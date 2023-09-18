أحمد خليفة: ((ثروة للتأمين)) تخطط للتوسع فى أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة

تعتزم شركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، التوسع فى أفريقيا، خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن استراتيجية النمو الجديدة التى تصيغها فى الوقت الحالى.

وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، إنَّ التوسع الخارجى للشركة أصبح أمراً حتمياً لتعزيز قوة الشركة بالسوق، وسعيها أن تكون بمصاف كبرى شركات التأمين العاملة بالسوق.

أضاف أن الاستراتيجية الجديدة للنمو، خلال السنوات الخمس المقبلة، تتم صياغتها بما يتفق مع الخطط الطموح للشركة والمتغيرات الاقتصادية التى تعرض لها السوق مؤخراً وانعكاساتها على صناعة التأمين.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن الحصول على تصنيف ائتمانى من إحدى وكالات التصنيف العالمية.

وكشف ((خليفة))، أن الشركة تفاوض، حالياً، وكالتى ((أيه إم بست)) و((موديز)) للحصول على التصنيف من إحداهما فى خطوة استباقية للبدء فى إجراءات الحصول على التصنيف بداية العام المقبل.

وبحسب ((خليفة))، ما يعزز حصول الشركة على التصنيف بخلاف قوة الملاءة المالية للشركة، هو انضباط الهيكل الداخلى، وتوفر إدارات فنية متخصصة مثل إدارة المخاطر المؤسسية، التى تتولى دراسة مخاطر التقلبات المالية التى قد تتعرض لها الشركة ومخاطر العملاء.

وقال ((خليفة))، إنَّ الخطة المقبلة للشركة ترتكز على التوسع فى توفير الحماية التأمينية للمشروعات الكبرى، جنباً إلى جنب التأمينات الفردية، وتأمينات الممتلكات، التى أسهمت فى تدعيم محفظة الشركة خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشف أن الشركة انتهت من إعداد ثلاثة منتجات جديدة، وتم إرسالها للرقابة المالية لاعتمادها، بينها تأمين المخاطر الإلكترونية، ووثيقة تأمين مسئولية المديرين والمسئولين، والتى تغطى مسئولية كبار المديرين والمسئولين عن أى تعويضات أو مطالبات قضائية تكون ناشئة عن القرارات الخاطئة، أو الإهمال والتقصير للمديرين أو المسئولين، بخلاف منتج خاص بتغطيات مرتبطة بامتداد الضمان.

وقال ((خليفة))، إنَّ ((ثروة)) نجحت فى تحقيق أهدافها للسنوات الخمس الماضية، منذ بدء نشاطها بالسوق أبريل 2019.

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط التأمينى مطلع مارس 2019، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% لمجموعة ((كونتكت)) المالية القابضة، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية.

أضاف ((خليفة))، أن قاعدة عملاء الشركة من الأفراد والشركات بلغت حوالى 50 ألف عميل، كما ارتفعت محفظة الأقساط من 179 مليون جنيه خلال العام المالى 2019 ـ 2020، إلى نحو 517 مليون جنيه نهاية العام المالى 2022 ـ 2021.

وأشار إلى أن فريق العاملين بالشركة ارتفع من 10 أفراد عند التأسيس إلى 130 موظفاً فى الوقت الحالى، مؤكداً حرص الشركة على ضخ دماء جديدة بالهيكل الإدارى لتحقيق خططها التوسعية.

تابع: ((تستحوذ التأمينات الفردية على نحو 60% من محفظة عملاء الشركة)).

وأشار إلى أن ثقة الوسطاء المتعاقدين مع الشركة، أسهمت فى تحقيق أهدافها، خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى اتساع شبكة الوسطاء المتعاقدين مع الشركة إلى نحو 450 وسيطاً من الأفراد والشركات فى الوقت الحالى.

وكشف ((خليفة))، أن الشركة ستلجأ لقنوات تسويقية جديدة للوصول للعملاء خاصة بالتأمينات الفردية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، مثل ((فيس بوك)) و((لينكد إن))، إضافة للموقع الإلكترونى للشركة، والوسطاء المتعاقدين معها.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً العمل على إطلاق تطبيق خاص بالشركة، ودراسة آلية وصول هذه القنوات التكنولوجية للعملاء واستخدامهم لها، كما أنه من المقرر مساعدة هذه القنوات لوسطاء التأمين فى التسعير، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمى والحلول التكنولوجية.

