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“الاتصالات” تتعاون مع“إيزرى” لتوفير أحدث البرمجيات بالجامعات المصرية

9/18/2023 4:37:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews) شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة، وشركة إيزرى شمال أفريقيا، بشأن التعاون فى مجال توفير أحدث البرمجيات لنظم المعلومات الجغرافية للجامعات الحكومية المصرية، وبناء قدرات العاملين بالدولة في مجال حلول نظم المعلومات الجغرافية.

وعقب التوقيع؛ تم مناقشة سبل التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لإضافة تخصصات الجيوماتيك الحديثة فى المسارات التعليمية بالجامعة.

كما بحث طلعت، مع مايك إلو نائب الرئيس التنفيذى لشركة“سيمنز إى دى إيه” للصناعات الرقمية؛ سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات الرقمية. وتناول اللقاء أيضا خطط الشركة للتوسع فى تطوير أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD).

كذلك اجتمع مع بريان كويجلى نائب الرئيس التنفيذى لشركة“جوجل” لخدمات الشبكة العالمية؛ تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى شبكتها الدولية والتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات فى هذا الصدد عبر بنيتها التحتية المجهزة لاستقبال الكابلات البحرية ذات الكثافة الهائلة. كما تم بحث فرص التعاون فى مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية لقطاعات الدولة المختلفة وبما يخدم خطة الحكومة فى التحول الرقمى.

واختتم عمرو طلعت زيارته للولايات المتحدة؛ بعقد لقاء مع أندى أوكونيل نائب رئيس شركة“ميتا” لسياسة المنتج والإستراتيجية وعدد من قيادات الشركة؛ لبحث فرص التعاون فى مجالات عمل الشركة ومنها تعزيز البنية التحتية الدولية للاتصالات والتوسع فى شبكة ميتا الدولية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال بنيتها التحتية بمصر. وكذلك بحث التعاون التقني فى استخدام أدوات الميتاڤيرس فى تقديم حلول تخدم المواطن فى الحصول على خدماته الرقمية بأسهل الطرق.

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