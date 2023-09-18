“نتوورك إنترناشيونال” تستهدف مضاعفة البطاقات التى تديرها

“نتوورك إنترناشيونال” تستهدف مضاعفة البطاقات التى تديرها
التاريخ
9/18/2023 4:37:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) هلال: نُدير 30 مليون بطاقة بنكية فى الوقت الحالى بالتعاون مع 26 بنكًا
تستهدف شركة“نتوورك انترناشيونال” مضاعفة عدد البطاقات البنكية التى تُديرها إلى 60 مليون بطاقة بدلا من 30 مليونا فى الوقت الحالى، وذلك خطة التوسعات التى تُنفذها خلال السنوات المقبلة.
وقال رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة تتعاون فى الوقت الحالى مع 26 بنكًا داخل السوق المصرى، وتُجرى التفاوض مع بقية البنوك لتتمكن من التعاون مع جميع البنوك الموجودة فى مصر.
وأضاف هلال لـ”البورصة”، أن السوق المصرى يمتلك فرص نمو واعدة فى مجال البطاقات، لأن 20% فقط من الأفراد لديهم بطاقات، ووفقًا لخطة الدولة لتحقيق الشمول المال، متوقع أن تتزايد تلك النسبة خلال السنوات القليلة المقبل.
وأعلن نادان مير الرئيس التنفيذى لمجموعة نتورك إنترناشيونال، ضخ استثمار بقيمة مليار جنيه فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيتم تخصيص 500 مليون جنيه لتطوير البرمجيات والخدمات التكنولوجية المُقدمة للبنوك والمؤسسات المالية.
كما سيتم ضخ أيضًا 500 مليون جنيه لتطوير خدمات الشركة الموجهة للتجار من خلال زيادة نقاط البيع، وتوسيع انتشارها.
وتتيح الشركة التكنولوجيا المالية والرقمية، التى تُسهل التعامل بين مقدمى الخدمات سواء البنوك أو التجار والعملاء.
وأوضح هلال، أنه سيتم تطوير وتحديث البنية التكنولوجية لأنشطة الشركة، وجلب أحدث الأجيال المستخدمة فى دبى والسعودية وجنوب أفريقيا، لدعم وتعزيز الحلول التقنية التى تتيحها الشركة لعملائها.
وتتعاون من خلال مقرها فى مصر، مع 160 بنك أفريقى فى أكثر من 40 دولة.
وبحسب هلال تُقدم الشركة نوعين من الخدمات، الأول مُختص بمعالجة البطاقات مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية،والثانى لخدمة تعاملات التجار لإتاحة لهم القدرة على استقبال مدفوعات الكترونية بصورة أبسط وأسرع وتكلفة أقل، وتستهدف الشركة الوصول لـ 100 ألف تاجر خلال العامين المقبلين.
وأضاف أنه بالنسبة للتعاون مع التجار، الشركة بدأت فى محافظتى القاهرة والإسكندرية ثم توسعت الشركة فى الساحل الشمال، وخلال الربع المقبل من 2023، ستطلق الشركة أنشطتها فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة ومدن محافظة البحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات جنوب الصعيد.
وتتجاوز قيمة استثمارات الشركة حاليًا داخل السوق المصرى المليار جنيه وتم ضخها على مدى الـ 20 عامًا الماضية.
وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة زيادة عدد موظفيها إلى نحو ألفى موظف بدلا من 650 موظفا فى الوقت الحالي، لخدمة الخطة الاستراتيجية للشركة، والتى تستهدف التوسع فى السوق المصري، وتستحوذ على 50% من الحصة السوقية فى دبى والأردن.
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