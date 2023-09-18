محافظ بورسعيد: إقبال كبير من الشركات العالمية لإقامة مشروعات عملاقة

محافظ بورسعيد: إقبال كبير من الشركات العالمية لإقامة مشروعات عملاقة
التاريخ
9/18/2023 4:37:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن المحافظة حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي لها وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار في العالم.
وأضاف الغضبان – خلال لقائه اليوم الأحد، مع سفير جمهورية بيرو لدى مصر خوسيه جبيرمو؛ لبحث سبل التعاون الثنائي – أن المحافظة تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات عملاقة.
وأوضح أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول.
وأكد دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الأجنبي، معربًا عن ترحيبه بسفير بيرو لدى مصر وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات، فضلا عن التعاون المثمر مع الجانب الأجنبي بالمجال الصناعي والاستثماري.
وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار المحافظ إلى أهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية والموانئ مما جعلها قبلة استثمارات العالم.
ولفت إلى أن بورسعيد تصدر أكثر من 60% من الملابس الجاهزة لدول أوروبا والشرق الأوسط، قائلًا:“إن التنوع الصناعي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة”.
من جانبه، أشاد سفير جمهرية بيرو لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا الترحيب بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصري، والتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية.
أ. ش. أ
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