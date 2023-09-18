“الصناعة” الصينية: نمو مطرد لقطاع الأجهزة المنزلية خلال 7 أشهر

“الصناعة” الصينية: نمو مطرد لقطاع الأجهزة المنزلية خلال 7 أشهر
التاريخ
9/18/2023 4:37:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الأحد تسجيل صناعة الأجهزة المنزلية في الصين نمو مطرد في الإنتاج في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن إنتاج الثلاجات المخصصة للاستخدام المنزلي في الصين ارتفع بنسبة 13.8% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 55.88 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى يوليو، كما زاد إنتاج مكيفات هواء الغرف بنسبة 17.9% على أساس سنوي ليسجل 163.48 مليون وحدة.
وأشارت البيانات إلى تجاوز إنتاج الغسالات 56.41 مليون وحدة بزيادة نسبتها 19.9% مقارنة بالعام السابق.
أ. ش. أ
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