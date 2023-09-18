ستيوارت كيرك يكتب: لماذا لا يحتاج المستثمرون للقلق بشأن أسعار النفط؟

وبدأت تصطف المخاوف المعتادة بشأن النمو والتضخم، واهتزت الأسواق المالية، لكن هل يجب أن يحدث ذلك؟

فالبيانات لا تدعم الروايات الشعبية، رغم أنه من المؤكد أن ارتفاع أسعار النفط يضر بالنمو الاقتصادى، وأن تكلفة إنتاج السلع والخدمات ترتفع، وأن ثروة العديد من المستهلكين تنتقل إلى عدد قليل من المنتجين.

وهناك كثير من الأبحاث التي تؤكد ذلك، فوفق الافتراض الأساسى لوكالة الطاقة الدولية فكل زيادة بمقدار 10 دولارات فى سعر برميل النفط تعنى انخفاضاً بنسبة 0.5% فى الإنتاج العالمى العام التالى. وحتى التحرك بمقدار 5 دولارات يحدث فرقًا، وفقًا لحسابات صندوق النقد الدولى.

أما تأثير أسعار النفط على قيم الأصول فهو أكثر تعقيدًا بكثير، فعلى سبيل المثال السندات، التى قد تعتقد أنه من غير المنطقى أن يرتفع سعرها مع ارتفاع تكاليف الطاقة الذى يعنى ارتفاع التضخم ورفع الفائدة، وانخفاض سعرها.

ورغم أنه فى بعض الأحيان يكون الأمر كذلك، لكن السندات يمكن أن ترتفع أو تنخفض مع تحرك النفط، فالمشكلة هى أن العلاقة السببية ثنائية الاتجاه ومتغيرة بمرور الوقت، إذا استخدمنا لغة الإحصائيين.

منذ الحرب العالمية الأولى، كان الارتباط سلبيًا في الغالب (أي ارتفاع أسعار النفط وانخفاض السندات) ولكن ليس دائمًا. ذلك يعتمد على الفترة التي تنظر إليها. ولا يوجد أيضًا سبب يمنع أن تصبح العلاقة إيجابية مرة أخرى.

فعلى سبيل المثال نحن نعلم أيضًا أن ارتفاع أسعار النفط له تأثير اقتصادى سلبى، ما قد يؤدي إلى الطلب على السندات نظرًا لكونها أصول ملاذ آمن.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الأبحاث المتعلقة بعوائد الأسهم أكثر إرباكاً. فمرة أخرى، يبدو هذا أمر غير بديهي. ومن المؤكد، على سبيل المثال، أن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدى إلى انخفاض الهوامش المستقبلية والتدفقات النقدية الحرة، وخصمها يعني انخفاض التقييمات.

بالنسبة لبعض القطاعات، نعم، يمكن إظهار العلاقة السببية، فتظهر دراسة أجراها بنج شو عام 2015 حول الصناعات في المملكة المتحدة أن أسعار النفط تتمتع بقوة تنبؤية قوية عندما يتعلق الأمر بأسهم الطاقة. فلها تأثير إيجابى، وكذلك بالنسبة للقطاعات التي يشكل فيها النفط مدخلا رئيسيا، مثل السلع الاستهلاكية فيكون التأثير سلبيًا.

حسنا، ومع ذلك إجمالًا فإن -تأثير أسعار النفط على مؤشرات الأسهم الإجمالية، لا يمكن أن يجزم به الأكاديميون، أو بالأحرى هناك الكثير من التباين بين القرائن المختلفة،.

وقد وجدت دراسة أجريت في اليابان أن الارتباط سلبي بين ارتفاع النفط وانخفاض المخزونات، وفي أسواق أخرى مثل النرويج، يعتبر الأمر إيجابيًا. وليس تكوين المخزونات وحده هو الذي يفسر النتائج المختلطة. المشكلة الكبرى هي أن أسعار النفط تتحرك لأسباب لا تعد ولا تحصى.

ولا أحد يخطئ أكثر من محللى النفط. إلى حد بعيد، كانت الدعوات الأخيرة هى الأكثر إحراجًا خلال السنوات التى قضيتها فى مجال التمويل، سواء التى تنبأت بسعر خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط.

ونظراً لأهمية النفط بالنسبة لسبل عيش البشر ـ إن لم يكن للأسواق دائماً ـ فإن هذا أمر مؤسف. لدرجة أنه في عام 2011، كلف البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بإعداد ورقة مناقشة دولية كان ينبغي أن تحمل عنوان:“كيف يمكننا التنبؤ بسعر النفط بدقة؟” تتمثل إحدى الإجابات فى تتبع التضخم في الولايات المتحدة، وفقا لاختبارات السببية.

لكن أسعار الفائدة وتحركات العملة ليس لها قوة تنبؤية، وفقا لمحللى الأرقام فى الاحتياطي الفيدرالي، كما أن التغيرات فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا تتنبأ بتحركات أسعار النفط الحقيقية.

والأمر الأكثر أهمية هو أنه نظراً لعدد البنوك المركزية التي تعتمد عليها، فإن أسعار العقود الآجلة ليست أكثر بصيرة من الأسعار الفورية.

فى الواقع، خلال شهر إلى ثلاثة أشهر، فإن الأمر أشبه بلعب ملك وكتابة.

كل هذا يعني أن المستثمرين ليس عليهم القلق إذا ما أصبح النفط 50 أو 100 دولار، وألا يلتفتوا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب على الوقود الأحفورى، بما في ذلك النفط، سوف يصل إلى ذروته قبل نهاية هذا العقد. ومع ذلك، سيخبرنا الجميع أنه ينبغي لنا ذلك. النفط عند أعلى مستوياته فى 2023، لكن محفظتي كذلك أيضًا.

لكن الأمر مختلف عندما يتعرض النفط وحده لصدمة الطلب – ربما عندما يقوم المشترون بتأجيل مشترياتهم بسبب المخاوف بشأن الإنتاج فى المستقبل، وفي هذه الحالات تتحول العلاقة إلى سلبية مرة أخرى.

هنا يمكنك أن تتوقع أن تكون صدمة العرض – أو حتى مفاجأة خفيفة كما نشهد الآن – سيئة بالقدر نفسه بالنسبة لأسواق الأسهم. فإذا قام المنتجون ببساطة بتخفيض إنتاجهم، فإن الأسعار ترتفع دون دعم من طلب قوى.

بقلم: ستيوارت كيرك

خبير استثمار مسئول

المصدر: فاينانشيال تايمز