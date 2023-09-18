هاني سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا لـ”القابضة للتشييد والتعمير” - جريدة البورصة

وقال الوزير، إن التطوير والتحديث وتحسين الأداء هو عملية ديناميكية ومتغيرة في إطار الاستراتيجية العامة التي يجرى تنفيذها للنهوض بالقطاعات التابعة لتنمية العوائد وزيادتها بمعدلات تعبر عن حجم الأصول التي نمتلكها، وذلك من خلال الاهتمام ببرامج الصيانة وحوكمة النفقات والتصدير وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.

ووجه ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والحرص على التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة.