مصر تشارك في اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية في الجزائر - جريدة البورصة

مصر تشارك في اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية في الجزائر - جريدة البورصة
التاريخ
9/18/2023 4:37:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) >
بدأت، اليوم الأحد، اجتماعات الدورة العادية الـ 47 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، بالجزائر العاصمة، والذي ينظمها صندوق النقد العربي وبنك الجزائر، لمدة يومين، بمشاركة مصرية ممثلة في القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ومحافظي البنوك المركزية العربية وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولي.
وافتتح رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أعمال هذه الدورة المنعقدة تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وتناقش هذه الدورة فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الذي ينشأ عن اختلالات العرض، والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية.
كما ستناقش أولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات والمستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية.
أ ش أ
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