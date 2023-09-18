“مصر للتأمين” تنتهى من تطبيق منظومة التحول الرقمي

وقال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن“مصر للتأمين” تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز مكانتها بالسوق لتخطو بخطوات واثقة نحو المستقبل، مدعومة بخبرة وتجارب ما يقرب من تسعة عقود فى خدمة الاقتصاد الوطنى.

أضاف جودة، أن خطة النمو للشركة ترتكز على عدد من المحاور تتمثل فى الاستفادة من التقدم التكنولوجى لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء، وتسهيل إجراء العملية التأمينية بأسرع وقت وأعلى كفاءة.

ووفقًا لجودة؛ نفذت الشركة نظام عمل جديد تم تطبيقه على قطاعات الشركة المختلفة، على نحو فعال لتحديث أنظمة التأمين الأساسية، وتطوير العمليات الرئيسية لتيسير كفاءة عمليات الاكتتاب، والمطالبات، ودعم تطوير المنتجات الجديدة، ما يمكن الشركة من تحقيق التكامل، مع العملاء بشكل أفضل من خلال العمليات الرقمية بالكامل.

وبحسب جودة، تم الإصدار الإلكترونى لعدد من الوثائق، من خلال تطبيق مصر للتأمين، ومن خلال توفير أحدث التقنيات، وأدوات الذكاء الاصطناعى لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة فريدة لعملاء مصر للتأمين وميكنة كامل العملية التأمينية، كما أتاحت الشركة العديد من وسائل الدفع الإلكترونى الذي يمكن العملاء من سداد أقساط وثائق التأمين، بكل سهولة ويسر وبأسرع وأبسط الإجراءات.

وأشار إلى أن الشركة تواصل التطوير لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تناسب احتياجات العملاء خاصة بالتأمين متناهى الصغر.

تابع:“عمدت الشركة إلى استحداث خدمات تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوى الدخول المنخفضة من خلال توفير تغطية تأمينية، ضد العديد من الأخطار فى مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه”.

كما وجهت الشركة جهودها للعمل على تنظيم الهيكل الادارى للعاملين بها، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم والعمل على تدريبهم وإكسابهم الخبرات اللازمة ولا يقتصر اهتمام الشركة بالعاملين داخلها.

وذكر أن الشركة تقوم سنويًا بتنفيذ مبادرة سنوية لتدريب طلاب الجامعات بمناطق وفروع الشركة المختلفة تأكيدًا على أهمية ودور الشباب فى التنمية وعملية صنع واتخاذ القرار باعتبارهم قادة المستقبل.