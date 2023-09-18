منصة“ساعى” تغلق جولتها الاستثمارية الأولى مع شركة“شرفة” - جريدة البورصة

منصة“ساعى” تغلق جولتها الاستثمارية الأولى مع شركة“شرفة” - جريدة البورصة
التاريخ
9/18/2023 4:37:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت منصة“ساعى” السعودية المختصة فى التسويق العقارى الإلكترونى عن إغلاق جولتها الاستثمارية الأولى مع شركة“شرفة” القابضة.
وقال عبدالله السنيدى الرئيس التنفيذى لشركة“ساعى”:“أغلقنا الجولة الاستثمارية الأولى مع شركة شرفة القابضة المتخصصة فى التطوير العقارى وذلك سعيا منا للوصول إلى أكبر شريحة مستفيدة من الخدمات العقارية”.
وقال هيثم الماجد الرئيس التنفيذى لقطاع تطوير الأعمال لشركة شرفة القابضة:“هذه الاتفاقية تعد امتدادًا للعمل المستدام من قبل شركتنا والمساهمة الفعالة فى النهضة التنموية للقطاع من خلال بناء شراكات والاستحواذ على منصات متميزة، والتى تأتى منصة ساعى فى مقدمتها كونها متخصصة فى مجالات رقمنة العمليات العقارية”.
وتوفر منصة“ساعى” خدمات تنفيذ البيع الإلكترونى وتأجيره وإدارة الأملاك، إضافة إلى توفير عروض التمويل من البنوك المختلفة.
وتمكنت المنصة منذ تأسيسها عام 2020، من تنفيذ مبيعات بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال سعودى بعد بيع مساحات تتجاوز 900 ألف متر مربع.
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