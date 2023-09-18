411.3 مليون جنيه حصيلة أقساط ((المصرية للتأمين التعاونى)) بنهاية يونيو الماضى

(MENAFN- Al-BoNews) أبوالعزم: 1.5 مليار جنيه مستهدف محفظة الاستثمارات خلال عامين
ارتفعت حصيلة الأقساط التأمينية المباشرة للجمعية المصرية للتأمين التعاونى”CIS”، بنحو 23%، خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 411.3 مليون جنيه، مقابل 333.9 مليون جنيه بنهاية العام المالى الأسبق بزيادة 77.4 مليون جنيه.
وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ((البورصة))، إن الجمعية تخطط لجلب 600 مليون جنيه أقساط تأمين بنهاية العام المالى الحالى.
وأرجع ((أبوالعزم)) نمو محفظة الأقساط بنهاية العام المالى الماضى، إلى تكثيف الجمعية تعاقداتها، وتجديداتها مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر، والبنوك، آخرها بنك أبوظبى التجارى ـ مصر، وشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر، وغيرها، ما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية، وأدى لزيادة نسب النمو فى جميع النواحى الفنية لها.
وأشار إلى أنه فى المقابل، سددت الجمعية تعويضات لعملائها بقيمة 93.5 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقارنة بنحو 52.3 مليون جنيه العام المالى 2021- 2022، بزيادة 41.2 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 78.8%.
وقال ((أبوالعزم))، إن استثمارات الجمعية تجاوزت مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقارنة بـ708.9 مليون جنيه العام المالى الأسبق، بارتفاع قدره 301.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 41%.
وكشف أن الجمعية تستهدف الوصول بالاستثمارات إلى 1.5 مليار جنيه، خلال عامين من خلال الاستثمار فى الأوعية الآمنة، ذات العائد العائد المرتفع على الأصول مثل أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وأوضح أن الجمعية لديها إدارة استثمار تتمتع بكفاءة، وخبرة العاملين بها، بما يمكنها من اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثر تحقيقاً للعائد، ما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار.
وأشار ((أبوالعزم)) إلى أن رأس المال الحالى للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، ارتفع ليصل إلى 64.1 مليون جنيه، مقابل 60.5 مليون جنيه العام المالى الأسبق، بزيادة 3.6 مليون جنيه.
وقال ((أبوالعزم))، إنَّ الجمعية بصدد إطلاق الإصدار الإلكترونى، خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، فيما تعتزم طرح تطبيق الموبايل الخاص بها قبل نهاية ديسمبر المقبل بعد اعتماده بشكل نهائى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
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ولفت إلى أنه فور الحصول على الرخصة النهائية للإصدار الإلكترونى ستقوم الجمعية بالتسويق لحزمة من المنتجات التأمينية المتميزة، فى تأمينات الضمان، التأمين متناهى الصغر، وتأمين الممتلكات، والمسئوليات.
أضاف أن الخطة المستهدفة للجمعية فى التحول الرقمى، تركز على عرض المنتجات التأمينية على تطبيق الموبايل، وشرح جميع التغطيات التى بها سواء وثائق تأمين الممتلكات، أو الضمان، أو التأمين متناهى الصغر.
وأكد أن السياسة الاكتتابية للجمعية ترتكز على تجويد المحفظة، ورفع مستوى الخدمة لأقصى درجة، وليس تعظيم حجم المحفظة.
وذكر ((أبوالعزم))، أن الجمعية تدرس حالياً افتتاح فرع جديد بالوجه القبلى، قبل نهاية العام المالى الحالى، فيما يبلغ عدد الفروع الحالية 14 فرعاً من بينها الفرع الرئيسى.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع معهد التأمين فى مصر، وعدة جهات أخرى على منح عدد من الموظفين بالجمعية، دبلومات ودورات، وبرامج تدريبية مختلفة، فى أنشطة التأمينات العامة، وإعادة التأمين، والتسويق، بما يتواكب مع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فى هذا الشأن، وكذا مواكبة التطور الذى يحدث حالياً فى سوق التأمين بما ينعكس على أداء الجمعية بشكل إيجابى.
تابع: ((تدريب العاملين وتأهيل الكوادر التأمينية بها بشكل فنى وسلوكى، الهدف منه هو رفع المستوى المهنى للمورد البشرى، والذى يعد أهم عنصر فى العملية التأمينية بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الصناعة)). 400 ألف عميل للجمعية بفرع التأمين متناهى الصغر
وسجل عدد عملاء الجمعية بفرع التأمين متناهى الصغر، ما يقرب من 400 ألف عميل، ومن المستهدف الوصول بهم إلى مليون عميل خلال العامين المقبلين، وأن تصل قيمة أقساطهم 50 مليون جنيه بنهاية العام المالى المقبل.
