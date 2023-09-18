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محمد عزب يكتب: التأمين.. صناعة ((الفرص))

9/18/2023 4:37:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews) حسناً، وفقت اللجنة التنظيمية للملتقى السنوى للتأمين وإعادة التامين ((شرم راندفو)) فى اختيار عنوان النسخة الخامسة للملتقى هذا العام تحت عنوان: ((المضى قدماً نحو تخطى العقبات))؛ فصناعة التأمين تواجه عديداً من التحديات فرضتها المتغيرات العالمية التى تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، وأثرت بشكل كبير على الصناعة، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من نقص سلاسل الإمداد، وتراجع حركة التجارة العالمية وغيرها.

ولعل من أبرز التحديات التى فرضتها تلك المتغيرات هو خلق منتجات تأمينية جديدة لم تكن محل اهتمام القائمين على الصناعة فى وقت سابق؛ مثل تغطيات الأوبئة، والفيروسات، وتغطيات الهجمات الإلكترونية، وهو ما يتطلب أن تقوم الشركات بدورها فى توفير منتجات جديدة ومبتكرة بصفة مستمرة؛ لمواجهة تداعيات تلك التغيرات كونها صناعة مروضة للمخاطر المختلفة.

بالتأكيد لم يكن خلق منتجات جديدة التحدى الأساسى للشركات قدر ما سببته تلك الأزمات العالمية من تغيرات جديدة فى علاقة الأسواق المحلية، ومن بينها السوق المصرى، بأسواق إعادة، والتى بدأت فى إعادة حساباتها مع تلك الأسواق، وفقاً لحسابات المكسب والخسارة، وليس بمدى العلاقات التاريخية التى تقوم عليها العلاقة بين الطرفين، خاصة مع تراجع أرباح المعيدين من السوق المصرى؛ نتيجة الانخفاض الكبير الذى شهده الجنيه المصرى أمام الدولار، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية ذاتها اللازمة لسداد حصة معيدى التأمين من الأقساط.

هناك تحدٍ آخر وهو التغيرات المناخية؛ نتيجة تزايد الاحتباس الحرارى، وتعرض العديد من دول العالم لظواهر طبيعية كانت بمعزل عنها من قبل، آخرها الزلزل الذى تعرض له المغرب الشقيق، والإعصار الذى تعرضت له ليبيا الشقيقة منذ أيام قلائل.

ويمكن القول إنَّ التحديات التى باتت تواجه صناعة التأمين مع كل تلك المتغيرات تمثل فرصاً كبيرة لنمو السوق، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى مللنا القول من أنها لم تتجاوز 1%، شرط أن يؤدى القائمون على الصناعة دوره، بدءاً من الاتحاد المصرى للتأمين من خلال الإسراع بتأسيس مجمعة الأخطار الطبيعية، والاستفادة من خبرات الأسواق العالمية والمجاورة فى خلق فرص جديدة لنمو الشركات، إضافة لتفعيل لجان الاتحاد بأقوى مما هى عليه الآن خاصة اللجان المستحدثة منها؛ مثل لجنة التأمينات الزراعية، ولجنة التعويضات، ولجنة التنمية المستدامة.. كما أنَّ على الشركات ذاتها أعضاء الاتحاد التأكيد المستمر على مصداقيتها مع عملائها من خلال سرعة سداد التعويضات، وتنويع التغطيات الملائمة لاحتياجاتهم التأمينية بالتوازى مع الابتعاد عن المنافسة الضارة، والتركيز على جودة الخدمة.

الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على أداء القطاع بدورها مطالبة بالوفاء بوعودها تجاه الشركات فيما يرتبط بتسريع وتيرة الموافقة على المنتجات الجديدة، والمزيد من التعاون مع اتحاد الشركات فى دراسة المخاطر التى تواجه السوق خاصة مع استحداث معايير عالمية جديدة للمحاسبة، وتقييم أداء الشركات.

يتبقى أن تقوم الحكومة بالاستجابة لمطالب شركات التأمين فى توفير العملة الصعبة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الإعادة العالمية، وأن تسارع بخروج قانون التأمين الجديد للنور فى أقرب وقت ممكن لإعادة تنظيم القطاع وتأهيله بما يضمن وصول الحماية التأمينية لأكبر عدد من المواطنين، ويعزز مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

ختاماً، كل التوفيق للجنة التنظيمية لملتقى شرم الشيخ فى نسخته الخامسة للخروج بصورة مشرفة لمصر كالعادة، وتحقيقاً لأهدافه كحلقة وصل بين السوق المحلى والأسواق العالمية.

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