((أفيرما كابيتال)) تدرس فرصًا استثمارية جديدة فى مصر وأفريقيا

(MENAFN- Al-BoNews) لبيب: مصر سوق واعدة للاستثمار رغم التحديات الاقتصادية
تدرس شركة ((أفيرما كابيتال)) للاستثمار المباشر فرصًا استثمارية جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
كشف تيمور لبيب، الشريك المؤسس بالشركة، ومسئول الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هناك فرصا استثمارية يتم دراستها حاليًا، بعد استحواذ الشركة مؤخرًا على حصة فى شركة نرهادو للرعاية الصحية.
وفى يناير 2022، استحوذ تحالف يضم ((أفيرما كابيتال)) و((ستون باين إيس بارتنرز المحدودة)) على حصة أقلية فى شركة ((نرهادو)) الدولية للأدوية والمكمّلات الغذائية مقابل 20 مليون دولار.
وأضاف فى تصريحات لـ((البورصة))، أن السوق المصرى يتمتع بفرص استثمارية واعدة وجاذبة على الرغم من التحديات الاقتصادية التى يمر بها فى الوقت الراهن، وأنها على رأس الدول فى أفريقيا الجاذبة للاستثمار.
وتابع أن التعداد السكانى الكبير يجعل من مصر فرصة واعدة للقطاع الاستهلاكى، موضحًا أن قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والتكنولوجيا المالية واعدة للغاية فى مصر.
وكشف عن أن الشركة تدير أصولا حاليًا تتجاوز 3.5 مليار دولار، وأنها تمتلك استثمار واحد فى مصر فى الفترة الراهنة، وتسعى لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قيمة الاستثمار الواحد تتراوح ما بين 20 إلى 100 مليون دولار، وأنها تستهدف الشركات متوسطة الحجم.
ورفض الإفصاح عن عدد الفرص التى تدرسها فى مصر حاليًا أو حجم الاستثمارات المقررة، أو خطط إطلاق صندوق استثمارى جديدة بالبلاد.
وتابع، أن الشركة حاليًا لا تدرس فرصا فى برنامج الطروحات الحكومية المصرية رغم أنها ترى به أهمية كبيرة للبلاد للمساهمة فى تخفيف حدة التحديات الاقتصادية التى تمر بها.
وفى فبراير الماضى أعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجى لبرنامج الطروحات لتجهيز 50 شركة حكومية للطرح.
وأكد على أن تلك التحديات المتعلقة بارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار لم تؤثر على مصر فقط، ولكن طالت كل الأسواق الناشئة، ليمتد للعالم أجمع على إثر التغيرات الاقتصادية الكبرى.
وتابع، أن الحلول المتاحة أمام الدولة المصرية حاليًا هى العمل على جذب استثمارات أجنبية أكبر خلال الفترة المقبلة، وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة حجم صادراتها لتوفير سيولة دولارية، خاصة أنها لديها منتجات تستطيع المنافسة بها خارجيًا.
وأوضح، أن كل الأزمات عادة ما تخلق فرصا استثمارية قوية لابد للدول من الاستفادة منها حتى تستطيع التغلب على التحديات الاقتصادية التى تواجهها.
وأكد أن أفريقيا تحظى باهتمام كبير من قبل ((أفيرما)) وهناك خطة لزيادة حجم الاستثمارات، موضحًا أن نيجيريا على وجه الخصوص تتمتع بفرص استثمارية واعدة فى القطاع الاستهلاكى.
وكشف عن أن شركته تركز على ضخ استثمارات جديد فى جنوب وشرق أفريقيا، ونيجيريا خاصة أن السوق الأفريقي بات واعدا للغاية.
ويرى لبيب نشاطا كبيرا فى الصفقات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ناتج عن سعى الشركات والمؤسسات الدخول فى شراكات مع مستثمرين ماليين ولاعبين استراتيجيين رغم الأوضاع العالمية.
وأوضح ان القطاعات التى لاقت رواجًا كبيرًا فى صفقات الدمج والاستحواذ خلال الفترة الأخيرة كانت فى قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا.
وتأسست ((أفيرما كابيتال)) عام 2019 بعد الاستحواذ على منصة الاستثمار المباشر التى كانت تتبع بنك ((ستاندرد تشارترد)) العالمى من جانب الفريق الإدارى الذى يضم 7 شركاء، بمشاركة مجموعة كابيتال، ويتجاوز عدد استثمارات ((أفيرما كابيتال)) 50 مشروعاً وهى موزعة فى 6 مناطق هى: الصين والهند وجنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.
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