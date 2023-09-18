411.3 مليون جنيه حصيلة أقساط ((المصرية للتأمين التعاونى)) بنهاية يونيو الماضى

ارتفعت حصيلة الأقساط التأمينية المباشرة للجمعية المصرية للتأمين التعاونى”CIS”، بنحو 23%، خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 411.3 مليون جنيه، مقابل 333.9 مليون جنيه بنهاية العام المالى الأسبق بزيادة 77.4 مليون جنيه.

وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ((البورصة))، إن الجمعية تخطط لجلب 600 مليون جنيه أقساط تأمين بنهاية العام المالى الحالى.

وأرجع ((أبوالعزم)) نمو محفظة الأقساط بنهاية العام المالى الماضى، إلى تكثيف الجمعية تعاقداتها، وتجديداتها مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر، والبنوك، آخرها بنك أبوظبى التجارى ـ مصر، وشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر، وغيرها، ما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية، وأدى لزيادة نسب النمو فى جميع النواحى الفنية لها.

وأشار إلى أنه فى المقابل، سددت الجمعية تعويضات لعملائها بقيمة 93.5 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى، مقارنة بنحو 52.3 مليون جنيه العام المالى 2021- 2022، بزيادة 41.2 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 78.8%.

وقال ((أبوالعزم))، إن استثمارات الجمعية تجاوزت مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقارنة بـ708.9 مليون جنيه العام المالى الأسبق، بارتفاع قدره 301.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 41%.

وكشف أن الجمعية تستهدف الوصول بالاستثمارات إلى 1.5 مليار جنيه، خلال عامين من خلال الاستثمار فى الأوعية الآمنة، ذات العائد العائد المرتفع على الأصول مثل أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وأوضح أن الجمعية لديها إدارة استثمار تتمتع بكفاءة، وخبرة العاملين بها، بما يمكنها من اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثر تحقيقاً للعائد، ما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار.

وأشار ((أبوالعزم)) إلى أن رأس المال الحالى للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، ارتفع ليصل إلى 64.1 مليون جنيه، مقابل 60.5 مليون جنيه العام المالى الأسبق، بزيادة 3.6 مليون جنيه.

وقال ((أبوالعزم))، إنَّ الجمعية بصدد إطلاق الإصدار الإلكترونى، خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، فيما تعتزم طرح تطبيق الموبايل الخاص بها قبل نهاية ديسمبر المقبل بعد اعتماده بشكل نهائى من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت إلى أنه فور الحصول على الرخصة النهائية للإصدار الإلكترونى ستقوم الجمعية بالتسويق لحزمة من المنتجات التأمينية المتميزة، فى تأمينات الضمان، التأمين متناهى الصغر، وتأمين الممتلكات، والمسئوليات.

أضاف أن الخطة المستهدفة للجمعية فى التحول الرقمى، تركز على عرض المنتجات التأمينية على تطبيق الموبايل، وشرح جميع التغطيات التى بها سواء وثائق تأمين الممتلكات، أو الضمان، أو التأمين متناهى الصغر.

وأكد أن السياسة الاكتتابية للجمعية ترتكز على تجويد المحفظة، ورفع مستوى الخدمة لأقصى درجة، وليس تعظيم حجم المحفظة.

وذكر ((أبوالعزم))، أن الجمعية تدرس حالياً افتتاح فرع جديد بالوجه القبلى، قبل نهاية العام المالى الحالى، فيما يبلغ عدد الفروع الحالية 14 فرعاً من بينها الفرع الرئيسى.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع معهد التأمين فى مصر، وعدة جهات أخرى على منح عدد من الموظفين بالجمعية، دبلومات ودورات، وبرامج تدريبية مختلفة، فى أنشطة التأمينات العامة، وإعادة التأمين، والتسويق، بما يتواكب مع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فى هذا الشأن، وكذا مواكبة التطور الذى يحدث حالياً فى سوق التأمين بما ينعكس على أداء الجمعية بشكل إيجابى.

تابع: ((تدريب العاملين وتأهيل الكوادر التأمينية بها بشكل فنى وسلوكى، الهدف منه هو رفع المستوى المهنى للمورد البشرى، والذى يعد أهم عنصر فى العملية التأمينية بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الصناعة)).

وسجل عدد عملاء الجمعية بفرع التأمين متناهى الصغر، ما يقرب من 400 ألف عميل، ومن المستهدف الوصول بهم إلى مليون عميل خلال العامين المقبلين، وأن تصل قيمة أقساطهم 50 مليون جنيه بنهاية العام المالى المقبل.

