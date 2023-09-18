ميناء دمياط يستقبل خدمة جديدة للخط الملاحى Hmm
التاريخ
9/18/2023 4:37:39 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات“HYUNDAI SINGAPORE” والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 مترات وعرض 40 مترًا قادمة من ميناء جدة السعودي.
وتعد تلك السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة” FIM” التي أطلقها الخط الملاحي الكوري“HMM” عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة“شرق الأقصى – الهند – الخليج – أوروبا”.
وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إنه من المنتظر وصول سفينة أسبوعيا للميناء ضمن تلك الخدمة الجديدة.
أضاف حواش أن نجاح ميناء دمياط في جذب المزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث المستمرة والتي تقوم بها هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لزيادة أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران وتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات لزيادة قابليتها لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.
يذكر أن ميناء دمياط قد شهد زيادة فى حركة السفن خلال أغسطس الماضى بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث استقبل الميناء 344 سفينة متنوعة مقارنة بـ254 سفينة لنفس الفترة من عام 2022.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط عن إحصائيات أغسطس المنقضى، زاد معدل مرور سفن الصب السائل بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت سفن الصب الجاف والترددى نموا بنسبة 54% لكل منهما وارتفع عدد سفن الحاويات بنسبة 44%.
وشهد الميناء تداول 166 ألف حاوية مكافئة مقارنة بـ 89 ألف حاوية مكافئة بنسبة زيادة 86%.
ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 4.2 مليون طن بضائع عامة مقارنة بـ 3 ملايين طن بنسبة زيادة 40% بجانب 1.4 مليون طن بضائع محواه مقارنة بـ1.08 مليون طن بنسبة زيادة 32%.
وشهد الميناء استقبال 3.5 مليون طن بضائع خلال يوليو الماضى مقارنة بـ2.5 مليون طن خلال يونيو من العام الماضى بنسبة زيادة 40%.
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