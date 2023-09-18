“الديار القطرية” تطرح“سانت ريجيس ريزيدنسز” بالتعاون مع“ماريوت” العالمية - جريدة البورصة

وقالت شركة الديار القطرية، فى بيان، إن المشروع الذى وصلت تكلفته إلى مليار دولار، يساهم فى دعم القطاع السياحى المصرى لدوره الحيوى فى التنمية الاقتصادية وخلق نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ كما يوفر حاليا نحو ألف فرصة عمل أثناء تشغيل الفندق والشقق الفندقية والمرافق الملحقة به.

وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثانى، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشاريع فى آسيا وأفريقيا فى الديار القطرية:“سعداء بطرح سانت ريجيس ريزيدنسز، والمقامة ضمن مشروع متعدد الاستخدامات فى وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل، متضمنًا عدد محدود جدًا من الوحدات مكتملة البناء التى يتم إدارتها وتشغيلها من قبل فندق سانت ريجيس، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة المطبقة فى فنادق سانت ريجيس عالمياً”.

وأضاف الشيخ حمد بن طلال، أن سانت ريجيس القاهرة والذى يحمل آخر توقيعات المصمم العالمى الشهير Michael Graves، أصبح نقلة نوعية فى مجال السياحة والفندقة فى مصر، لما يتمتع به من إمكانات هائلة توفر سبل الرفاهية فى كافة منشآته.

وأشار إلى حصول الفندق على جائزة فندق العام بين فنادق ومنتجعات سانت ريجيس فى العام الحالى، لتضاف إلى الجوائز العقارية التى حصدها مؤخراً وشملت جوائز 5 نجوم لأفضل تصميم داخلى لفندق فى مصر، وأفضل تصميم وبناء فندق جديد فى مصر، وأفضل مشروع متعدد الاستخدامات فى مصر، بالإضافة إلى جائزة لأجنحة الفندق.

وأكد الشيخ حمد بن طلال أن“الديار القطرية” تنتشر مشروعاتها فى 20 دولة وتنفذ حالياً أكثر من 50 مشروعاً عقارياً وفندقياً بقيمة أعمال تبلغ 35 مليار دولار، وعلى رأسها مشروعات“مدينة لوسيل – قطر، سى بيرل اسطنبول – تركيا، سيتى سنتر – الولايات المتحدة، سانت ريجيس القاهرة – مصر، سيتى جيت القاهرة الجديدة – مصر، شلسى باركس – المملكة المتحدة”.