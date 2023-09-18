تخريج الدفعة الأولى من فرع معهد“Iti” بجامعة العريش

تخريج الدفعة الأولى من فرع معهد“Iti” بجامعة العريش
التاريخ
9/18/2023 4:37:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، تخرج الدفعة الأولى من فرع المعهد بجامعة العريش، وذلك بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة.
وقالت الدكتورة هبة صالح، إن المعهد قام بتصميم خطة تدريبية تتناسب مع المجالات المتاحة بمحافظة العريش وبدأت تلك الخطة بدراسة المحافظة ونشاطاتها، ودراسة الجامعات المختلفة، وتخصصات كلياتها من الحاسبات، التجارة، الاقتصاد المنزلى، التربية، الاستزراع السمكى وغيرها.
وأضافت صالح، أن المعهد قدم باقة تدريبية مخصصة لشباب العريش، والتى يساهم فى تنفيذها أبناء مدينة العريش ممن أنهوا سابقاً منح تدريبهم بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع الإسماعيلية، ويعملون الآن فى تخصصات مختلفة، والذين بدورهم حرصوا على أن يكونوا جزءاً من خطط التدريب الجديدة المقدمة لأبناء المحافظة.
وقامت الدكتورة هبة صالح والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لفرع المعهد لمتابعة الأنشطة التدريبية، حيث التقت متدربى المرحلة الثانية ومناقشة المردود من التدريب والاستماع لآرائهم، لتعزيز دور المعهد داخل الجامعة.
وجاءت أعمال التقييم للمشروعات المقدمة من خلال التعامل المباشر مع شباب مراكز الإبداع الرقمية الكائنة بمناطق قاطية وبئر العبد بالعريش، وتصميم معسكرات صيفية مكثفة فى تخصصات تقنية ذات احتياج على خريطة العمل الحر، وكذلك تخصصات تخدم ما تمتلكه العريش من مقومات زراعية وسياحية وتجارية، مثل تطوير واجهات الويب، التسويق على منصات التواصل الاجتماعى، مقدمة فى البرمجة وتصميم UX/UI وتقييم النتائج قبل بدء التدريب للأعوام القادمة.
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