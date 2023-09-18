إعادة طرح“كيا جراند سيراتو” بضعف ثمنها قبل 9 أشهر

إعادة طرح“كيا جراند سيراتو” بضعف ثمنها قبل 9 أشهر
التاريخ
9/18/2023 4:37:39 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT)) الوكيل المحلي للعلامة التجارية ((كيا))، عن عودة طرح طرازات ((كيا جراند سيراتو)) موديل 2023 مجدداً داخل السوق المصرية، بعد غياب دام اكثر من 9 أشهر متتالية، وذلك بحسب القائمة السعرية الجديدة لشهر سبتمبر الجارى.
وحدد الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT)) الوكيل المحلي للعلامة التجارية ((كيا)) في السوق المصرية، أسعار سيارا ((كيا جراند سيراتو)) موديل 2023، لتسجل أسعار الفئة الأولي ((LX)) بنحو 1.120 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX Cam)) بسعر 1.180 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بنحو 1.240 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 580 و620 ألف جنيه.
وينتمي طراز ((كيا جراند سيراتو)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات ((أوتوماتيك)).
كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر-عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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