26 مليون دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الجزائر في 7 أشهر

وأشار المجلس، اليوم الأحد، إلى أن السوق الجزائرية يحتل المركز 21 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، بقيمة بلغت 76 مليون دولار في عام 2022، تمثل نسبة 2% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في عام 2022.

وأضاف صادرات الصناعات الغذائية إلى الجزائر تمثل نسبة 11% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الجزائر في عام 2022، البالغة 700 مليون دولار.

ولفت المجلس إلى أن مصر تحتل المركز الخامس عشر في قائمة أهم الدول المصدرة للأغذية المصنعة إلى الجزائر في عام 2022.

وأرجع انخفاض الصادرات إلى الجزائر في عام 2022 إلى 76 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2021، لحظر مصر تصدير زيوت الطعام خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، مما أدى إلى تراجع صادرات زيوت الطعام المصرية إلى الجزائر بقيمة 42 مليون دولار لتصبح 21 مليون دولار مقارنة بصادرات 63 مليون دولار في عام 2021.

وذكر المجلس أن زيوت الطعام تعد أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الجزائر في عام 2022 بقيمة 21 مليون دولار، والخمائر بقيمة 17 مليون دولار، ومخاليط صناعة المشروبات الغازية بقيمة 11 مليون دولار، وسكر وجلوكوز بقيمة 9 ملايين دولار، ومواد زلالية بقيمة 5 ملايين دولار، ودقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 4.3 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 1.5 مليون دولار.

وأضاف“بلغت صادرات مصر من فراولة مجمدة إلى الجزائر نحو 1.3 مليون دولار، تلاها محضرات غذائية متنوعة بقيمة مليون دولار، ومركزات عصائر بقيمة مليون دولار، وطحينة وحلاوة بقيمة مليون دولار، وبطاطس مصنعة 600 الف دولار، وشحوم ودهون بقيمة 500 ألف دولار، وخضار مجمد بقيمة 500 ألف دولار، وبذور وأثمار زيتية 500 ألف دولار، وخضار مجفف بقيمة 300 ألف دولار، ولبان طبيعي 230 ألف دولار.

وأشار المجلس، إلى أن عدد الشركات المصدرة للأغذية المصنعة المصرية إلى الجزائر في عام 2022 بلغ حوالي 63 شركة من بينهم 36 شركة تزيد صادراتها على 100 ألف دولار.

أش أ