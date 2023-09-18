“ماجد الفطيم” تدشن أول متجر لكارفور فى مشروع“البروچ” بشرق القاهرة

“ماجد الفطيم” تدشن أول متجر لكارفور فى مشروع“البروچ” بشرق القاهرة
التاريخ
9/18/2023 4:37:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
دشنت شركة ماجد الفطي ، التى تملك وتدير كارفور في مصر، أول متجر فى مشروع“البروچ” المملوك لشركة كابيتال جروب بروبيرتز فى شرق القاهرة.
وتقدر مساحة المتجر الجديد بـ 200 متر مربع، ويقدم مجموعة من المنتجات تصل إلى ألف منتج.
قال فيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة“ماجد الفطيم للتجزئة” في مصر، إن المشروع يعكس التزام الشركة بتوسيع شبكة الفروع في مصر.
من جانبه، قال المهندس أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة” كابيتال جروب بروبيرتيز”، إن الشركة تستهدف دائما توفير نمط حياة مثالى لجميع العائلات داخل مجتمع“البروچ”، من خلال توقيع شراكات استراتيجية وتعاون مع أكبر الأسماء والعلامات التجارية العالمية في مختلف المجالات.
تمتلك كارفور مصر حالياً 65 فرعاً موزعة على كافة أنحاء الجمهورية تتنوع ما بين هايبر ماركت وسوبر ماركت، وتبلغ نسبة المنتجات والبضائع المصرية في الفروع 85% من إجمالي البضائع.
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