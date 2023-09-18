“يونيباك” تحصل على تمويل من“التجاري وفا” بـ40 مليون جنيه
التاريخ
9/18/2023 4:37:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، عن الحصول على قرض متوسط الأجل من بنك التجاري وفا بقيمة 40 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن ذلك لدعم الهيكل المالي وتمويل التوسعات.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة.
واعتمدت العمومية الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير.
وكان وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك”، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح لدعم سعر السهم.
وتضمن القرار شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة.
على أن تكون فترة الشراء من بداية جلسة اليوم 28 مارس الجاري حتى نهاية 28 يونيو المقبل.
وتضاعفت أرباح شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك” 1.22 مرة خلال 2021، لتصل إلى 24.1 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 10.9 مليون جنيه في 2020.
وزادت الشركة مبيعات 599.2 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات 364.5 مليون جنيه في 2020.
وكانت تراجعت أرباح شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق“يونيباك” بنسبة 26.5% خلال الربع الأول من عام 2020، لتصل إلى 5.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 7.25 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الربع لتصل إلى 887.6 ألف جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 942.6 ألف جنيه في الربع المقارن.
في حين صعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 521.112 ألف جنيه، مقابل 444.427 ألف جنيه بالفترة المماثلة.
وسجلت تكاليف النشاط بأول ثلاث أشهر من العام الجاري مبلغ 441.513 ألف جنيه مقابل 444.427 ألف جنيه بالفترة المناظرة.
وبلغ نصيب السهم في أرباح الفترة 0.005 جنيه مقابل 0.007 جنيه بالفترة المماثلة.
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