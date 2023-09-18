مدير الوكالة البولندية لـ”البورصة”: مليار دولار حجم التبادل التجارى المستهدف مع مصر

(MENAFN- Al-BoNews) جراد: الغاز والحاصلات الزراعية والملابس أبرز صادرات مصر إلى بولندا
تستهدف الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة فى مصر، زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر إلى مليار دولار، مقارنة بـ930 مليون دولار العام الماضى 2022، بعدما شهدت نقلة نوعية فى استيراد الحاصلات الزراعية والغاز والملابس من مصر.
قال ياستيك جراد، مدير مكتب الوكالة، إن بلاده تستهدف 10% نسبة نموًا فى حجم التبادل التجارى مع مصر كل عام، بعد ما شهدت العلاقات المصرية البولندية شراكات كبيرة وطفرة بين شركات القطاع الخاص بين البلدين.
أضاف فى حوار مع“البورصة”، أن التغيرات والاضطرابات العالمية الأخيرة من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وغلق السوق الروسى والأوكرانى، حفز زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البولندى.
لفت إلى أن أبرز الصادرات المصرية التى دعمت زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال آخر عامين، البرتقال المصرى، والمانجو، وبعض الفواكه، بجانب الخضراوات، وبعض المعادن والملابس والأقمشة، ومؤخرًا بعد الأحداث التى تمر بها أوروبا من نقص فى الطاقة، اتجهت بولندا لاستيراد الغاز الطبيعى من مصر.
أشار إلى أن موقع بولندا الذى يتوسط قارة أوروبا ووجود الكثير من الموانئ، جعلها مركز لتوزيع الخضروات والفاكهة المصرية لكثير من دول أوروبا المجاورة.
ذكر أن قيمة التبادل التجارى بين مصر وبولندا خلال عام 2021 بلغ 650 مليون دولار بزيادة قدرها 25% مقارنة بـ2020، وارتفع العام الماضى بنسبة 40% مسجلًا 930 مليون دولار مقارنة بـ 2021.
أوضح أن مصر جاءت من أكبر المستوردين للتفاح البولندى خلال عام 2021 بقيمة 90 مليون دولار، بما يمثل ثلث قيمة الصادرات البولندية إلى مصر خلال العام.
وذكر أن الموازين تغيرت وحلت المعدات والآلات والإلكترونيات البولندية بين أبرز الصادرات إلى السوق المصرية، بينما الحاصلات الزراعية والغاز والملابس كانت أبرز صادرات مصر إلى بولندا خلال العام الماضى 2022.
أشار إلى أن تطور ونمو حجم التبادل التجارى جيد، ولكنه لم يرتق بحجم التعاملات المصرية البولندية، ولم نر أى استثمار صناعى بولندى فى مصر حتى الآن، ولكن هناك أكثر من 100 شركة فى مصر يدخل بها رأسمال بولندى بشراكات جزئية فى مجالات السياحة والعقارات.
أشار إلى أن بعض الشركات البولندية جاءت إلى مصر لتطوير أعمالها والتعاون مع الشركاء المصريين مثل شركة“أجرى سيليوشن” التى تقدم حلول البرمجيات، والإنترنت لمزارعى ومصنعى الفواكه والخضراوات، وشركة“انترستال” للمعادن والصلب، وشركة“فو إس ك بوزنان” التى تنتج محركات الديزل وغيرهما من الشركات. مفاوضات مع مستثمرين للاستثمار فى القطاع الصناعى بمصر الفترة المقبلة
لفت إلى أنه يفاوض مستثمرين بولنديين للاستثمار بالقطاع الصناعى فى مصر، وبالأخص فى مجال تصنيع الغذاء وتخزين القمح وبعض الحبوب الأخرى عبر الصوامع الحديثة التى برعت بولندا فى إنشائها.
تابع أن مصر كانت من أكبر المستوردين للقمح عالميًا، ولدى بولندا خبرة وتكنولوجيا فى مجال إنشاء الصوامع، تمكنها من تقليل نسبة الهدر والفاقد والحفاظ على الحبوب بداخلها فى أسوأ الظروف والتغيرات المناخية ما يدعم تقليل تقليل الفاتورة الاستيرادية لدى مصر من الحبوب.
تطرق إلى أنه حال ظهور قفزة فى ميزان الصادرات البولندية على مستوى المعدات والآلات، ستجذب الشركات المصنعة للاستثمار والتصنيع فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
أوضح مدير الوكالة البولندية فى القاهرة، إلى أن هناك فرصا استثمارية يمكن تعاون بولندا مع مصر بها، مثل تصنيع الغذاء والزراعة وهم مرتبطون ببعضهما، والبنية التحتية لبعض الإلكترونيات والأشياء المستخدمة فى الطاقة المتجددة.
تابع: أن استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة المقبلة، يحفز وينشط دخول استثمارات بولندية وأجنبية إلى مصر.
لفت إلى زيادة البعثات التجارية والوفود بين البلدين ساعدت على نمو وتطور العلاقات خلال العامين الماضيين والتى شهدت تنظيم أكثر من 30 حدثًا ثنائيًا بين البلدين.
أضاف:“ونستهدف زيادتها للوصول بحجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا إلى 2 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة”.
أشار إلى أن بولندا ضمن دول الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004، وعند حدوث مناقشات بين بولندا ومصر سواء على مستوى تيسيرات فى الجمارك أو غيرها يجب الرجوع لتفاوض مصر مع الاتحاد الأوروبى أو العكس.