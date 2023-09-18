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وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

9/18/2023 4:37:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews) وجه هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين ضرورة العمل المستمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وطالب وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم الأحد، المحافظين بالتنسيق بين مديريات التموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة للتوسع في إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وبصفة خاصة المستلزمات المدرسية والزي المدرسي في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة في المعارض والشوادر وذلك تماشياً مع سياسية الدولة في التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

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كما وجه آمنة بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور والتفتيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ اللازم حيال من يقومون باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التأكيد على كل سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين لقرارات وإجراءات الدولة.

وفى سياق آخر وجه آمنة، المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف وبحث احتياجات أسر المفقودين والضحايا وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم في كافة احتياجاتهم المعيشية والخدمية في إطار ما تقوم به الوزارات والجهات المعنية بالدول للتخفيف علي تلك الأسر وتجاوز محنتهم.

أ. ش. أ

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