أوضح أن الجمعية لديها 4 منتجات تأمين ضمان ضد مخاطر عدم السداد لمتناهى الصغر، معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الأول هو وثيقة أساسية كاملة تغطى العديد من الأخطار وأهمها التعثر، والثانية وثيقة تغطى التمويل متناهى الصغر لدى الشركات، وجهات الإقراض، والجمعيات الأهلية المرخص لها من الرقابة المالية، والثانية تغطى خطر الحريق، وتعويض الأضرار الناتجة عنه، والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه، والأخيرة وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، وتغطى الوفاة بحادث والعجز الكلى ومصاريف الجنازة ونقل الجثمان، ومصاريف المدارس ودخول المستشفيات.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مؤخراً مع شركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر، ولكن للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتجاوز التمويلات الموجهة لها 220 ألف جنيه، وحتى 3 ملايين جنيه لضمان مخاطر عدم السداد.
أضاف أن تعاقد ((الجمعية المصرية للتأمين التعاونى)) مع شركة ((تمويلى)) ليس الأول من نوعه؛ حيث لدى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تعاقد يضمن مخاطر عدم السداد للتمويلات الموجهة إلى عملاء المشروعات ((متناهية الصغر)).
كما نجحت الجمعية فى ضمان مخاطر عدم السداد لقروض بقيمة 200 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى مؤخراً بخلاف عقود اخرى تمت مع شركتى ((إرادة))، و((الخير)) للتمويل متناهى الصغر.
ووصف ((أبوالعزم))، قرار ((الرقابة المالية)) الأخير الخاص بضمان الائتمان والذى ألزم جهات التمويل بتحمل ما قيمته 25% من القرض المتبقية على العميل فى حال توقفه عن السداد؛ بالحكيم وصائب وأن صدوره جاء فى التوقيت المناسب.
أضاف أن نسبة التحمل ثابتة فى كل التغطيات، بالإضافة إلى أن شروط التغطية ستكون موحدة ما يخدم السوق، ويخفف من حدة الخطر الذى كانت تتحمله شركات التأمين بصورة تقارب 95%، ما يعزز من مستويات الاستقرار المالى بصورة كبيرة لجميع الأطراف ولضبط إيقاع السوق خاصة من الناحية الاكتتابية.
وقال إنَّ التحول الرقمى من ضمن أهم التحديات التى تواجه الشركات، فى العام الحالى والسنوات المقبلة، وهو ما تسعى إليه الشركات فى ضوء توجه الدولة إلى تطبيق مبدأ الشمول المالى والتأمينى، ورقمنة جميع الإجراءات، إذ إنه رغم إيجابية هذه الخطوة، وما تحمله من ميزات كثيرة للعملاء بتقديم منتجات، وخدمات مالية، لكن فى ظل الظروف الراهنة، ومع ارتفاع معدلات التضخم ستكون تحمل تكلفة هذا الإجراء فى الوقت الحالى تحدياً كبيراً بالنسبة لكثير من الكيانات على حد قوله.
ونوه بأن من بين التحديات تطبيق شركات التأمين معيار 17 المحاسبى الجديد، وذلك بشكل تجريبى لمدة عام كامل حتى تتمكن تدريجياً من إكمال تنفيذه فى التقارير المالية بحلول يونيو 2024.
تابع: ((تطبيق المعيار الجديد سيكبد الشركات مبالغ مالية كبيرة، خاصة لتأمين البرامج الآلية التى تفى بتحقيق متطلبات هذا المعيار)).
ولفت ((أبوالعزم)) إلى أن سوق التأمين المصرى، يواجه تحدياً آخر، فور الموافقة على قانون التأمين الموحد الشامل الجديد، وهو وجود بند رئيسى فى القانون، يتطلب إدخال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين بطريقتين؛ الأولى: أن يكون رأس المال 250 مليون جنيه، والثانية: أن يزيد على ذلك الحد فى حالة الاكتتاب فى فروع تأمينية أخرى كالبترول، والطيران، وهو ما يؤثر سلباً على بعض شركات التأمين الصغيرة، والتى تواجه تنفيذ العديد من المتطلبات فى فترة قصيرة لكونها تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة.
وقال إن انضمام مصر إلى البريكس سينعش الطلب على منتجات التأمين المختلفة مع زيادة النشاط التجارى مع دول التحالف الاقتصادى، خصوصاً منتجات تأمين الصادرات، والحاصلات الزراعية.
أضاف أن أى وثيقة تأمين يحتاجها المستثمرون فى أى مجال تستطيع مختلف شركات التأمين تصميمها خاصة التى لها علاقة بتأمين المنشآت الصناعية، علاوة على أن نجاح مصر فى تنفيذ بنود اتفاقية البريكس سيقلل من الضغط على الدولار.
وأكد أن ملتقى شرم الشيخ ((رانديفو 5)) يمثل لسوق التأمين المصرى منصة لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين، ومناقشة الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية؛ حيث يعد تواجدها فى مكان واحد لعدة أيام فرصة كبيرة للشركات لإجراء مفاوضات عن قرب معها.