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إعادة طرح“كيا جراند سيراتو” بضعف ثمنها قبل 9 أشهر

9/18/2023 4:37:39 AM
(MENAFN- Al-BoNews) كشفت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT)) الوكيل المحلي للعلامة التجارية ((كيا))، عن عودة طرح طرازات ((كيا جراند سيراتو)) موديل 2023 مجدداً داخل السوق المصرية، بعد غياب دام اكثر من 9 أشهر متتالية، وذلك بحسب القائمة السعرية الجديدة لشهر سبتمبر الجارى.

وحدد الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT)) الوكيل المحلي للعلامة التجارية ((كيا)) في السوق المصرية، أسعار سيارا ((كيا جراند سيراتو)) موديل 2023، لتسجل أسعار الفئة الأولي ((LX)) بنحو 1.120 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX Cam)) بسعر 1.180 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بنحو 1.240 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 580 و620 ألف جنيه.

وينتمي طراز ((كيا جراند سيراتو)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات ((أوتوماتيك)).

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر-عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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