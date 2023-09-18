شركة عالمية تخطط للاستحواذ على حصة حاكمة فى ((كريسنت إيجيبت للوساطة))

شركة عالمية تخطط للاستحواذ على حصة حاكمة فى ((كريسنت إيجيبت للوساطة))
التاريخ
9/18/2023 4:37:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تخطط إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال الوساطة فى التأمين لتستحوذ على حصة حاكمة فى ((كريسنت إيجيبت)).
وعلمت ((البورصة))، أنَّ هناك مفاوضات تجرى، حالياً، مع إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال الوساطة فى التأمين لتستحوذ على حصة حاكمة فى ((كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين)).
قال أحمد حسن، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ((البورصة))، مؤخراً، إنَّ ((كريسنت إيجيبت)) تستهدف 25% نمواً بحجم أعمالها نهاية العام الحالى.
وبلغت حصيلة الأقساط التى تم جلبها لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها ((كريسنت)) نحو 174 مليون جنيه نهاية العام الماضى 2022، ومن المستهدف الوصول بها لنحو 225 مليوناً بنهاية العام الحالى 2023.
وقيدت شركة ((كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين)) كإحدى أذرع مجموعة ((كريسنت جلوبال هولدنج)) العالمية، فى سجل الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 14 فى سبتمر 2010 برأسمال مرخص به 2 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وقتها مليون جنيه، وفقاً لضوابط قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، وتمت زيادته إلى 2 مليون جنيه.
ويضم الهيكل الحالى لمساهمى ((كريسنت إيجيبت)) كلاً من ((كريسنت جلوبال هولدنج))، إحدى الشركات العاملة بسوق لندن والتى تستحوذ على 50% من رأس المال، مقابل 48% لصالح أحمد حسن الذى يشغل موقع الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وتتوزع النسبة الباقية بواقع 2% لمستثمرين أفراد.
يذكر أن شركة ((كريسنت جلوبال رى))، الشركة الشقيقة لشركة ((كريسنت)) بنشاط وساطة إعادة التأمين غيرت علامتها التجارية لتصبح ((نت رى لوساطة إعادة التأمين)) بعد الدخول فى شراكة مع شركة ((جالاجر)) الأمريكية التى تعد ثالث أكبر شركة لوساطة إعادة التأمين على مستوى العالم.
وذكر أن الشراكة التى تم إبرامها مع ((جالاجر)) أسهمت فى تدعيم الخبرات الفنية لكوادر شركة ((نت رى)) فى السوق المصرى، فضلاً عن الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لـ((جالاجر)) فى أسواق إعادة التأمين العالمية فى الحصول على مزايا جيدة للعمليات التى يتم التوسط فيها لشركات السوق المصرى خاصة بفروع التأمين الخاصة وفى مقدمتها البترول والطيران.
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