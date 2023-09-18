مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على انخفاض

مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على انخفاض
التاريخ
9/18/2023 4:37:40 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعات المال والصناعات والعقارات.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام انخفض بمقدار 6.67 نقطة مسجلا 1924.82 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 5.4 نقطة مسجلا 720.01 نقطة.
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وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و717 ألفا و253 سهما بقيمة إجمالية قدرها 251 ألفا و504 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 73.48% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أ. ش. أ
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