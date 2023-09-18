المؤتمر العربى لأمن المعلومات يناقش تحديات“الأمن السيبرانى” فى عصر الحروب الإلكترونية

وشهدت أول أيام المؤتمر العربى لأمن المعلومات 2023 حضور سفراء من عدة دول، وهم: سيرلانكا، المجر، سويسرا، الكويت، السعودية، اليونان، الأردن، التشيك، كرواتيا، غانا، وروسيا.

وقال الدكتور بهاء حسين، رئيس المؤتمر العربى لأمن المعلومات، إن الهجمات الإلكترونية شاملة وتدميرية، وقد تعصف بكل المرافق الحيوية فى البلاد، والذى كان من ثمارها هذا المؤتمر الذى يساهم فى دعم ومساندة ما تطمح إليه الدولة المصرية فى الحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشرها حتى لا تفقد الخصوصية والقدرة على السيطرة.

وأضاف أن المؤتمر العربى لأمن المعلومات أثبت نفسه كمنصة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل الأفكار المتطورة مع تطور التهديدات والتحديات التى تواجهها الدول، حيث أن الأمن السيبرانى ليس مجرد مسألة تقنية ولكنه مسألة ثقافية أيضا فهو يتطلب عقلية ذو يقظة دائمة مع الالتزام بالتعليم والتدريب المستمرين، كما يتطلب عمل اختبارات متوالية للنظم والتطبيقات المختلفة للتأكد من مدى كفائتها وقدراتها على مقاومة التهديدات الاختراقية والقرصنة الإلكترونية.

وأكد الدكتور شريف حازم، نائب محافظ البنك المركزى للأمن السيبرانى، أهمية أمن المعلومات وما تقوم به من المحافظة على استقرار الدول، مشيرًا إلى ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على أمن معلوماتها.

وأوضح دور البنك المركزى المصرى فى أمن المعلومات، حيث لديه قسم خاص فى مجال الأمن السيبرانى، وحقق تقدمًا كبيرًا، حيث يهتم بالنمو والتقدم وفقًا للمعايير العالمية المتبعة، والقسم يختص بطوارئ الإنترنت والمحافظة على المعلومات على مستوى القطاع المالى.

وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبرانى، إنه تم تخصيص ميزانيات كافية لتشجيع البحث العلمى لمكافحة الهجمات السيبرانية، وهناك تعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية والصناعة، ويدعم الجهاز المشروعات الصغيرة الخاصة بالأمن السيبرانى، لرفع مستوى الخبرات.

وأضاف عبد الحافظ، أنه سيتم تعزيز التعاون الدولى والاتفاق على الحد من الهجومات السيبرانية، وأيضا تعزيز الضوابط الدولية عالميًا للتعاون مع المعلومات الرقمية، وسيتم العمل على تطوير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبرانى.