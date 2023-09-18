“نتوورك إنترناشيونال” تستهدف مضاعفة البطاقات التى تديرها

تستهدف شركة“نتوورك انترناشيونال” مضاعفة عدد البطاقات البنكية التى تُديرها إلى 60 مليون بطاقة بدلا من 30 مليونا فى الوقت الحالى، وذلك خطة التوسعات التى تُنفذها خلال السنوات المقبلة.

وقال رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة تتعاون فى الوقت الحالى مع 26 بنكًا داخل السوق المصرى، وتُجرى التفاوض مع بقية البنوك لتتمكن من التعاون مع جميع البنوك الموجودة فى مصر.

وأضاف هلال لـ”البورصة”، أن السوق المصرى يمتلك فرص نمو واعدة فى مجال البطاقات، لأن 20% فقط من الأفراد لديهم بطاقات، ووفقًا لخطة الدولة لتحقيق الشمول المال، متوقع أن تتزايد تلك النسبة خلال السنوات القليلة المقبل.

وأعلن نادان مير الرئيس التنفيذى لمجموعة نتورك إنترناشيونال، ضخ استثمار بقيمة مليار جنيه فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيتم تخصيص 500 مليون جنيه لتطوير البرمجيات والخدمات التكنولوجية المُقدمة للبنوك والمؤسسات المالية.

كما سيتم ضخ أيضًا 500 مليون جنيه لتطوير خدمات الشركة الموجهة للتجار من خلال زيادة نقاط البيع، وتوسيع انتشارها.

وتتيح الشركة التكنولوجيا المالية والرقمية، التى تُسهل التعامل بين مقدمى الخدمات سواء البنوك أو التجار والعملاء.

وأوضح هلال، أنه سيتم تطوير وتحديث البنية التكنولوجية لأنشطة الشركة، وجلب أحدث الأجيال المستخدمة فى دبى والسعودية وجنوب أفريقيا، لدعم وتعزيز الحلول التقنية التى تتيحها الشركة لعملائها.

وتتعاون من خلال مقرها فى مصر، مع 160 بنك أفريقى فى أكثر من 40 دولة.

وبحسب هلال تُقدم الشركة نوعين من الخدمات، الأول مُختص بمعالجة البطاقات مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية،والثانى لخدمة تعاملات التجار لإتاحة لهم القدرة على استقبال مدفوعات الكترونية بصورة أبسط وأسرع وتكلفة أقل، وتستهدف الشركة الوصول لـ 100 ألف تاجر خلال العامين المقبلين.

وأضاف أنه بالنسبة للتعاون مع التجار، الشركة بدأت فى محافظتى القاهرة والإسكندرية ثم توسعت الشركة فى الساحل الشمال، وخلال الربع المقبل من 2023، ستطلق الشركة أنشطتها فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة ومدن محافظة البحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات جنوب الصعيد.

وتتجاوز قيمة استثمارات الشركة حاليًا داخل السوق المصرى المليار جنيه وتم ضخها على مدى الـ 20 عامًا الماضية.

وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة زيادة عدد موظفيها إلى نحو ألفى موظف بدلا من 650 موظفا فى الوقت الحالي، لخدمة الخطة الاستراتيجية للشركة، والتى تستهدف التوسع فى السوق المصري، وتستحوذ على 50% من الحصة السوقية فى دبى والأردن.