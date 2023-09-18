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رئيس الوزراء يستعرض الاستعدادات اللازمة لموسم الحج المقبل

9/18/2023 4:37:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على التنسيق بشأن بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، ووزير العمل حسن شحاتة، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى طه، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية مصطفى

حسين، ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير كريم السادات، وشريف زكريا من قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن الاجتماع استعرض الاستعدادات التي تقوم بها وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة، والضوابط المنظمة لكل منها.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الخدمات اللوجستية، التي ستُقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم المقبل.

ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، باستمرار الاجتماعات التحضيرية، التي تتم بين الجهات المصرية المعنية، من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين.

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