ونوه بأن الشركة عززت مؤخراً إدارة إعادة التأمين بكوادر بشرية جديدة، كونها من الإدارات المهمة فى نشاط الشركة وتتولى ترتيب الاتفاقيات مع شركات إعادة التأمين العالمية.

وارتفعت أقساط الشركة، خلال النصف الأول من العام الحالى، 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتصل إلى 361 مليون جنيه، وتخطط للوصول إلى مليار جنيه أقساطاً مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة مع الحفاظ على مؤشر التسعير المنضبط، وانتقاء المخاطر، وتحسين الشروط الحالية للتغطيات.

وكشف ((خليفة))، أن استثمارات ثروة للتأمين تسارع نموها خلال العام المالى 2022- 2023، بعد ارتفاعها بنسبة 25.5% فى نهاية العام المالى 2021- 2022، لتتجاوز 316.1 مليون جنيه، مقابل 251.9 مليون جنيه، فى نهاية العام المالى السابق عليه. لكنه فضل الإعلان عن الأرقام النهائية للعام المالى الماضى بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ولفت إلى أن الشركة نجحت فى تسوية نحو 30 ألف تعويض منذ بدء النشاط، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى، مضيفاً أنه تتم تسوية 65% من تعويضات الشركة بفرع السيارات خلال 6 أيام عمل فقط.

وأكد أن سداد التعويضات من أهم الملفات التى تركز عليها الشركة، لسبب بسيط، وهو أن العميل يعرف شركة التأمين من خلال التعويض، وفى أحيان كثيرة تتم مخاطبة العميل لسرعة استكمال المستندات لصرف التعويضات، وهو ما يعكس حرص الشركة على العملاء؛ لأن ثقة العميل مكسب كبير، وهو الرصيد الحقيقى، الذى تسعى له الشركة وفقاً لقوله.

وأوضح أن سياسة الشركة للتوسع فى محفظة الطبى ترتكز على انتقاء المخاطر، والاستعانة بالتقنيات الحديثة للكشف عن التلاعبات التى قد تحدث من جانب بعض العملاء.

وحول التوسع الجغرافى للشركة، ذكر ((خليفة))، أنه من المخطط افتتاح فرع جديد للشركة فى الصعيد بمحافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة ضمن الخطة التوسعية للشركة بجانب الفروع الحالية، فى مناطق الدقى، وهليوبوليس، والإسكندرية وبورسعيد وطنطا وفرع القاهرة.

وقال ((خليفة))، إنَّ التضخم أثر سلباً على معدل الطلب على التغطيات التأمينية، وذلك بسبب ترتيب سلم الأولويات لدى بعض العملاء، ممن لا يمتلكون ثقافة تأمينية ووعى بأهمية التأمين، كأحد الاحتياجات الأساسية لأنه يضمن للفرد تحمل شركة التأمين أى خطر يواجه الأصول التى يمتلكها.

لكن ((خليفة))، أوضح أن التأثير لم يكن كبيراً واستطاعت شركات التأمين تعويضه من خلال أمرين، الأول هو إعادة تقييم الأصول بعد تحرير سعر الصرف الأخير، والثانى استحداث منتجات جديدة جذبت شرائح وعملاء جدد.

وذكر العضو المنتدب لـ((ثروة))، أن هناك تحديات نمطية مثل ضعف الوعى، وتحديات أخرى لها علاقة بالممارسات السعرية، ولكنها تضاءلت كثيراً فى الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم رغبة شركات التأمين فى تكبد المزيد من الخسائر، وذلك بسبب الجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين.

وحول تأثير انضمام مصر لاتفاقية البريكس على صناعة التأمين المصرية، توقع ((خليفة))، أن يسهم تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الانضمام للتحالف، فى تخفيف العبء عن قطاع التأمين؛ لأن الشركات مطالبة بتدبير العملة لسداد مستحقات معيدى التأمين، هذا من جانب.

أضاف أنه من جانب آخر قد يتيح التحالف المجال أمام فتح أسواق إعادة التأمين مع الدول الأعضاء ما ينعكس بالإيجاب على صناعة التأمين.