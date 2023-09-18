“ماريدايف” تتحول لربح 17.7 مليون دولار في النصف الأول

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 86.4 مليون دولار، مقابل إيرادات 46.3 مليون دولار في النصف المقارن.

وتحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريديف”، إلى ربح 8.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 10.7 مليون دولار في الربع المقارن.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 41.57 مليون دولار، مقابل إيرادات 20.59 مليون دولار في الربع المقارن.

وكانت قررت شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، الاستثمار في ليبيا وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مشتركة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الشركة الجديدة في ليبيا برأس مال مليون دينار (208 آلاف دولار) بعد موافقة الهيئة العامة والاستثمار، وبنسبة مساهمة تبلغ 49% (102 ألف دولار)، مشيرةً إلى أنه سيتم سداد حصتها من الموارد التشغيلية.

كما قررت الشركة شراء رافعة لسفينة MD602 بمبلغ 2.15 مليون دولار، وبيع السفن MD35 وMD510.

وقالت إنه سيتم استخدام العائد من بيع السفينتين في سداد جزء من المصروفات التشغيلية للوحدات البحرية، أو سداد جزء من مديونية الشركة لدى البنوك.

تراجعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” بنسبة 91% خلال الربع الأول من 2023، لتصل 480.9 ألف دولار، مقارنة بخسائر 5.1 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 14.65 مليون دولار، مقابل إيرادات 11.19 مليون دولار في الربع المقارن من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، استمرار نشاط الشركة، رغم بلوغ خسائرها أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين.

فيما اعتمدت العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة، والقوائم المالية للعام الماضي.

زارتفعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف” بنسبة 34% خلال العام الماضي، لتصل 106.3 مليون دولار، مقارنة بخسائر 79.12 مليون دولار في 2021.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 102.44 مليون دولار، مقابل 115.83 مليون دولار في العام الأسبق.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، العرض المقدم من شركة الجهاز القابضة السعودية لشراء بعض الوحدات البحرية المملوكة لشركة“فالنتاين ماريتايم المحدودة” التابعة.

وتضمن كذلك العرض الاستحواذ على كامل حصة أسهم فالنتاين المحدودة في الشركة التابعة لها بالسعودية.

وكانت وافقت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، على العرض النهائي المقدم من شركة الجهاز القابضة السعودية إلى شركة فالنتين ماريتايم المحدودة التابعة،بقيمة اجمالية 115.6 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن العرض يشمل الاستحواذ على حصة أسهم شركة فالنتاين ماريتايم في الشركة التابعة لها بالسعودية بنسبة 60%، وكذلك حق شراء بعض الواحد البحرية المملوكة لها.

ويتضمن العرض الآتي:

-مبلغ 71.8 مليون دولار لتسوية مباشرة مع البنوك المانحة بالكامل مديونية شركة فالنتاين المتعلقة بالوحدات البحرية المباعة.

-28.5 مليون دولار لسداد بعض الالتزامات القائمة المستحقة لها علاقة بالوحدات البحرية لبعض الموردين الأساسيين.

– 300 ألف دولار لإتمام شراء حصة فالنتاين ماريتايم في الشركة السعودية التابعة لها.

– 15 مليون دولار مشروطًا بموافقة شركة الجهاز القابضة على شروط التسوية مع الدائنيين الآخريين.

وكانت وقعت شركة“فالنتاين ماريتايم” التابعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية“ماريدايف”، مذكرة تفاهم مبدئية مشروطة مع شركة الجهاز القابضة السعودية، في إطار رغبة الأخيرة الاستحواذ على“فالنتاين”.

وأوضحت الشركة، أن مذكرة التفاهم تحدد الشروط المبدئية التي تمنح الشركة السعودية حق شراء بعض الوحدات البحرية والاستحواذ على حصة أسهم شركة فالنتاين ماريتايم المحدودة في الشركة التابعة لها بالسعودية بنسبة 60%.

وأضافت أن ذلك مقابل تسوية مديونية شركة فالنتاين بالكامل لدى البنوك المانحة والمتعلقة بالوحدات البحرية المشتراة بعد الاتفاق على مبلغ التسوية النهائي مع البنوك، وسداد بعض الالتزامات الأخرى التي تم تحديد كامل قيمتها بمبلغ 28.5 مليون دولار.

كما تحصل شركة فالنتين على مبلغ 300 ألف دولار مقابل إتمام شراء حصة الشركة في الشركة السعودية التابعة لها.

ومن المقرر أيضاً حسب الاتفاق حصول الشركة على تسهيل مالي لمدة 9 أشهر بمبلغ 15 مليون دولار، نظير سداد الالتزامات الأخرى على شركة فالنتين ماريتايم أو الشركات التابعة لها مشروطاً بإتمام صفقة بيع الوحدات البحرية والاستحواذ على حصة أسهم الشركة التابعة لها بالسعودية.

وأشارت الشركة إلى أن إتمام الصفقة من عدمه متوقف على استيفاء كافة الشروط القانونية والموافقات الداخلية والخارجية وموافقات الجهات الإدارية ذات الصلة.

وتستهدف شركة ماريدايف للخدمات البترولية والملاحية إتمام بيع شركتها التابعة“فالنتين” فى الربع الأول من عام 2023.

وقالت مصادر لـ” البورصة”، إن شركة فينبي للاستشارات المالية اقتربت من إنجاز دراسة القيمة العادلة لشركة“فالنتين للأعمال البحرية” الشهر المقبل وتوقعت إتمام عملية البيع خلال الربع الأول من العام المقبل .

وتلقت شركة ماريدايف في نهاية أكتوبر الماضي عرضًا من شركة“مجموعة أنكلا مارين شب مانجمينت- Ancla“Marine Ship Manageme، يتضمن اهتماها بالاستحواذ على شركة فالنتين للأعمال البحرية التابعة لها بنسبة 100%، في أكتوبر الماضي.

وتلقت الشركة في نوفمبر الماضي عرض آخر من شركة“الجهاز القابضة” AL GIHAZ HOLDING للاستحواذ على شركة فالنتين للأعمال البحرية.

وأضافت المصادر، أن شركة فينبى للاستشارات المالية بصدد الإنتهاء من إجراء التقييم العادل للشركة، متوقعة إتمام بيع الشركة خلال الربع الأول من 2023 بعد البت بين العرضين المقدمين.

وكشفت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف عن حصولها على الموافقة النهائية من البنوك الدائنة لإعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة للشركة بما يتماشى مع موقف السيولة الحالية والمستقبلية للشركة، وأوضحت أنها وقعت عقود إعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك الدائنة.