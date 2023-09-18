انخفاض مؤشر البورصة السعودية 50.39 نقطة عند الإغلاق

انخفاض مؤشر البورصة السعودية 50.39 نقطة عند الإغلاق
التاريخ
9/18/2023 4:37:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 50.39 نقطة ليسجل 11104.15 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 147 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركات على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار 16.60 نقطة مسجلا 22791.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
أ. ش. أ
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