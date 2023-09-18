Monday, 18 September 2023 12:04 GMT

“تجارية الإسكندرية” تفتتح معرض“أهلاً مدارس” بتخفيضات تصل 30%

9/18/2023 4:37:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews) افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، معرض“أهلاً مدارس 2023′′، اليوم الأحد بأرض كوتة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم كافة احتياجات الطلاب فى موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.

وأضاف أن التحفيضات تتراوح من 20 إلى 30% على المنتجات المعروضة، والتى تلبى كافة احتياجات الأسرة المصرية فى مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى.

وأشار“الوكيل” إلى أن هناك 470 معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن 300 سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، فى إطار التضامن بين المجتمع المدنى والقطاع العام والخاص.

MENAFN18092023000202011048ID1107087601

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث