مؤشر Egx30 يستأنف حصد المكاسب بدافع المشتريات المحلية

(MENAFN- Al-BoNews) عيد: السبعينى يستهدف الوصول إلى مستوى 3900 نقطة
دفعت المشتريات المحلية مؤشرات البورصة للإغلاق فى المنطقة الخضراء فى أولى جلسات تداول الأسبوع الجارى، بعدما شهدت موجة من جنى الأرباح خلال الأسبوع الماضى، وتوقع المحللون بالبورصة مواصلة الاتجاه الصاعد حتى مستويات 20 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.66%، ليصل إلى مستوى 19668 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 0.40% ليصل إلى 3854 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% إلى مستوى 5682 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.79% عند مستوى 23716 نقطة.
وقال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسى أغلق على مستوى قياسى جديد عند 19668 نقطة، فى ظل استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزها بالأسهم القيادية الأمر الذى انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسى ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة بنهاية تعاملات أمس.
وتابع عيد، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 استقر بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات أمس وأغلق مرتفعا، ليستقر عند 3854 نقطة، بمتوقعًا أن يستهدف المؤشر الوصول إلى مستوى 3900 نقطة خلال الأسابيع القادمة.
وشهد السوق تداولات بقيمة مليارى جنيه، من خلال تداول 834 مليون سهم، بتنفيذ 77.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 88 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 11.74%، والصناعات الغذائية العربية-دومتى بنسبة 10.82%.
وتراجعت أسعار 59 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“كوبر للاستثمار التجارى” و”التطوير العقارى” بنحو 6%، و”برايم القابضة للاستثمارات المالية” بنحو 5.43%، فيما لم تتغير أسعار 55 سهم، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعا ليستقر عند مستوى 1.326 تريليون جنيه.
مصطفى: المؤشر الرئيسى يستهدف اختراق مستوى 20 ألف نقطة
وقال أحمد مصطفى، رئيس قسم للتحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى لامس مستوى 19700 نقطة قبيل منتصف جلسة الأحد ومع ظهور الضغوط البيعية ليستقر أعلى مستوى 19600 نقطة، ويستهدف المؤشر الوصول إلى مستويات 19800 نقطة من ثم الصعود واختراق مستوى 20 ألف نقطة.
وأضاف أن مؤشر EGX70EWi مستمر فى تحقيق أداء إيجابى، واقترب من المستويات القياسية خلال الأسابيع الماضية، ويستهدف الوصول إلى مستويات 3900 نقطة ثم الصعود، وتخطى مستوى 4 آلاف نقطة على المدى المتوسط.
وأشار مصطفى إلى أن هناك قطاعات لديها فرصة للصعود خلال الأسابيع القادمة، على رأسها القطاع المالى غير المصرفى، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى القطاع المصرفى.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بنحو 44.2 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 87.61%، فيما توجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 18.مليون جنيه و26.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 10.2% و2.19% على التوالى.
ونفذ الأفراد 81.71% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء الأجانب مسجلين صافى شراء 11.3 مليون جنيه، وسجل المصريين و العرب صافى بيع بقيمة 7.9 مليون جنيه و33.8 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 18.28% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية مسجلين صافى بيع 37.6 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 52.2 مليون جنيه و 15.8 مليون جنيه على التوالى.
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