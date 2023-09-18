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ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى بالصين خلال أغسطس الماضى

9/18/2023 4:37:40 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء شينخوا الصينية نقلاً عن بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أن الصين أنتجت 18.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 6.3% عن العام السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن الصين استوردت 10.86 مليون طن من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 22.7 في المئة على أساس سنوي، فيما كان النمو أعلى بنسبة 3.8 نقاط مئوية عن نظيره لشهر يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى 152.1 مليار متر مكعب.

وكشفت بيانات رسمية صينية أن إنتاج الصين من الفحم الخام بلغ 3.05 مليار طن، بزيادة 3.4% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي ليصل إلى 380 مليون طن.

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