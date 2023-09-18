((أفيرما كابيتال)) تدرس فرصًا استثمارية جديدة فى مصر وأفريقيا

تدرس شركة ((أفيرما كابيتال)) للاستثمار المباشر فرصًا استثمارية جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

كشف تيمور لبيب، الشريك المؤسس بالشركة، ومسئول الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هناك فرصا استثمارية يتم دراستها حاليًا، بعد استحواذ الشركة مؤخرًا على حصة فى شركة نرهادو للرعاية الصحية.

وفى يناير 2022، استحوذ تحالف يضم ((أفيرما كابيتال)) و((ستون باين إيس بارتنرز المحدودة)) على حصة أقلية فى شركة ((نرهادو)) الدولية للأدوية والمكمّلات الغذائية مقابل 20 مليون دولار.

وأضاف فى تصريحات لـ((البورصة))، أن السوق المصرى يتمتع بفرص استثمارية واعدة وجاذبة على الرغم من التحديات الاقتصادية التى يمر بها فى الوقت الراهن، وأنها على رأس الدول فى أفريقيا الجاذبة للاستثمار.

وتابع أن التعداد السكانى الكبير يجعل من مصر فرصة واعدة للقطاع الاستهلاكى، موضحًا أن قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والتكنولوجيا المالية واعدة للغاية فى مصر.

وكشف عن أن الشركة تدير أصولا حاليًا تتجاوز 3.5 مليار دولار، وأنها تمتلك استثمار واحد فى مصر فى الفترة الراهنة، وتسعى لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قيمة الاستثمار الواحد تتراوح ما بين 20 إلى 100 مليون دولار، وأنها تستهدف الشركات متوسطة الحجم.

ورفض الإفصاح عن عدد الفرص التى تدرسها فى مصر حاليًا أو حجم الاستثمارات المقررة، أو خطط إطلاق صندوق استثمارى جديدة بالبلاد.

وتابع، أن الشركة حاليًا لا تدرس فرصا فى برنامج الطروحات الحكومية المصرية رغم أنها ترى به أهمية كبيرة للبلاد للمساهمة فى تخفيف حدة التحديات الاقتصادية التى تمر بها.

وفى فبراير الماضى أعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجى لبرنامج الطروحات لتجهيز 50 شركة حكومية للطرح.

وأكد على أن تلك التحديات المتعلقة بارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار لم تؤثر على مصر فقط، ولكن طالت كل الأسواق الناشئة، ليمتد للعالم أجمع على إثر التغيرات الاقتصادية الكبرى.

وتابع، أن الحلول المتاحة أمام الدولة المصرية حاليًا هى العمل على جذب استثمارات أجنبية أكبر خلال الفترة المقبلة، وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة حجم صادراتها لتوفير سيولة دولارية، خاصة أنها لديها منتجات تستطيع المنافسة بها خارجيًا.

وأوضح، أن كل الأزمات عادة ما تخلق فرصا استثمارية قوية لابد للدول من الاستفادة منها حتى تستطيع التغلب على التحديات الاقتصادية التى تواجهها.

وأكد أن أفريقيا تحظى باهتمام كبير من قبل ((أفيرما)) وهناك خطة لزيادة حجم الاستثمارات، موضحًا أن نيجيريا على وجه الخصوص تتمتع بفرص استثمارية واعدة فى القطاع الاستهلاكى.

وكشف عن أن شركته تركز على ضخ استثمارات جديد فى جنوب وشرق أفريقيا، ونيجيريا خاصة أن السوق الأفريقي بات واعدا للغاية.

ويرى لبيب نشاطا كبيرا فى الصفقات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ناتج عن سعى الشركات والمؤسسات الدخول فى شراكات مع مستثمرين ماليين ولاعبين استراتيجيين رغم الأوضاع العالمية.

وأوضح ان القطاعات التى لاقت رواجًا كبيرًا فى صفقات الدمج والاستحواذ خلال الفترة الأخيرة كانت فى قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا.

وتأسست ((أفيرما كابيتال)) عام 2019 بعد الاستحواذ على منصة الاستثمار المباشر التى كانت تتبع بنك ((ستاندرد تشارترد)) العالمى من جانب الفريق الإدارى الذى يضم 7 شركاء، بمشاركة مجموعة كابيتال، ويتجاوز عدد استثمارات ((أفيرما كابيتال)) 50 مشروعاً وهى موزعة فى 6 مناطق هى: الصين والهند وجنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.