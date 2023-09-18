مؤشر Egx30 يستأنف حصد المكاسب بدافع المشتريات المحلية

دفعت المشتريات المحلية مؤشرات البورصة للإغلاق فى المنطقة الخضراء فى أولى جلسات تداول الأسبوع الجارى، بعدما شهدت موجة من جنى الأرباح خلال الأسبوع الماضى، وتوقع المحللون بالبورصة مواصلة الاتجاه الصاعد حتى مستويات 20 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.66%، ليصل إلى مستوى 19668 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 0.40% ليصل إلى 3854 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% إلى مستوى 5682 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.79% عند مستوى 23716 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسى أغلق على مستوى قياسى جديد عند 19668 نقطة، فى ظل استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزها بالأسهم القيادية الأمر الذى انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسى ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة بنهاية تعاملات أمس.

وتابع عيد، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 استقر بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات أمس وأغلق مرتفعا، ليستقر عند 3854 نقطة، بمتوقعًا أن يستهدف المؤشر الوصول إلى مستوى 3900 نقطة خلال الأسابيع القادمة.

وشهد السوق تداولات بقيمة مليارى جنيه، من خلال تداول 834 مليون سهم، بتنفيذ 77.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 88 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 11.74%، والصناعات الغذائية العربية-دومتى بنسبة 10.82%.

وتراجعت أسعار 59 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“كوبر للاستثمار التجارى” و”التطوير العقارى” بنحو 6%، و”برايم القابضة للاستثمارات المالية” بنحو 5.43%، فيما لم تتغير أسعار 55 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعا ليستقر عند مستوى 1.326 تريليون جنيه.







وقال أحمد مصطفى، رئيس قسم للتحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى لامس مستوى 19700 نقطة قبيل منتصف جلسة الأحد ومع ظهور الضغوط البيعية ليستقر أعلى مستوى 19600 نقطة، ويستهدف المؤشر الوصول إلى مستويات 19800 نقطة من ثم الصعود واختراق مستوى 20 ألف نقطة.

وأضاف أن مؤشر EGX70EWi مستمر فى تحقيق أداء إيجابى، واقترب من المستويات القياسية خلال الأسابيع الماضية، ويستهدف الوصول إلى مستويات 3900 نقطة ثم الصعود، وتخطى مستوى 4 آلاف نقطة على المدى المتوسط.

وأشار مصطفى إلى أن هناك قطاعات لديها فرصة للصعود خلال الأسابيع القادمة، على رأسها القطاع المالى غير المصرفى، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى القطاع المصرفى.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بنحو 44.2 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 87.61%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 18.مليون جنيه و26.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 10.2% و2.19% على التوالى.

ونفذ الأفراد 81.71% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء الأجانب مسجلين صافى شراء 11.3 مليون جنيه، وسجل المصريين و العرب صافى بيع بقيمة 7.9 مليون جنيه و33.8 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 18.28% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية مسجلين صافى بيع 37.6 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 52.2 مليون جنيه و 15.8 مليون جنيه على التوالى.