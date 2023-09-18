“الديار القطرية” تطرح“سانت ريجيس ريزيدنسز” بالتعاون مع“ماريوت” العالمية - جريدة البورصة
التاريخ
9/18/2023 4:37:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة الديار القطرية، عن طرح مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز، وذلك خلال الاحتفال التراثى السنوى“The St. Regis Midnight Supper”.
وقالت شركة الديار القطرية، فى بيان، إن المشروع الذى وصلت تكلفته إلى مليار دولار، يساهم فى دعم القطاع السياحى المصرى لدوره الحيوى فى التنمية الاقتصادية وخلق نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ كما يوفر حاليا نحو ألف فرصة عمل أثناء تشغيل الفندق والشقق الفندقية والمرافق الملحقة به.
وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثانى، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشاريع فى آسيا وأفريقيا فى الديار القطرية:“سعداء بطرح سانت ريجيس ريزيدنسز، والمقامة ضمن مشروع متعدد الاستخدامات فى وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل، متضمنًا عدد محدود جدًا من الوحدات مكتملة البناء التى يتم إدارتها وتشغيلها من قبل فندق سانت ريجيس، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة المطبقة فى فنادق سانت ريجيس عالمياً”. اقرأ أيضا:“الاستثمار” تتفاوض مع“إعمار الإماراتية” و”الديار القطرية” للتوسع فى مصر
وأضاف الشيخ حمد بن طلال، أن سانت ريجيس القاهرة والذى يحمل آخر توقيعات المصمم العالمى الشهير Michael Graves، أصبح نقلة نوعية فى مجال السياحة والفندقة فى مصر، لما يتمتع به من إمكانات هائلة توفر سبل الرفاهية فى كافة منشآته.
وأشار إلى حصول الفندق على جائزة فندق العام بين فنادق ومنتجعات سانت ريجيس فى العام الحالى، لتضاف إلى الجوائز العقارية التى حصدها مؤخراً وشملت جوائز 5 نجوم لأفضل تصميم داخلى لفندق فى مصر، وأفضل تصميم وبناء فندق جديد فى مصر، وأفضل مشروع متعدد الاستخدامات فى مصر، بالإضافة إلى جائزة لأجنحة الفندق.
وأكد الشيخ حمد بن طلال أن“الديار القطرية” تنتشر مشروعاتها فى 20 دولة وتنفذ حالياً أكثر من 50 مشروعاً عقارياً وفندقياً بقيمة أعمال تبلغ 35 مليار دولار، وعلى رأسها مشروعات“مدينة لوسيل – قطر، سى بيرل اسطنبول – تركيا، سيتى سنتر – الولايات المتحدة، سانت ريجيس القاهرة – مصر، سيتى جيت القاهرة الجديدة – مصر، شلسى باركس – المملكة المتحدة”.
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