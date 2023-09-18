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“الريف المصري”: إطلاق التيار الكهربائي جزئيا بأراضى الطور أكتوبر المقبل

9/18/2023 4:37:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن البدء في إطلاق التيار الكهربائي بشكل جزئي بأراضي الريف المصري الجديد في منطقة الطور، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليغطي المنطقة الإدارية والمنطقة المحيطة بها الواقعة داخل أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بالطور، بأطوال شبكات تصل إلى 65 كيلومترا طوليا.

وذكرت الشركة، اليوم الأحد، أن ما يتم تنفيذه وإتمامه حاليا يأتي تمهيدا لبدء تغطية شبكة الكهرباء بجميع أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة الطور، والواقعة على مساحة تزيد على 24 ألف فدان.

من جانبه، وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصري الجديد المهندس عمرو عبدالوهاب، بتكثيف أعمال مد شبكات الكهرباء داخل أراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان في منطقة الطور بالكامل، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضي المنتفعين بالمشروع.

وأوضح عبدالوهاب أن العمل يسير حاليا على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة الطور، ضمن أعمال إدخال الكهرباء لأراضي المشروع القومي الواقعة في المنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسي الأسفلتي بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب أبراج الكهرباء.

وأشار إلى أنه قد تم إمداد الموقع بأحدث المعدات وأعداد القوى العاملة المتخصصة واللازمة، ما من شأنه أن يسهم في مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة والجهات المنفذة.

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