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مؤشرا البحرين العام والإسلامى يغلقان على انخفاض

9/18/2023 4:37:40 AM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعات المال والصناعات والعقارات.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام انخفض بمقدار 6.67 نقطة مسجلا 1924.82 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 5.4 نقطة مسجلا 720.01 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و717 ألفا و253 سهما بقيمة إجمالية قدرها 251 ألفا و504 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 73.48% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ

MENAFN18092023000202011048ID1107087611

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