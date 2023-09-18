“الوكيل”: نستهدف تأسيس تحالف محلى وإقليمى للنهوض بقطاع النسيج والجلود

“الوكيل”: نستهدف تأسيس تحالف محلى وإقليمى للنهوض بقطاع النسيج والجلود
التاريخ
9/18/2023 4:37:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق مستهدفات الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
أضاف خلال كلمته فى مؤتمر“إنشاء المرصد الإقليمى لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية” بالغرفة التجارية الإسكندرية، أنه تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع أوروبى للإسكندرية ودول البحر المتوسط من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 بقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.
أوضح أن مشروع“كرياكتيف” يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلى وإقليمى يدعم البحث والابتكار، ويطور القطاع، وينمى صادراته من خلال أنشطة داعمة فى شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع المراكز البحثية المتميزة.
أكد أن الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية فى المؤتمر، تعظيم الاستفادة ونقل التجربة إلى محافظاتهم، الأمر الذى سيتكرر فى مختلف المشاريع والتى تغطى قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وإنشاء الحاضنات ودعم رواد الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة المستدامة.
تابع: أن تلك المشاريع تدعم الشباب من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتى من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية.
أشار إلى أنه يجب تعظيم الاستفادة من إجمالى التجارة السلعية للدول الأعضاء فى اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط“اسكامى” والتى تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التى تصل إلى نحو تريليونى يورو.
دعا الوكيل لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمى فى كافة مناحى الحياة والسعى لتكامل سلاسل القيمة المضافة.
وأكد علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد أوجه التمويل فى صناعة المنسوجات والجلود فى مصر.
وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية إن مشروع الابتكار الذى يتبناه الاتحاد الأوروبى بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى فى توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.
وأشار هانى محمود نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ أداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.
وكشف باسم لطفى، ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة، أن حجم تجارة الجلود فى العالم يقدر بنحو 420 مليار دولار سنوياً، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز 80 مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لهذا القطاع.
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