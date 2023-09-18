مصر تشارك في اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية في الجزائر - جريدة البورصة

وافتتح رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أعمال هذه الدورة المنعقدة تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وتناقش هذه الدورة فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الذي ينشأ عن اختلالات العرض، والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية.

كما ستناقش أولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات والمستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية.

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