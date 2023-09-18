“التنمية الصناعية”: رفع كفاءة الفروع بالتعاون مع منظمة“Oecd”
التاريخ
9/18/2023 4:37:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لديها رؤية جديدة لتطوير أدائها وفروعها وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لإنهاء كافة خدمات المستثمرين داخل المحافظات، وذلك فى ظل الاعتماد على شركاء دوليين وحكوميين لوضع أسس التطوير بما يحقق الإصلاح الأمثل لخدمة الصناعة.
وقال عبد الكريم، خلال الاجتماع التنفيذى مع الخبراء الدوليين لبرنامج سيجما التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، إنه تم طرح إجراءات لتنفيذ ما انتهى إليه التقرير العلمي لسيجما حول متطلبات رفع كفاءة الفروع بما يحقق الإصلاح الأمثل لخدمة الصناعة ورفع كفاءة الفروع بما يحقق تقليل الوقت والإجراءات تيسيرا على المستثمرين عند طلب الخدمات.
وتناول الاجتماع، الاتفاق على تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية“سيجما” للبدء في التطوير الكامل لفروع الهيئة في إطار استراتيجية جديدة ترتكز على التفويض واللامركزية الإدارية في الفروع والتى تنتهجها الهيئة في سبيل إنهاء المستثمر الصناعي المتعامل مع الهيئة لكافة إجراءاته والحصول على خدمة متكاملة من الفرع التابع له بمحافظته دون اللجوء للمركز الرئيسي إلا في الحالات الاستثنائية.
وأوضح أن الهيئة لها السبق في تطبيق كلا من“الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة”، و”دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية”، وهما الدليلان السابق إصدارهما من“سيجما” بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر“إرادة” وهيئة التنمية الصناعية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة شكلا ومضمونا؛ ليجمع كل خدمات الهيئة والتعريف بها وإجراءات التقدم علي الطروحات المختلفة؛ تمهيدا لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل عن بعد للمستثمر.
يذكر أن الهيئة قامت مؤخرا برفع كفاءة 6 مكاتب إقليمية إلى فروع رئيسية بمحافظات الصعيد.
أ ش أ
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