وزير الإنتاج الحربى يبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدا أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى وجود تعاون مثمر سابق بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة جنوب سيناء، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، لافتاً إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد استخدام الموارد المالية.

من جانبه، أكد خالد فودة أن محافظة جنوب سيناء تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة وخدمة المواطنين بالمحافظة، ولذا فالمحافظة مهتمة بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها، بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة، وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن من أبرز موضوعات التعاون السابقة التي تشارك في تنفيذها الجانبان مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول بمحافظة جنوب سيناء ضمن منظومة النظافة بالمحافظات، وتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى المشاركة بعدد (110)“أتوبيسات” كهربائية بقمة تغير المناخ“COP27” التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر الماضي، ضمن منظومة النقل الأخضر.

وأضاف المتحدث أن موضوعات التعاون شملت أيضا تطوير نظام معالجة محطة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وكذا تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفساً حيوياً يعكس الوجه الحضاري المستدام لها، كما تم توريد أشجار متنوعة لمحافظة جنوب سيناء في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية“100 مليون شجرة”.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.

أ. ش. أ