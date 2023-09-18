وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ جنوب سيناء تنفيذ المشروعات بالمحافظة

وفى بداية اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة عددًا من الفعاليات والمؤتمرات التي سوف تعقد على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجارى والاطمئنان على توفير كافة التجهيزات اللازمة للخروج بصورة مشرفة واستكمال النجاحات التي حققتها المحافظة بشكل عام ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص خلال المؤتمرات الدولية التي استضافتها خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية.

من جانبه، أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم الإنتهاء من كافة إجراءات الطرح للمشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بجميع مدن المحافظة، إضافة الى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.

كما عرض اللواء خالد فودة استعدادات المحافظة لإقامة بعض المؤتمرات والفعاليات الهامة خلال شهر سبتمبر الجارى وأكد فودة جاهزية المحافظة لاستقبال واستضافة تلك المؤتمرات على أكمل صورة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه قام منذ أيام بافتتاح معرض“أهلا مدارس” بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والمحافظة ووزارة التموين لتوفير كافة مستلزمات المدارس من زى مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أنه طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة أى محاولات لاحتكار السلع فى المحال والسلاسل التجارية والأسواق.

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجديدة ومنها أعمال التطوير الشاملة للسوق القديم بشرم الشيخ والذى يعد إضافة الى الأنواع المتعددة للسياحة بشرم الشيخ وعامل جذب للسائحين من مختلف جنسيات العالم، مشيراً الى تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير الجارية على أرض المحافظة استعداداً لإقامة بعض الفعاليات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي حجم الإستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، حيث يتم حالياً إنشاء مدفن صحي بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة نويبع بتكلفة 3.75 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه، والمدفن الصحي الآمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ومحطة الفرز الأولي بمدينة الطور بتكلفة 3.75 مليون جنيه، إضافة الى تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة (رأس سدر)، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (أبورديس) بتكلفة إجمالية للمحطتين 7.5 مليون جنيه.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى حرص المحافظة على تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مضيفًا أنه يجري العمل على تطبيق منظومة وإدارة متكاملة للمخلفات ومستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمى في جميع المدن والمراكز وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطنين.

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع مع محافظ جنوب سيناء بإستعراض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة“100 مليون شجرة”، التى بدأت فى جميع المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته في المحافظة بالفعل ضمن خطة العام الأول من المبادرة من جميع الجهات المشاركة حوالى 140 ألف شجرة.