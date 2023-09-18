“الصناعة” الصينية: نمو مطرد لقطاع الأجهزة المنزلية خلال 7 أشهر

وأوضحت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن إنتاج الثلاجات المخصصة للاستخدام المنزلي في الصين ارتفع بنسبة 13.8% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 55.88 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى يوليو، كما زاد إنتاج مكيفات هواء الغرف بنسبة 17.9% على أساس سنوي ليسجل 163.48 مليون وحدة.

وأشارت البيانات إلى تجاوز إنتاج الغسالات 56.41 مليون وحدة بزيادة نسبتها 19.9% مقارنة بالعام السابق.

أ. ش. أ