“تجارية الإسكندرية” تفتتح معرض“أهلاً مدارس” بتخفيضات تصل 30%

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم كافة احتياجات الطلاب فى موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.

وأضاف أن التحفيضات تتراوح من 20 إلى 30% على المنتجات المعروضة، والتى تلبى كافة احتياجات الأسرة المصرية فى مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى.

وأشار“الوكيل” إلى أن هناك 470 معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن 300 سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، فى إطار التضامن بين المجتمع المدنى والقطاع العام والخاص.