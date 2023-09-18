رواندا تتعاقد على بناء أول مفاعل نووى لإنتاج طاقة نظيفة

رواندا تتعاقد على بناء أول مفاعل نووى لإنتاج طاقة نظيفة
التاريخ
9/18/2023 4:37:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال مجلس الطاقة الذرية في رواندا إنه وقع على اتفاق مع مؤسسة كندية ألمانية لبناء أول مفاعل نووي صغير النطاق.
وقال مسؤولون روانديون – وفق مصادر إعلامية محلية – إن المفاعل سيوفر الحاجة إلى طاقة منخفضة الكربون وكهرباء خالية من الانبعاثات وهيدروجين ووقود اصطناعي.
وتابع المسؤولون إنه إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن لرواندا إنشاء خط إنتاج لمثل هذه المفاعلات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا حيث تلجأ البلاد إلى الطاقة النووية للمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت حكومة رواندا إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل تجريبياً بحلول عام 2026، مع اكتمال اختبار التكنولوجيا بحلول عام 2028.
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