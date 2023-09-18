أحمد خليفة: ((ثروة للتأمين)) تخطط للتوسع فى أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة

(MENAFN- Al-BoNews) نفاضل بين ((إيه إم بست)) و((موديز)) للحصول على تصنيف ائتمانى للشركة نستهدف الوصول بالأقساط المباشرة لمليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة
تعتزم شركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، التوسع فى أفريقيا، خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن استراتيجية النمو الجديدة التى تصيغها فى الوقت الحالى.
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، إنَّ التوسع الخارجى للشركة أصبح أمراً حتمياً لتعزيز قوة الشركة بالسوق، وسعيها أن تكون بمصاف كبرى شركات التأمين العاملة بالسوق.
أضاف أن الاستراتيجية الجديدة للنمو، خلال السنوات الخمس المقبلة، تتم صياغتها بما يتفق مع الخطط الطموح للشركة والمتغيرات الاقتصادية التى تعرض لها السوق مؤخراً وانعكاساتها على صناعة التأمين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن الحصول على تصنيف ائتمانى من إحدى وكالات التصنيف العالمية.
وكشف ((خليفة))، أن الشركة تفاوض، حالياً، وكالتى ((أيه إم بست)) و((موديز)) للحصول على التصنيف من إحداهما فى خطوة استباقية للبدء فى إجراءات الحصول على التصنيف بداية العام المقبل.
وبحسب ((خليفة))، ما يعزز حصول الشركة على التصنيف بخلاف قوة الملاءة المالية للشركة، هو انضباط الهيكل الداخلى، وتوفر إدارات فنية متخصصة مثل إدارة المخاطر المؤسسية، التى تتولى دراسة مخاطر التقلبات المالية التى قد تتعرض لها الشركة ومخاطر العملاء.
وقال ((خليفة))، إنَّ الخطة المقبلة للشركة ترتكز على التوسع فى توفير الحماية التأمينية للمشروعات الكبرى، جنباً إلى جنب التأمينات الفردية، وتأمينات الممتلكات، التى أسهمت فى تدعيم محفظة الشركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وكشف أن الشركة انتهت من إعداد ثلاثة منتجات جديدة، وتم إرسالها للرقابة المالية لاعتمادها، بينها تأمين المخاطر الإلكترونية، ووثيقة تأمين مسئولية المديرين والمسئولين، والتى تغطى مسئولية كبار المديرين والمسئولين عن أى تعويضات أو مطالبات قضائية تكون ناشئة عن القرارات الخاطئة، أو الإهمال والتقصير للمديرين أو المسئولين، بخلاف منتج خاص بتغطيات مرتبطة بامتداد الضمان.
وقال ((خليفة))، إنَّ ((ثروة)) نجحت فى تحقيق أهدافها للسنوات الخمس الماضية، منذ بدء نشاطها بالسوق أبريل 2019.
وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط التأمينى مطلع مارس 2019، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% لمجموعة ((كونتكت)) المالية القابضة، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية. التأمينات الفردية تمثل نحو 60% من إجمالى 50 ألف عميل للشركة حالياً
أضاف ((خليفة))، أن قاعدة عملاء الشركة من الأفراد والشركات بلغت حوالى 50 ألف عميل، كما ارتفعت محفظة الأقساط من 179 مليون جنيه خلال العام المالى 2019 ـ 2020، إلى نحو 517 مليون جنيه نهاية العام المالى 2022 ـ 2021.
وأشار إلى أن فريق العاملين بالشركة ارتفع من 10 أفراد عند التأسيس إلى 130 موظفاً فى الوقت الحالى، مؤكداً حرص الشركة على ضخ دماء جديدة بالهيكل الإدارى لتحقيق خططها التوسعية.
تابع: ((تستحوذ التأمينات الفردية على نحو 60% من محفظة عملاء الشركة)).
وأشار إلى أن ثقة الوسطاء المتعاقدين مع الشركة، أسهمت فى تحقيق أهدافها، خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى اتساع شبكة الوسطاء المتعاقدين مع الشركة إلى نحو 450 وسيطاً من الأفراد والشركات فى الوقت الحالى.
