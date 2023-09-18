تداول 350 ألف حاوية بموانئ المنطقة الشمالية لقناة السويس خلال أغسطس

ووفقا لتقرير صادر عن المنطقة الاقتصادية استقبل ميناء غرب بورسعيد 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444.9 ألف طن، و 44.3 ألف حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، وسفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، بجانب 69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أغسطس 111 سفينة حاويات و9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، بالإضافة إلى سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3.6 مليون طن، وحاويات 305.6 ألف حاوية مكافئة.

وشهد ميناء العريش البحري استقبال 16 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75.8 ألف طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية قامت مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.