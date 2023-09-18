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“الوكيل”: نستهدف تأسيس تحالف محلى وإقليمى للنهوض بقطاع النسيج والجلود

9/18/2023 4:37:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق مستهدفات الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

أضاف خلال كلمته فى مؤتمر“إنشاء المرصد الإقليمى لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية” بالغرفة التجارية الإسكندرية، أنه تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع أوروبى للإسكندرية ودول البحر المتوسط من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 بقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.

أوضح أن مشروع“كرياكتيف” يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلى وإقليمى يدعم البحث والابتكار، ويطور القطاع، وينمى صادراته من خلال أنشطة داعمة فى شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع المراكز البحثية المتميزة.

أكد أن الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية فى المؤتمر، تعظيم الاستفادة ونقل التجربة إلى محافظاتهم، الأمر الذى سيتكرر فى مختلف المشاريع والتى تغطى قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وإنشاء الحاضنات ودعم رواد الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة المستدامة.

تابع: أن تلك المشاريع تدعم الشباب من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتى من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية.

أشار إلى أنه يجب تعظيم الاستفادة من إجمالى التجارة السلعية للدول الأعضاء فى اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط“اسكامى” والتى تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التى تصل إلى نحو تريليونى يورو.

دعا الوكيل لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمى فى كافة مناحى الحياة والسعى لتكامل سلاسل القيمة المضافة.

وأكد علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد أوجه التمويل فى صناعة المنسوجات والجلود فى مصر.

وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية إن مشروع الابتكار الذى يتبناه الاتحاد الأوروبى بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى فى توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.

وأشار هانى محمود نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ أداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.

وكشف باسم لطفى، ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة، أن حجم تجارة الجلود فى العالم يقدر بنحو 420 مليار دولار سنوياً، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز 80 مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لهذا القطاع.

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