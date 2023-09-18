تداول 350 ألف حاوية بموانئ المنطقة الشمالية لقناة السويس خلال أغسطس

تداول 350 ألف حاوية بموانئ المنطقة الشمالية لقناة السويس خلال أغسطس
التاريخ
9/18/2023 4:37:39 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
سجلت موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تداول 275 سفينة متنوعة بإجمالى 4.1 مليون طن كطاقة محددة، ونحو 349.9 ألف حاوية مكافئة خلال أغسطس الماضى.
ووفقا لتقرير صادر عن المنطقة الاقتصادية استقبل ميناء غرب بورسعيد 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444.9 ألف طن، و 44.3 ألف حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، وسفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، بجانب 69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أغسطس 111 سفينة حاويات و9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، بالإضافة إلى سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3.6 مليون طن، وحاويات 305.6 ألف حاوية مكافئة.
وشهد ميناء العريش البحري استقبال 16 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75.8 ألف طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية قامت مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.
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