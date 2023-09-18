وزير الإنتاج الحربى يبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون

وزير الإنتاج الحربى يبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون
التاريخ
9/18/2023 4:37:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح، حرص الوزارة على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها، وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية، من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدا أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى وجود تعاون مثمر سابق بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة جنوب سيناء، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، لافتاً إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد استخدام الموارد المالية.
من جانبه، أكد خالد فودة أن محافظة جنوب سيناء تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة وخدمة المواطنين بالمحافظة، ولذا فالمحافظة مهتمة بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها، بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.
وأضاف أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة، وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.
وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن من أبرز موضوعات التعاون السابقة التي تشارك في تنفيذها الجانبان مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول بمحافظة جنوب سيناء ضمن منظومة النظافة بالمحافظات، وتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى المشاركة بعدد (110)“أتوبيسات” كهربائية بقمة تغير المناخ“COP27” التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر الماضي، ضمن منظومة النقل الأخضر.
وأضاف المتحدث أن موضوعات التعاون شملت أيضا تطوير نظام معالجة محطة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وكذا تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفساً حيوياً يعكس الوجه الحضاري المستدام لها، كما تم توريد أشجار متنوعة لمحافظة جنوب سيناء في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية“100 مليون شجرة”.
حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.
أ. ش. أ
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