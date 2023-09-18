“تجارية الإسكندرية” تفتتح معرض“أهلاً مدارس” بتخفيضات تصل 30%

“تجارية الإسكندرية” تفتتح معرض“أهلاً مدارس” بتخفيضات تصل 30%
التاريخ
9/18/2023 4:37:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، معرض“أهلاً مدارس 2023′′، اليوم الأحد بأرض كوتة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم كافة احتياجات الطلاب فى موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.
وأضاف أن التحفيضات تتراوح من 20 إلى 30% على المنتجات المعروضة، والتى تلبى كافة احتياجات الأسرة المصرية فى مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى.
وأشار“الوكيل” إلى أن هناك 470 معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن 300 سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، فى إطار التضامن بين المجتمع المدنى والقطاع العام والخاص.
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