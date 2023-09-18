مدير الوكالة البولندية لـ”البورصة”: مليار دولار حجم التبادل التجارى المستهدف مع مصر

تستهدف الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة فى مصر، زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر إلى مليار دولار، مقارنة بـ930 مليون دولار العام الماضى 2022، بعدما شهدت نقلة نوعية فى استيراد الحاصلات الزراعية والغاز والملابس من مصر.

قال ياستيك جراد، مدير مكتب الوكالة، إن بلاده تستهدف 10% نسبة نموًا فى حجم التبادل التجارى مع مصر كل عام، بعد ما شهدت العلاقات المصرية البولندية شراكات كبيرة وطفرة بين شركات القطاع الخاص بين البلدين.

أضاف فى حوار مع“البورصة”، أن التغيرات والاضطرابات العالمية الأخيرة من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وغلق السوق الروسى والأوكرانى، حفز زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البولندى.

لفت إلى أن أبرز الصادرات المصرية التى دعمت زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال آخر عامين، البرتقال المصرى، والمانجو، وبعض الفواكه، بجانب الخضراوات، وبعض المعادن والملابس والأقمشة، ومؤخرًا بعد الأحداث التى تمر بها أوروبا من نقص فى الطاقة، اتجهت بولندا لاستيراد الغاز الطبيعى من مصر.

أشار إلى أن موقع بولندا الذى يتوسط قارة أوروبا ووجود الكثير من الموانئ، جعلها مركز لتوزيع الخضروات والفاكهة المصرية لكثير من دول أوروبا المجاورة.

ذكر أن قيمة التبادل التجارى بين مصر وبولندا خلال عام 2021 بلغ 650 مليون دولار بزيادة قدرها 25% مقارنة بـ2020، وارتفع العام الماضى بنسبة 40% مسجلًا 930 مليون دولار مقارنة بـ 2021.

أوضح أن مصر جاءت من أكبر المستوردين للتفاح البولندى خلال عام 2021 بقيمة 90 مليون دولار، بما يمثل ثلث قيمة الصادرات البولندية إلى مصر خلال العام.

وذكر أن الموازين تغيرت وحلت المعدات والآلات والإلكترونيات البولندية بين أبرز الصادرات إلى السوق المصرية، بينما الحاصلات الزراعية والغاز والملابس كانت أبرز صادرات مصر إلى بولندا خلال العام الماضى 2022.

أشار إلى أن تطور ونمو حجم التبادل التجارى جيد، ولكنه لم يرتق بحجم التعاملات المصرية البولندية، ولم نر أى استثمار صناعى بولندى فى مصر حتى الآن، ولكن هناك أكثر من 100 شركة فى مصر يدخل بها رأسمال بولندى بشراكات جزئية فى مجالات السياحة والعقارات.

أشار إلى أن بعض الشركات البولندية جاءت إلى مصر لتطوير أعمالها والتعاون مع الشركاء المصريين مثل شركة“أجرى سيليوشن” التى تقدم حلول البرمجيات، والإنترنت لمزارعى ومصنعى الفواكه والخضراوات، وشركة“انترستال” للمعادن والصلب، وشركة“فو إس ك بوزنان” التى تنتج محركات الديزل وغيرهما من الشركات.

لفت إلى أنه يفاوض مستثمرين بولنديين للاستثمار بالقطاع الصناعى فى مصر، وبالأخص فى مجال تصنيع الغذاء وتخزين القمح وبعض الحبوب الأخرى عبر الصوامع الحديثة التى برعت بولندا فى إنشائها.

تابع أن مصر كانت من أكبر المستوردين للقمح عالميًا، ولدى بولندا خبرة وتكنولوجيا فى مجال إنشاء الصوامع، تمكنها من تقليل نسبة الهدر والفاقد والحفاظ على الحبوب بداخلها فى أسوأ الظروف والتغيرات المناخية ما يدعم تقليل تقليل الفاتورة الاستيرادية لدى مصر من الحبوب.

تطرق إلى أنه حال ظهور قفزة فى ميزان الصادرات البولندية على مستوى المعدات والآلات، ستجذب الشركات المصنعة للاستثمار والتصنيع فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

أوضح مدير الوكالة البولندية فى القاهرة، إلى أن هناك فرصا استثمارية يمكن تعاون بولندا مع مصر بها، مثل تصنيع الغذاء والزراعة وهم مرتبطون ببعضهما، والبنية التحتية لبعض الإلكترونيات والأشياء المستخدمة فى الطاقة المتجددة.

تابع: أن استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة المقبلة، يحفز وينشط دخول استثمارات بولندية وأجنبية إلى مصر.

لفت إلى زيادة البعثات التجارية والوفود بين البلدين ساعدت على نمو وتطور العلاقات خلال العامين الماضيين والتى شهدت تنظيم أكثر من 30 حدثًا ثنائيًا بين البلدين.

أضاف:“ونستهدف زيادتها للوصول بحجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا إلى 2 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة”.

أشار إلى أن بولندا ضمن دول الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004، وعند حدوث مناقشات بين بولندا ومصر سواء على مستوى تيسيرات فى الجمارك أو غيرها يجب الرجوع لتفاوض مصر مع الاتحاد الأوروبى أو العكس.