“التنمية الصناعية”: رفع كفاءة الفروع بالتعاون مع منظمة“Oecd”

وقال عبد الكريم، خلال الاجتماع التنفيذى مع الخبراء الدوليين لبرنامج سيجما التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، إنه تم طرح إجراءات لتنفيذ ما انتهى إليه التقرير العلمي لسيجما حول متطلبات رفع كفاءة الفروع بما يحقق الإصلاح الأمثل لخدمة الصناعة ورفع كفاءة الفروع بما يحقق تقليل الوقت والإجراءات تيسيرا على المستثمرين عند طلب الخدمات.

وتناول الاجتماع، الاتفاق على تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية“سيجما” للبدء في التطوير الكامل لفروع الهيئة في إطار استراتيجية جديدة ترتكز على التفويض واللامركزية الإدارية في الفروع والتى تنتهجها الهيئة في سبيل إنهاء المستثمر الصناعي المتعامل مع الهيئة لكافة إجراءاته والحصول على خدمة متكاملة من الفرع التابع له بمحافظته دون اللجوء للمركز الرئيسي إلا في الحالات الاستثنائية.

وأوضح أن الهيئة لها السبق في تطبيق كلا من“الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة”، و”دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية”، وهما الدليلان السابق إصدارهما من“سيجما” بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر“إرادة” وهيئة التنمية الصناعية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة شكلا ومضمونا؛ ليجمع كل خدمات الهيئة والتعريف بها وإجراءات التقدم علي الطروحات المختلفة؛ تمهيدا لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل عن بعد للمستثمر.

يذكر أن الهيئة قامت مؤخرا برفع كفاءة 6 مكاتب إقليمية إلى فروع رئيسية بمحافظات الصعيد.

أ ش أ