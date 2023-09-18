“سيتى سكيب مصر” يعلن عن رعاة النسخة الثانية عشر من المعرض لعام 2023 - جريدة البورصة

ويأتى معرض سيتى سكيب مصر تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال أيمن القوصى، العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية:“يعد معرض سيتى سكيب من أهم وأكبر المنصات العقارية التى تستهدف توفير لقاءات مختلفة بين أكبر المستثمرين والمطورين العاملين فى القطاع العقارى بمصر والمنطقة، مع العملاء الباحثين عن فرص حقيقة للاستثمار أو السكن وذلك تحت سقف واحد”.

وقال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:“سعداء بالمشاركة فى معرض سيتى سكيب، الحدث العقارى الأكثر تأثيرًا فى مصر والمنطقة، والذى يمثل فرصة تتوافق مع رؤية الشركة للتوسع والنمو الشامل، حيث نؤمن فى مصر إيطاليا العقارية بإنشاء مشروعات تعمل على تحسين نوعية حياة العملاء، كما أن التزامنا بالاستدامة والابتكار عبر تطوير مشروعات تضيف قيمة إلى القطاع العقارى ككل يقع فى صميم قيمنا”.

وصرح محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:“يسعدنا أن نرعى هذه النسخة من معرض سيتى سكيب، المعرض الدولى الذى يتيح عرض مجموعة منتجات السوق المصرى على مستوى العالم، مما يلقى الضوء على قوة صناعة العقار واستقرارها”.

ويشارك فى المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع فى 4 صالات عرض، تضم مئات المشروعات مع تقديم باقات متنوعة من العروض والخصومات وخطط الدفع الحصرية.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور ومشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات، وتتضمن فعاليات المعرض تنظيم محادثات سيتى سكيب، التى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.