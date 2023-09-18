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انخفاض مؤشر البورصة السعودية 50.39 نقطة عند الإغلاق

9/18/2023 4:37:41 AM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 50.39 نقطة ليسجل 11104.15 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 147 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركات على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار 16.60 نقطة مسجلا 22791.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

أ. ش. أ

MENAFN18092023000202011048ID1107087612

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