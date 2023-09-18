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الآلاف يتظاهرون فى سويسرا من أجل زيادة الأجور والمعاشات

9/18/2023 4:37:40 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في العاصمة السويسرية استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسارية، للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، قبل شهر من الانتخابات النيابية، على ما أفادت وسائل الإعلام السويسرية.

وتوجه حوالي عشرين ألف شخص إلى بيرن، بحسب المنظمين المجتمعين في إطار تحالف“تظاهرة من أجل القدرة الشرائية”، فساروا في شوارع وسط المدينة قبل التوجه إلى القصر الفدرالي، مقر الحكومة والبرلمان.

وكانت النقابات والحزب الاشتراكي وحزب الخضر دعت إلى التظاهر“للمطالبة بمعاشات أعلى وتقاعد أفضل”.

وأفاد المنظمون في بيان أن“تظاهرة اليوم الكبيرة تبعث رسالة واضحة: في بلد غنيّ مثل سويسرا، ثمة ما يكفي من المال ليتمكن الجميع من العيش بوفرة”.

ودعوا السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقساط الضمان الصحي التي تصل إلى مئات اليوروات كل شهر وسجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وأعلن الاتحاد النقابي السويسري الذي يضم عشرين نقابة“نجد بسهولة الملايين لإنقاذ المصارف. وفي هذه الأثناء، يتحتم على المواطنين الحد من نفقاتهم؟ لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا”.

وجرت التظاهرة قبل شهر من الانتخابات النيابية في 21 أكتوبر.

وبعد الهجرة والمناخ، فرضت مسألة القدرة الشرائية نفسها في الحملة في وقت تسجل زيادة حادة في فواتير الكهرباء مع ترقب ارتفاعها بمعدل 18 بالمئة في 2024.

وأكدت فانيا أليفا رئيسة نقابة“يونيا” ونائبة رئيس الاتحاد النقابي السويسري، متحدثة لشبكة“إر تي إس” العامة“هناك هذه التظاهرة الوطنية، لكن ستحصل عمليات تعبئة أخرى طوال الخريف”.

وأضافت“من المهم إعطاء إشارة واضحة. إشارة واضحة تمهيدا للمفاوضات حول الأجور في الخريف، إنما كذلك إشارة واضحة إلى السياسيين، لأن زيادة أقساط الضمان الصحي والإيجارات باتت باهظة جدا، وثمة عدد متزايد من الأشخاص الذين لا يتمكنون من إتمام الشهر”.

وأشارت عدة تقارير في وسائل الإعلام السويسرية في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من متاجر شبكة“كاريتاس” الخيرية.

اقتصاد الشرق

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