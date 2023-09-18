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“الصناعة” الصينية: نمو مطرد لقطاع الأجهزة المنزلية خلال 7 أشهر

9/18/2023 4:37:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الأحد تسجيل صناعة الأجهزة المنزلية في الصين نمو مطرد في الإنتاج في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن إنتاج الثلاجات المخصصة للاستخدام المنزلي في الصين ارتفع بنسبة 13.8% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 55.88 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى يوليو، كما زاد إنتاج مكيفات هواء الغرف بنسبة 17.9% على أساس سنوي ليسجل 163.48 مليون وحدة.

وأشارت البيانات إلى تجاوز إنتاج الغسالات 56.41 مليون وحدة بزيادة نسبتها 19.9% مقارنة بالعام السابق.

أ. ش. أ

MENAFN18092023000202011048ID1107087600

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