وكشف ((خليفة))، أن الشركة ستلجأ لقنوات تسويقية جديدة للوصول للعملاء خاصة بالتأمينات الفردية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، مثل ((فيس بوك)) و((لينكد إن))، إضافة للموقع الإلكترونى للشركة، والوسطاء المتعاقدين معها.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً العمل على إطلاق تطبيق خاص بالشركة، ودراسة آلية وصول هذه القنوات التكنولوجية للعملاء واستخدامهم لها، كما أنه من المقرر مساعدة هذه القنوات لوسطاء التأمين فى التسعير، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمى والحلول التكنولوجية.
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ونوه بأن الشركة عززت مؤخراً إدارة إعادة التأمين بكوادر بشرية جديدة، كونها من الإدارات المهمة فى نشاط الشركة وتتولى ترتيب الاتفاقيات مع شركات إعادة التأمين العالمية.
وارتفعت أقساط الشركة، خلال النصف الأول من العام الحالى، 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتصل إلى 361 مليون جنيه، وتخطط للوصول إلى مليار جنيه أقساطاً مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة مع الحفاظ على مؤشر التسعير المنضبط، وانتقاء المخاطر، وتحسين الشروط الحالية للتغطيات.
وكشف ((خليفة))، أن استثمارات ثروة للتأمين تسارع نموها خلال العام المالى 2022- 2023، بعد ارتفاعها بنسبة 25.5% فى نهاية العام المالى 2021- 2022، لتتجاوز 316.1 مليون جنيه، مقابل 251.9 مليون جنيه، فى نهاية العام المالى السابق عليه. لكنه فضل الإعلان عن الأرقام النهائية للعام المالى الماضى بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
ولفت إلى أن الشركة نجحت فى تسوية نحو 30 ألف تعويض منذ بدء النشاط، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى، مضيفاً أنه تتم تسوية 65% من تعويضات الشركة بفرع السيارات خلال 6 أيام عمل فقط.
وأكد أن سداد التعويضات من أهم الملفات التى تركز عليها الشركة، لسبب بسيط، وهو أن العميل يعرف شركة التأمين من خلال التعويض، وفى أحيان كثيرة تتم مخاطبة العميل لسرعة استكمال المستندات لصرف التعويضات، وهو ما يعكس حرص الشركة على العملاء؛ لأن ثقة العميل مكسب كبير، وهو الرصيد الحقيقى، الذى تسعى له الشركة وفقاً لقوله.
وأوضح أن سياسة الشركة للتوسع فى محفظة الطبى ترتكز على انتقاء المخاطر، والاستعانة بالتقنيات الحديثة للكشف عن التلاعبات التى قد تحدث من جانب بعض العملاء.
وحول التوسع الجغرافى للشركة، ذكر ((خليفة))، أنه من المخطط افتتاح فرع جديد للشركة فى الصعيد بمحافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة ضمن الخطة التوسعية للشركة بجانب الفروع الحالية، فى مناطق الدقى، وهليوبوليس، والإسكندرية وبورسعيد وطنطا وفرع القاهرة.
وقال ((خليفة))، إنَّ التضخم أثر سلباً على معدل الطلب على التغطيات التأمينية، وذلك بسبب ترتيب سلم الأولويات لدى بعض العملاء، ممن لا يمتلكون ثقافة تأمينية ووعى بأهمية التأمين، كأحد الاحتياجات الأساسية لأنه يضمن للفرد تحمل شركة التأمين أى خطر يواجه الأصول التى يمتلكها.
لكن ((خليفة))، أوضح أن التأثير لم يكن كبيراً واستطاعت شركات التأمين تعويضه من خلال أمرين، الأول هو إعادة تقييم الأصول بعد تحرير سعر الصرف الأخير، والثانى استحداث منتجات جديدة جذبت شرائح وعملاء جدد.
وذكر العضو المنتدب لـ((ثروة))، أن هناك تحديات نمطية مثل ضعف الوعى، وتحديات أخرى لها علاقة بالممارسات السعرية، ولكنها تضاءلت كثيراً فى الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم رغبة شركات التأمين فى تكبد المزيد من الخسائر، وذلك بسبب الجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين.
وحول تأثير انضمام مصر لاتفاقية البريكس على صناعة التأمين المصرية، توقع ((خليفة))، أن يسهم تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الانضمام للتحالف، فى تخفيف العبء عن قطاع التأمين؛ لأن الشركات مطالبة بتدبير العملة لسداد مستحقات معيدى التأمين، هذا من جانب.
أضاف أنه من جانب آخر قد يتيح التحالف المجال أمام فتح أسواق إعادة التأمين مع الدول الأعضاء ما ينعكس بالإيجاب على صناعة التأمين.