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منصة“ساعى” تغلق جولتها الاستثمارية الأولى مع شركة“شرفة” - جريدة البورصة

9/18/2023 4:37:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت منصة“ساعى” السعودية المختصة فى التسويق العقارى الإلكترونى عن إغلاق جولتها الاستثمارية الأولى مع شركة“شرفة” القابضة.

وقال عبدالله السنيدى الرئيس التنفيذى لشركة“ساعى”:“أغلقنا الجولة الاستثمارية الأولى مع شركة شرفة القابضة المتخصصة فى التطوير العقارى وذلك سعيا منا للوصول إلى أكبر شريحة مستفيدة من الخدمات العقارية”.

وقال هيثم الماجد الرئيس التنفيذى لقطاع تطوير الأعمال لشركة شرفة القابضة:“هذه الاتفاقية تعد امتدادًا للعمل المستدام من قبل شركتنا والمساهمة الفعالة فى النهضة التنموية للقطاع من خلال بناء شراكات والاستحواذ على منصات متميزة، والتى تأتى منصة ساعى فى مقدمتها كونها متخصصة فى مجالات رقمنة العمليات العقارية”.

وتوفر منصة“ساعى” خدمات تنفيذ البيع الإلكترونى وتأجيره وإدارة الأملاك، إضافة إلى توفير عروض التمويل من البنوك المختلفة.

وتمكنت المنصة منذ تأسيسها عام 2020، من تنفيذ مبيعات بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال سعودى بعد بيع مساحات تتجاوز 900 ألف متر مربع.

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