تخريج الدفعة الأولى من فرع معهد“Iti” بجامعة العريش

وقالت الدكتورة هبة صالح، إن المعهد قام بتصميم خطة تدريبية تتناسب مع المجالات المتاحة بمحافظة العريش وبدأت تلك الخطة بدراسة المحافظة ونشاطاتها، ودراسة الجامعات المختلفة، وتخصصات كلياتها من الحاسبات، التجارة، الاقتصاد المنزلى، التربية، الاستزراع السمكى وغيرها.

وأضافت صالح، أن المعهد قدم باقة تدريبية مخصصة لشباب العريش، والتى يساهم فى تنفيذها أبناء مدينة العريش ممن أنهوا سابقاً منح تدريبهم بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع الإسماعيلية، ويعملون الآن فى تخصصات مختلفة، والذين بدورهم حرصوا على أن يكونوا جزءاً من خطط التدريب الجديدة المقدمة لأبناء المحافظة.

وقامت الدكتورة هبة صالح والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لفرع المعهد لمتابعة الأنشطة التدريبية، حيث التقت متدربى المرحلة الثانية ومناقشة المردود من التدريب والاستماع لآرائهم، لتعزيز دور المعهد داخل الجامعة.

وجاءت أعمال التقييم للمشروعات المقدمة من خلال التعامل المباشر مع شباب مراكز الإبداع الرقمية الكائنة بمناطق قاطية وبئر العبد بالعريش، وتصميم معسكرات صيفية مكثفة فى تخصصات تقنية ذات احتياج على خريطة العمل الحر، وكذلك تخصصات تخدم ما تمتلكه العريش من مقومات زراعية وسياحية وتجارية، مثل تطوير واجهات الويب، التسويق على منصات التواصل الاجتماعى، مقدمة فى البرمجة وتصميم UX/UI وتقييم النتائج قبل بدء التدريب للأعوام القادمة.