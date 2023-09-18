ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى بالصين خلال أغسطس الماضى

ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى بالصين خلال أغسطس الماضى
التاريخ
9/18/2023 4:37:40 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت وكالة أنباء شينخوا الصينية نقلاً عن بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أن الصين أنتجت 18.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 6.3% عن العام السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن الصين استوردت 10.86 مليون طن من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 22.7 في المئة على أساس سنوي، فيما كان النمو أعلى بنسبة 3.8 نقاط مئوية عن نظيره لشهر يوليو الماضي.
وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى 152.1 مليار متر مكعب.
وكشفت بيانات رسمية صينية أن إنتاج الصين من الفحم الخام بلغ 3.05 مليار طن، بزيادة 3.4% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي ليصل إلى 380 مليون طن.
أرقام
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