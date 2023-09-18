شركة عالمية تخطط للاستحواذ على حصة حاكمة فى ((كريسنت إيجيبت للوساطة))

وعلمت ((البورصة))، أنَّ هناك مفاوضات تجرى، حالياً، مع إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال الوساطة فى التأمين لتستحوذ على حصة حاكمة فى ((كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين)).

قال أحمد حسن، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ((البورصة))، مؤخراً، إنَّ ((كريسنت إيجيبت)) تستهدف 25% نمواً بحجم أعمالها نهاية العام الحالى.

وبلغت حصيلة الأقساط التى تم جلبها لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها ((كريسنت)) نحو 174 مليون جنيه نهاية العام الماضى 2022، ومن المستهدف الوصول بها لنحو 225 مليوناً بنهاية العام الحالى 2023.

وقيدت شركة ((كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين)) كإحدى أذرع مجموعة ((كريسنت جلوبال هولدنج)) العالمية، فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 14 فى سبتمر 2010 برأسمال مرخص به 2 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وقتها مليون جنيه، وفقاً لضوابط قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، وتمت زيادته إلى 2 مليون جنيه.

ويضم الهيكل الحالى لمساهمى ((كريسنت إيجيبت)) كلاً من ((كريسنت جلوبال هولدنج))، إحدى الشركات العاملة بسوق لندن والتى تستحوذ على 50% من رأس المال، مقابل 48% لصالح أحمد حسن الذى يشغل موقع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وتتوزع النسبة الباقية بواقع 2% لمستثمرين أفراد.

يذكر أن شركة ((كريسنت جلوبال رى))، الشركة الشقيقة لشركة ((كريسنت)) بنشاط وساطة إعادة التأمين غيرت علامتها التجارية لتصبح ((نت رى لوساطة إعادة التأمين)) بعد الدخول فى شراكة مع شركة ((جالاجر)) الأمريكية التى تعد ثالث أكبر شركة لوساطة إعادة التأمين على مستوى العالم.

وذكر أن الشراكة التى تم إبرامها مع ((جالاجر)) أسهمت فى تدعيم الخبرات الفنية لكوادر شركة ((نت رى)) فى السوق المصرى، فضلاً عن الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لـ((جالاجر)) فى أسواق إعادة التأمين العالمية فى الحصول على مزايا جيدة للعمليات التى يتم التوسط فيها لشركات السوق المصرى خاصة بفروع التأمين الخاصة وفى مقدمتها البترول والطيران.