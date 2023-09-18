26 مليون دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الجزائر في 7 أشهر

26 مليون دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الجزائر في 7 أشهر
التاريخ
9/18/2023 4:37:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن إجمالى صادرات القطاع إلى الجزائر في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 بلغت نحو 26 مليون دولار.
وأشار المجلس، اليوم الأحد، إلى أن السوق الجزائرية يحتل المركز 21 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، بقيمة بلغت 76 مليون دولار في عام 2022، تمثل نسبة 2% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في عام 2022.
وأضاف صادرات الصناعات الغذائية إلى الجزائر تمثل نسبة 11% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الجزائر في عام 2022، البالغة 700 مليون دولار.
ولفت المجلس إلى أن مصر تحتل المركز الخامس عشر في قائمة أهم الدول المصدرة للأغذية المصنعة إلى الجزائر في عام 2022.
وأرجع انخفاض الصادرات إلى الجزائر في عام 2022 إلى 76 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2021، لحظر مصر تصدير زيوت الطعام خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، مما أدى إلى تراجع صادرات زيوت الطعام المصرية إلى الجزائر بقيمة 42 مليون دولار لتصبح 21 مليون دولار مقارنة بصادرات 63 مليون دولار في عام 2021.
وذكر المجلس أن زيوت الطعام تعد أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الجزائر في عام 2022 بقيمة 21 مليون دولار، والخمائر بقيمة 17 مليون دولار، ومخاليط صناعة المشروبات الغازية بقيمة 11 مليون دولار، وسكر وجلوكوز بقيمة 9 ملايين دولار، ومواد زلالية بقيمة 5 ملايين دولار، ودقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 4.3 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 1.5 مليون دولار.
وأضاف“بلغت صادرات مصر من فراولة مجمدة إلى الجزائر نحو 1.3 مليون دولار، تلاها محضرات غذائية متنوعة بقيمة مليون دولار، ومركزات عصائر بقيمة مليون دولار، وطحينة وحلاوة بقيمة مليون دولار، وبطاطس مصنعة 600 الف دولار، وشحوم ودهون بقيمة 500 ألف دولار، وخضار مجمد بقيمة 500 ألف دولار، وبذور وأثمار زيتية 500 ألف دولار، وخضار مجفف بقيمة 300 ألف دولار، ولبان طبيعي 230 ألف دولار.
وأشار المجلس، إلى أن عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية إلى الجزائر في عام 2022 بلغ حوالي 63 شركة من بينهم 36 شركة تزيد صادراتها على 100 ألف دولار.
أش أ
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