ستيوارت كيرك يكتب: لماذا لا يحتاج المستثمرون للقلق بشأن أسعار النفط؟

(MENAFN- Al-BoNews)
من المفترض أن تكون التخفيضات الموسعة في الإنتاج من قبل المملكة وروسيا هى المسؤولة عن الارتفاع الأخير في الأسعار، وينتج البلدان نحو 40% من النفط العالمى.
وبدأت تصطف المخاوف المعتادة بشأن النمو والتضخم، واهتزت الأسواق المالية، لكن هل يجب أن يحدث ذلك؟
فالبيانات لا تدعم الروايات الشعبية، رغم أنه من المؤكد أن ارتفاع أسعار النفط يضر بالنمو الاقتصادى، وأن تكلفة إنتاج السلع والخدمات ترتفع، وأن ثروة العديد من المستهلكين تنتقل إلى عدد قليل من المنتجين.
وهناك كثير من الأبحاث التي تؤكد ذلك، فوفق الافتراض الأساسى لوكالة الطاقة الدولية فكل زيادة بمقدار 10 دولارات فى سعر برميل النفط تعنى انخفاضاً بنسبة 0.5% فى الإنتاج العالمى العام التالى. وحتى التحرك بمقدار 5 دولارات يحدث فرقًا، وفقًا لحسابات صندوق النقد الدولى.
أما تأثير أسعار النفط على قيم الأصول فهو أكثر تعقيدًا بكثير، فعلى سبيل المثال السندات، التى قد تعتقد أنه من غير المنطقى أن يرتفع سعرها مع ارتفاع تكاليف الطاقة الذى يعنى ارتفاع التضخم ورفع الفائدة، وانخفاض سعرها.
ورغم أنه فى بعض الأحيان يكون الأمر كذلك، لكن السندات يمكن أن ترتفع أو تنخفض مع تحرك النفط، فالمشكلة هى أن العلاقة السببية ثنائية الاتجاه ومتغيرة بمرور الوقت، إذا استخدمنا لغة الإحصائيين.
منذ الحرب العالمية الأولى، كان الارتباط سلبيًا في الغالب (أي ارتفاع أسعار النفط وانخفاض السندات) ولكن ليس دائمًا. ذلك يعتمد على الفترة التي تنظر إليها. ولا يوجد أيضًا سبب يمنع أن تصبح العلاقة إيجابية مرة أخرى.
فعلى سبيل المثال نحن نعلم أيضًا أن ارتفاع أسعار النفط له تأثير اقتصادى سلبى، ما قد يؤدي إلى الطلب على السندات نظرًا لكونها أصول ملاذ آمن.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأبحاث المتعلقة بعوائد الأسهم أكثر إرباكاً. فمرة أخرى، يبدو هذا أمر غير بديهي. ومن المؤكد، على سبيل المثال، أن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدى إلى انخفاض الهوامش المستقبلية والتدفقات النقدية الحرة، وخصمها يعني انخفاض التقييمات.
بالنسبة لبعض القطاعات، نعم، يمكن إظهار العلاقة السببية، فتظهر دراسة أجراها بنج شو عام 2015 حول الصناعات في المملكة المتحدة أن أسعار النفط تتمتع بقوة تنبؤية قوية عندما يتعلق الأمر بأسهم الطاقة. فلها تأثير إيجابى، وكذلك بالنسبة للقطاعات التي يشكل فيها النفط مدخلا رئيسيا، مثل السلع الاستهلاكية فيكون التأثير سلبيًا.
حسنا، ومع ذلك إجمالًا فإن -تأثير أسعار النفط على مؤشرات الأسهم الإجمالية، لا يمكن أن يجزم به الأكاديميون، أو بالأحرى هناك الكثير من التباين بين القرائن المختلفة،.
وقد وجدت دراسة أجريت في اليابان أن الارتباط سلبي بين ارتفاع النفط وانخفاض المخزونات، وفي أسواق أخرى مثل النرويج، يعتبر الأمر إيجابيًا. وليس تكوين المخزونات وحده هو الذي يفسر النتائج المختلطة. المشكلة الكبرى هي أن أسعار النفط تتحرك لأسباب لا تعد ولا تحصى.
ولا أحد يخطئ أكثر من محللى النفط. إلى حد بعيد، كانت الدعوات الأخيرة هى الأكثر إحراجًا خلال السنوات التى قضيتها فى مجال التمويل، سواء التى تنبأت بسعر خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط.
ونظراً لأهمية النفط بالنسبة لسبل عيش البشر ـ إن لم يكن للأسواق دائماً ـ فإن هذا أمر مؤسف. لدرجة أنه في عام 2011، كلف البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بإعداد ورقة مناقشة دولية كان ينبغي أن تحمل عنوان:“كيف يمكننا التنبؤ بسعر النفط بدقة؟” تتمثل إحدى الإجابات فى تتبع التضخم في الولايات المتحدة، وفقا لاختبارات السببية.
لكن أسعار الفائدة وتحركات العملة ليس لها قوة تنبؤية، وفقا لمحللى الأرقام فى الاحتياطي الفيدرالي، كما أن التغيرات فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا تتنبأ بتحركات أسعار النفط الحقيقية.
والأمر الأكثر أهمية هو أنه نظراً لعدد البنوك المركزية التي تعتمد عليها، فإن أسعار العقود الآجلة ليست أكثر بصيرة من الأسعار الفورية.
فى الواقع، خلال شهر إلى ثلاثة أشهر، فإن الأمر أشبه بلعب ملك وكتابة.
كل هذا يعني أن المستثمرين ليس عليهم القلق إذا ما أصبح النفط 50 أو 100 دولار، وألا يلتفتوا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب على الوقود الأحفورى، بما في ذلك النفط، سوف يصل إلى ذروته قبل نهاية هذا العقد. ومع ذلك، سيخبرنا الجميع أنه ينبغي لنا ذلك. النفط عند أعلى مستوياته فى 2023، لكن محفظتي كذلك أيضًا.
لكن الأمر مختلف عندما يتعرض النفط وحده لصدمة الطلب – ربما عندما يقوم المشترون بتأجيل مشترياتهم بسبب المخاوف بشأن الإنتاج فى المستقبل، وفي هذه الحالات تتحول العلاقة إلى سلبية مرة أخرى.
هنا يمكنك أن تتوقع أن تكون صدمة العرض – أو حتى مفاجأة خفيفة كما نشهد الآن – سيئة بالقدر نفسه بالنسبة لأسواق الأسهم. فإذا قام المنتجون ببساطة بتخفيض إنتاجهم، فإن الأسعار ترتفع دون دعم من طلب قوى.
بقلم: ستيوارت كيرك
خبير استثمار مسئول
المصدر: فاينانشيال تايمز