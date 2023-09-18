رئيس الوزراء يستعرض الاستعدادات اللازمة لموسم الحج المقبل

رئيس الوزراء يستعرض الاستعدادات اللازمة لموسم الحج المقبل
التاريخ
9/18/2023 4:37:42 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على التنسيق بشأن بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، ووزير العمل حسن شحاتة، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى طه، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية مصطفى
حسين، ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير كريم السادات، وشريف زكريا من قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن الاجتماع استعرض الاستعدادات التي تقوم بها وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة، والضوابط المنظمة لكل منها.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الخدمات اللوجستية، التي ستُقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم المقبل.
ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، باستمرار الاجتماعات التحضيرية، التي تتم بين الجهات المصرية المعنية، من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين.
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