أوضح أن الجمعية لديها 4 منتجات تأمين ضمان ضد مخاطر عدم السداد لمتناهى الصغر، معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الأول هو وثيقة أساسية كاملة تغطى العديد من الأخطار وأهمها التعثر، والثانية وثيقة تغطى التمويل متناهى الصغر لدى الشركات، وجهات الإقراض، والجمعيات الأهلية المرخص لها من الرقابة المالية، والثانية تغطى خطر الحريق، وتعويض الأضرار الناتجة عنه، والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه، والأخيرة وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، وتغطى الوفاة بحادث والعجز الكلى ومصاريف الجنازة ونقل الجثمان، ومصاريف المدارس ودخول المستشفيات.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مؤخراً مع شركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر، ولكن للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتجاوز التمويلات الموجهة لها 220 ألف جنيه، وحتى 3 ملايين جنيه لضمان مخاطر عدم السداد.

أضاف أن تعاقد ((الجمعية المصرية للتأمين التعاونى)) مع شركة ((تمويلى)) ليس الأول من نوعه؛ حيث لدى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تعاقد يضمن مخاطر عدم السداد للتمويلات الموجهة إلى عملاء المشروعات ((متناهية الصغر)).

كما نجحت الجمعية فى ضمان مخاطر عدم السداد لقروض بقيمة 200 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى مؤخراً بخلاف عقود اخرى تمت مع شركتى ((إرادة))، و((الخير)) للتمويل متناهى الصغر.

ووصف ((أبوالعزم))، قرار ((الرقابة المالية)) الأخير الخاص بضمان الائتمان والذى ألزم جهات التمويل بتحمل ما قيمته 25% من القرض المتبقية على العميل فى حال توقفه عن السداد؛ بالحكيم وصائب وأن صدوره جاء فى التوقيت المناسب.

أضاف أن نسبة التحمل ثابتة فى كل التغطيات، بالإضافة إلى أن شروط التغطية ستكون موحدة ما يخدم السوق، ويخفف من حدة الخطر الذى كانت تتحمله شركات التأمين بصورة تقارب 95%، ما يعزز من مستويات الاستقرار المالى بصورة كبيرة لجميع الأطراف ولضبط إيقاع السوق خاصة من الناحية الاكتتابية.

وقال إنَّ التحول الرقمى من ضمن أهم التحديات التى تواجه الشركات، فى العام الحالى والسنوات المقبلة، وهو ما تسعى إليه الشركات فى ضوء توجه الدولة إلى تطبيق مبدأ الشمول المالى والتأمينى، ورقمنة جميع الإجراءات، إذ إنه رغم إيجابية هذه الخطوة، وما تحمله من ميزات كثيرة للعملاء بتقديم منتجات، وخدمات مالية، لكن فى ظل الظروف الراهنة، ومع ارتفاع معدلات التضخم ستكون تحمل تكلفة هذا الإجراء فى الوقت الحالى تحدياً كبيراً بالنسبة لكثير من الكيانات على حد قوله.

ونوه بأن من بين التحديات تطبيق شركات التأمين معيار 17 المحاسبى الجديد، وذلك بشكل تجريبى لمدة عام كامل حتى تتمكن تدريجياً من إكمال تنفيذه فى التقارير المالية بحلول يونيو 2024.

تابع: ((تطبيق المعيار الجديد سيكبد الشركات مبالغ مالية كبيرة، خاصة لتأمين البرامج الآلية التى تفى بتحقيق متطلبات هذا المعيار)).

ولفت ((أبوالعزم)) إلى أن سوق التأمين المصرى، يواجه تحدياً آخر، فور الموافقة على قانون التأمين الموحد الشامل الجديد، وهو وجود بند رئيسى فى القانون، يتطلب إدخال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين بطريقتين؛ الأولى: أن يكون رأس المال 250 مليون جنيه، والثانية: أن يزيد على ذلك الحد فى حالة الاكتتاب فى فروع تأمينية أخرى كالبترول، والطيران، وهو ما يؤثر سلباً على بعض شركات التأمين الصغيرة، والتى تواجه تنفيذ العديد من المتطلبات فى فترة قصيرة لكونها تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة.

وقال إن انضمام مصر إلى البريكس سينعش الطلب على منتجات التأمين المختلفة مع زيادة النشاط التجارى مع دول التحالف الاقتصادى، خصوصاً منتجات تأمين الصادرات، والحاصلات الزراعية.

أضاف أن أى وثيقة تأمين يحتاجها المستثمرون فى أى مجال تستطيع مختلف شركات التأمين تصميمها خاصة التى لها علاقة بتأمين المنشآت الصناعية، علاوة على أن نجاح مصر فى تنفيذ بنود اتفاقية البريكس سيقلل من الضغط على الدولار.

وأكد أن ملتقى شرم الشيخ ((رانديفو 5)) يمثل لسوق التأمين المصرى منصة لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين، ومناقشة الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية؛ حيث يعد تواجدها فى مكان واحد لعدة أيام فرصة كبيرة للشركات لإجراء مفاوضات عن قرب معها.