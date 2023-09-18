“الاتصالات” تتعاون مع“إيزرى” لتوفير أحدث البرمجيات بالجامعات المصرية

“الاتصالات” تتعاون مع“إيزرى” لتوفير أحدث البرمجيات بالجامعات المصرية
التاريخ
9/18/2023 4:37:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة، وشركة إيزرى شمال أفريقيا، بشأن التعاون فى مجال توفير أحدث البرمجيات لنظم المعلومات الجغرافية للجامعات الحكومية المصرية، وبناء قدرات العاملين بالدولة في مجال حلول نظم المعلومات الجغرافية.
وعقب التوقيع؛ تم مناقشة سبل التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لإضافة تخصصات الجيوماتيك الحديثة فى المسارات التعليمية بالجامعة.
كما بحث طلعت، مع مايك إلو نائب الرئيس التنفيذى لشركة“سيمنز إى دى إيه” للصناعات الرقمية؛ سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات الرقمية. وتناول اللقاء أيضا خطط الشركة للتوسع فى تطوير أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD).
كذلك اجتمع مع بريان كويجلى نائب الرئيس التنفيذى لشركة“جوجل” لخدمات الشبكة العالمية؛ تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى شبكتها الدولية والتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات فى هذا الصدد عبر بنيتها التحتية المجهزة لاستقبال الكابلات البحرية ذات الكثافة الهائلة. كما تم بحث فرص التعاون فى مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية لقطاعات الدولة المختلفة وبما يخدم خطة الحكومة فى التحول الرقمى.
واختتم عمرو طلعت زيارته للولايات المتحدة؛ بعقد لقاء مع أندى أوكونيل نائب رئيس شركة“ميتا” لسياسة المنتج والإستراتيجية وعدد من قيادات الشركة؛ لبحث فرص التعاون فى مجالات عمل الشركة ومنها تعزيز البنية التحتية الدولية للاتصالات والتوسع فى شبكة ميتا الدولية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال بنيتها التحتية بمصر. وكذلك بحث التعاون التقني فى استخدام أدوات الميتاڤيرس فى تقديم حلول تخدم المواطن فى الحصول على خدماته الرقمية بأسهل الطرق.
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