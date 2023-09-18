بنك مصر يضاعف رأسماله بأكثر من 3 مرات إلى 50 مليار جنيه - جريدة البورصة

بنك مصر يضاعف رأسماله بأكثر من 3 مرات إلى 50 مليار جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/18/2023 4:37:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) > 4 مليارات جنيه نصيب المالية من أرباح البنك فى 2022
وافقت الجمعية العمومية لبنك مصر على زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 50 مليار جنيه، مقارنة بـ15 مليار جنيه نهاية العام الماضى.
وزاد عدد الأسهم المكونة لرأسمال البنك من 3 مليارات سهم إلى 10 مليارات بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم.
ورفع البنك رأسماله المرخص به إلى 120 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه.
ووافقت عمومية البنك أيضا على القيام بأعمال المشتقات المالية بهدف تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة.
وبحسب قائمة توزيعات الأرباح التى اعتمدتها الجمعية العمومية للبنك، يبلغ نصيب الدولة نحو 3.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه، ويبلغ نصيب العاملين 2.5 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار.
وبلغ صافى ربح بنك مصر خلال العام الماضى 25 مليار جنيه بعدما حقق ربحًا قبل الضرائب 41 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى المركز المالى إلى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5%، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء 16.2% ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 نتيجة نمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 16.2%، ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17.3%.
لكن مؤشر كفاية رأس المال لدى البنك تراجع بشكل ملحوظ نهاية العام الماضى ليسجل 16.58% مقابل نحو 20% فى نهاية 2021، رغم ارتفاع رصيد الوديعة المساندة إلى 49.1 مليار جنيه مقابل 45.9 مليار جنيه بنهاية 2021.
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