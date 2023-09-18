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بنك مصر يضاعف رأسماله بأكثر من 3 مرات إلى 50 مليار جنيه - جريدة البورصة

9/18/2023 4:37:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) > 4 مليارات جنيه نصيب المالية من أرباح البنك فى 2022

وافقت الجمعية العمومية لبنك مصر على زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بـ15 مليار جنيه نهاية العام الماضى.

وزاد عدد الأسهم المكونة لرأسمال البنك من 3 مليارات سهم إلى 10 مليارات بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم.

ورفع البنك رأسماله المرخص به إلى 120 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه.

ووافقت عمومية البنك أيضا على القيام بأعمال المشتقات المالية بهدف تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة.

وبحسب قائمة توزيعات الأرباح التى اعتمدتها الجمعية العمومية للبنك، يبلغ نصيب الدولة نحو 3.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه، ويبلغ نصيب العاملين 2.5 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار.

وبلغ صافى ربح بنك مصر خلال العام الماضى 25 مليار جنيه بعدما حقق ربحًا قبل الضرائب 41 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى المركز المالى إلى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5%، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء 16.2% ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 نتيجة نمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 16.2%، ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17.3%.

لكن مؤشر كفاية رأس المال لدى البنك تراجع بشكل ملحوظ نهاية العام الماضى ليسجل 16.58% مقابل نحو 20% فى نهاية 2021، رغم ارتفاع رصيد الوديعة المساندة إلى 49.1 مليار جنيه مقابل 45.9 مليار جنيه بنهاية 2021.

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