“يونيباك” تحصل على تمويل من“التجاري وفا” بـ40 مليون جنيه

وأوضحت الشركة أن ذلك لدعم الهيكل المالي وتمويل التوسعات.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة.

واعتمدت العمومية الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير.

وكان وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح لدعم سعر السهم.

وتضمن القرار شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة.

على أن تكون فترة الشراء من بداية جلسة اليوم 28 مارس الجاري حتى نهاية 28 يونيو المقبل.

وتضاعفت أرباح شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك” 1.22 مرة خلال 2021، لتصل إلى 24.1 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 10.9 مليون جنيه في 2020.

وزادت الشركة مبيعات 599.2 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات 364.5 مليون جنيه في 2020.

وكانت تراجعت أرباح شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك” بنسبة 26.5% خلال الربع الأول من عام 2020، لتصل إلى 5.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 7.25 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الربع لتصل إلى 887.6 ألف جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 942.6 ألف جنيه في الربع المقارن.

في حين صعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 521.112 ألف جنيه، مقابل 444.427 ألف جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكاليف النشاط بأول ثلاث أشهر من العام الجاري مبلغ 441.513 ألف جنيه مقابل 444.427 ألف جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في أرباح الفترة 0.005 جنيه مقابل 0.007 جنيه بالفترة المماثلة.