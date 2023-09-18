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محافظ بورسعيد: إقبال كبير من الشركات العالمية لإقامة مشروعات عملاقة

9/18/2023 4:37:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن المحافظة حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي لها وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار في العالم.

وأضاف الغضبان – خلال لقائه اليوم الأحد، مع سفير جمهورية بيرو لدى مصر خوسيه جبيرمو؛ لبحث سبل التعاون الثنائي – أن المحافظة تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات عملاقة.

وأوضح أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول.

وأكد دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الأجنبي، معربًا عن ترحيبه بسفير بيرو لدى مصر وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات، فضلا عن التعاون المثمر مع الجانب الأجنبي بالمجال الصناعي والاستثماري.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار المحافظ إلى أهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية والموانئ مما جعلها قبلة استثمارات العالم.

ولفت إلى أن بورسعيد تصدر أكثر من 60% من الملابس الجاهزة لدول أوروبا والشرق الأوسط، قائلًا:“إن التنوع الصناعي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة”.

من جانبه، أشاد سفير جمهرية بيرو لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا الترحيب بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصري، والتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية.

أ. ش. أ

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