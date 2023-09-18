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رواندا تتعاقد على بناء أول مفاعل نووى لإنتاج طاقة نظيفة

9/18/2023 4:37:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال مجلس الطاقة الذرية في رواندا إنه وقع على اتفاق مع مؤسسة كندية ألمانية لبناء أول مفاعل نووي صغير النطاق.

وقال مسؤولون روانديون – وفق مصادر إعلامية محلية – إن المفاعل سيوفر الحاجة إلى طاقة منخفضة الكربون وكهرباء خالية من الانبعاثات وهيدروجين ووقود اصطناعي.

وتابع المسؤولون إنه إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن لرواندا إنشاء خط إنتاج لمثل هذه المفاعلات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا حيث تلجأ البلاد إلى الطاقة النووية للمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة والتكيف مع تغير المناخ.

وقالت حكومة رواندا إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل تجريبياً بحلول عام 2026، مع اكتمال اختبار التكنولوجيا بحلول عام 2028.

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