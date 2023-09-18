المؤتمر العربى لأمن المعلومات يناقش تحديات“الأمن السيبرانى” فى عصر الحروب الإلكترونية

المؤتمر العربى لأمن المعلومات يناقش تحديات“الأمن السيبرانى” فى عصر الحروب الإلكترونية
التاريخ
9/18/2023 4:37:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
انطلق اليوم المؤتمر العربى لأمن المعلومات 2023، والذى ينعقد على مدار يومى 17 و18 سبتمبر، لتوضيح أهمية الأمن السيبرانى فى عصر الحروب الإلكترونية التى يواجها العالم.
وشهدت أول أيام المؤتمر العربى لأمن المعلومات 2023 حضور سفراء من عدة دول، وهم: سيرلانكا، المجر، سويسرا، الكويت، السعودية، اليونان، الأردن، التشيك، كرواتيا، غانا، وروسيا.
وقال الدكتور بهاء حسين، رئيس المؤتمر العربى لأمن المعلومات، إن الهجمات الإلكترونية شاملة وتدميرية، وقد تعصف بكل المرافق الحيوية فى البلاد، والذى كان من ثمارها هذا المؤتمر الذى يساهم فى دعم ومساندة ما تطمح إليه الدولة المصرية فى الحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشرها حتى لا تفقد الخصوصية والقدرة على السيطرة.
وأضاف أن المؤتمر العربى لأمن المعلومات أثبت نفسه كمنصة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل الأفكار المتطورة مع تطور التهديدات والتحديات التى تواجهها الدول، حيث أن الأمن السيبرانى ليس مجرد مسألة تقنية ولكنه مسألة ثقافية أيضا فهو يتطلب عقلية ذو يقظة دائمة مع الالتزام بالتعليم والتدريب المستمرين، كما يتطلب عمل اختبارات متوالية للنظم والتطبيقات المختلفة للتأكد من مدى كفائتها وقدراتها على مقاومة التهديدات الاختراقية والقرصنة الإلكترونية.
وأكد الدكتور شريف حازم، نائب محافظ البنك المركزى للأمن السيبرانى، أهمية أمن المعلومات وما تقوم به من المحافظة على استقرار الدول، مشيرًا إلى ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على أمن معلوماتها.
وأوضح دور البنك المركزى المصرى فى أمن المعلومات، حيث لديه قسم خاص فى مجال الأمن السيبرانى، وحقق تقدمًا كبيرًا، حيث يهتم بالنمو والتقدم وفقًا للمعايير العالمية المتبعة، والقسم يختص بطوارئ الإنترنت والمحافظة على المعلومات على مستوى القطاع المالى.
وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبرانى، إنه تم تخصيص ميزانيات كافية لتشجيع البحث العلمى لمكافحة الهجمات السيبرانية، وهناك تعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية والصناعة، ويدعم الجهاز المشروعات الصغيرة الخاصة بالأمن السيبرانى، لرفع مستوى الخبرات.
وأضاف عبد الحافظ، أنه سيتم تعزيز التعاون الدولى والاتفاق على الحد من الهجومات السيبرانية، وأيضا تعزيز الضوابط الدولية عالميًا للتعاون مع المعلومات الرقمية، وسيتم العمل على تطوير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبرانى.
MENAFN18092023000202011048ID1107087586
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.