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تداول 350 ألف حاوية بموانئ المنطقة الشمالية لقناة السويس خلال أغسطس

9/18/2023 4:37:39 AM
(MENAFN- Al-BoNews) سجلت موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تداول 275 سفينة متنوعة بإجمالى 4.1 مليون طن كطاقة محددة، ونحو 349.9 ألف حاوية مكافئة خلال أغسطس الماضى.

ووفقا لتقرير صادر عن المنطقة الاقتصادية استقبل ميناء غرب بورسعيد 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444.9 ألف طن، و 44.3 ألف حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، وسفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، بجانب 69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أغسطس 111 سفينة حاويات و9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، بالإضافة إلى سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3.6 مليون طن، وحاويات 305.6 ألف حاوية مكافئة.

وشهد ميناء العريش البحري استقبال 16 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75.8 ألف طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية قامت مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

MENAFN18092023000202011048ID1107087604

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