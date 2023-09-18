“سيتى سكيب مصر” يعلن عن رعاة النسخة الثانية عشر من المعرض لعام 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
9/18/2023 4:37:32 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة إنفورما ماركتس، المنظمة لمعرض سيتى سكيب مصر 2023، عن الرعاة الرسميين للمعرض فى نسخته الثانية عشر 2023، حيث جاءت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية كراعى رسمى للمؤتمر، كما جاءت شركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى كراعى ذهبى.
ويأتى معرض سيتى سكيب مصر تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
وقال أيمن القوصى، العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية:“يعد معرض سيتى سكيب من أهم وأكبر المنصات العقارية التى تستهدف توفير لقاءات مختلفة بين أكبر المستثمرين والمطورين العاملين فى القطاع العقارى بمصر والمنطقة، مع العملاء الباحثين عن فرص حقيقة للاستثمار أو السكن وذلك تحت سقف واحد”.
وقال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:“سعداء بالمشاركة فى معرض سيتى سكيب، الحدث العقارى الأكثر تأثيرًا فى مصر والمنطقة، والذى يمثل فرصة تتوافق مع رؤية الشركة للتوسع والنمو الشامل، حيث نؤمن فى مصر إيطاليا العقارية بإنشاء مشروعات تعمل على تحسين نوعية حياة العملاء، كما أن التزامنا بالاستدامة والابتكار عبر تطوير مشروعات تضيف قيمة إلى القطاع العقارى ككل يقع فى صميم قيمنا”. اقرأ أيضا:“سيتى سكيب مصر” يفتتح جناحه الترفيهى فى القاهرة الكبرى والساحل الشمالى
وصرح محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:“يسعدنا أن نرعى هذه النسخة من معرض سيتى سكيب، المعرض الدولى الذى يتيح عرض مجموعة منتجات السوق المصرى على مستوى العالم، مما يلقى الضوء على قوة صناعة العقار واستقرارها”.
ويشارك فى المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع فى 4 صالات عرض، تضم مئات المشروعات مع تقديم باقات متنوعة من العروض والخصومات وخطط الدفع الحصرية.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور ومشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات، وتتضمن فعاليات المعرض تنظيم محادثات سيتى سكيب، التى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.
MENAFN18092023000202011048ID1107087583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.