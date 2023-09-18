“ماجد الفطيم” تدشن أول متجر لكارفور فى مشروع“البروچ” بشرق القاهرة

وتقدر مساحة المتجر الجديد بـ 200 متر مربع، ويقدم مجموعة من المنتجات تصل إلى ألف منتج.

قال فيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة“ماجد الفطيم للتجزئة” في مصر، إن المشروع يعكس التزام الشركة بتوسيع شبكة الفروع في مصر.

من جانبه، قال المهندس أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة” كابيتال جروب بروبيرتيز”، إن الشركة تستهدف دائما توفير نمط حياة مثالى لجميع العائلات داخل مجتمع“البروچ”، من خلال توقيع شراكات استراتيجية وتعاون مع أكبر الأسماء والعلامات التجارية العالمية في مختلف المجالات.

تمتلك كارفور مصر حالياً 65 فرعاً موزعة على كافة أنحاء الجمهورية تتنوع ما بين هايبر ماركت وسوبر ماركت، وتبلغ نسبة المنتجات والبضائع المصرية في الفروع 85% من إجمالي البضائع.