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11 شركة مصرية تشارك في معرض Zuchex لأدوات المائدة بإسطنبول

9/18/2023 4:37:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن مشاركة 11 شركة في قطاعي أدوات المائدة والمطبخ في معرض International Zuchex Home&Kitchenwares Fair بمدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2023.

وأشار، اليوم، إلى أن معرض Zuchex هو أحد المعارض الرائدة التي تضم كبرى الشركات العاملة في مجال أدوات المائدة والمطبخ في مكان واحد، بهدف عقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية وزوار المعرض من أجل الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

من جانبها، أشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إلى أن قطاع الأواني وأدوات المطبخ يمكن أن ينافس في دول شرق أوروبا وكذلك دول الميركسور حيث تمتلك الصناعة المصرية ميزات تصنيعية هائلة يمكنها التواجد في هذه الأسواق.

وأكدت أن المعارض التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة ومدى التواجد بالمنتجات المصرية في هذه الأسواق وإمكانيات كل سوق والفرص المتاحة فيه.

وأشارت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب الأمر الذي يضع على عاتقنا المزيد من التواجد في الأسواق الخارجية.

وأوضحت حلمي، أن قطاع أدوات المائدة والمطبخ قطاع واعد بالأسواق الخارجية وحقق نمو بنسبة تقارب 2.5% خلال أول 7 أشهر من 2023 رغم المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية.

أ ش أ

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