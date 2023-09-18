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ميناء دمياط يستقبل خدمة جديدة للخط الملاحى Hmm

9/18/2023 4:37:39 AM
(MENAFN- Al-BoNews) استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات“HYUNDAI SINGAPORE” والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 مترات وعرض 40 مترًا قادمة من ميناء جدة السعودي.

وتعد تلك السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة” FIM” التي أطلقها الخط الملاحي الكوري“HMM” عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة“شرق الأقصى – الهند – الخليج – أوروبا”.

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إنه من المنتظر وصول سفينة أسبوعيا للميناء ضمن تلك الخدمة الجديدة.

أضاف حواش أن نجاح ميناء دمياط في جذب المزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث المستمرة والتي تقوم بها هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لزيادة أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران وتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات لزيادة قابليتها لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.

يذكر أن ميناء دمياط قد شهد زيادة فى حركة السفن خلال أغسطس الماضى بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث استقبل الميناء 344 سفينة متنوعة مقارنة بـ254 سفينة لنفس الفترة من عام 2022.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط عن إحصائيات أغسطس المنقضى، زاد معدل مرور سفن الصب السائل بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت سفن الصب الجاف والترددى نموا بنسبة 54% لكل منهما وارتفع عدد سفن الحاويات بنسبة 44%.

وشهد الميناء تداول 166 ألف حاوية مكافئة مقارنة بـ 89 ألف حاوية مكافئة بنسبة زيادة 86%.

ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 4.2 مليون طن بضائع عامة مقارنة بـ 3 ملايين طن بنسبة زيادة 40% بجانب 1.4 مليون طن بضائع محواه مقارنة بـ1.08 مليون طن بنسبة زيادة 32%.

وشهد الميناء استقبال 3.5 مليون طن بضائع خلال يوليو الماضى مقارنة بـ2.5 مليون طن خلال يونيو من العام الماضى بنسبة زيادة 40%.

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