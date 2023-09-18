11 شركة مصرية تشارك في معرض Zuchex لأدوات المائدة بإسطنبول

11 شركة مصرية تشارك في معرض Zuchex لأدوات المائدة بإسطنبول
التاريخ
9/18/2023 4:37:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن مشاركة 11 شركة في قطاعي أدوات المائدة والمطبخ في معرض International Zuchex Home&Kitchenwares Fair بمدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2023.
وأشار، اليوم، إلى أن معرض Zuchex هو أحد المعارض الرائدة التي تضم كبرى الشركات العاملة في مجال أدوات المائدة والمطبخ في مكان واحد، بهدف عقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية وزوار المعرض من أجل الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
من جانبها، أشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إلى أن قطاع الأواني وأدوات المطبخ يمكن أن ينافس في دول شرق أوروبا وكذلك دول الميركسور حيث تمتلك الصناعة المصرية ميزات تصنيعية هائلة يمكنها التواجد في هذه الأسواق.
وأكدت أن المعارض التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة ومدى التواجد بالمنتجات المصرية في هذه الأسواق وإمكانيات كل سوق والفرص المتاحة فيه.
وأشارت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب الأمر الذي يضع على عاتقنا المزيد من التواجد في الأسواق الخارجية.
وأوضحت حلمي، أن قطاع أدوات المائدة والمطبخ قطاع واعد بالأسواق الخارجية وحقق نمو بنسبة تقارب 2.5% خلال أول 7 أشهر من 2023 رغم المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية.
أ ش أ
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