وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين
التاريخ
9/18/2023 4:37:38 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وجه هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين ضرورة العمل المستمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.
وطالب وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم الأحد، المحافظين بالتنسيق بين مديريات التموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة للتوسع في إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وبصفة خاصة المستلزمات المدرسية والزي المدرسي في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة في المعارض والشوادر وذلك تماشياً مع سياسية الدولة في التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.
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كما وجه آمنة بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور والتفتيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ اللازم حيال من يقومون باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التأكيد على كل سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين لقرارات وإجراءات الدولة.
وفى سياق آخر وجه آمنة، المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف وبحث احتياجات أسر المفقودين والضحايا وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم في كافة احتياجاتهم المعيشية والخدمية في إطار ما تقوم به الوزارات والجهات المعنية بالدول للتخفيف علي تلك الأسر وتجاوز محنتهم.
أ. ش. أ
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