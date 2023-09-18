“مصر للتأمين” تنتهى من تطبيق منظومة التحول الرقمي

“مصر للتأمين” تنتهى من تطبيق منظومة التحول الرقمي
التاريخ
9/18/2023 4:37:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
انتهت شركة مصر للتأمين، الذراع التأمينية لمجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، من عملية التحول الرقمى لتحسين، وتسريع آليات وطرق العمل اليومية، والعمل على الابتكار، فى تقديم المنتجات وخدمات العملاء بشكل فعال إضافة إلى تقديم خدمات أفضل وأسرع.
وقال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن“مصر للتأمين” تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز مكانتها بالسوق لتخطو بخطوات واثقة نحو المستقبل، مدعومة بخبرة وتجارب ما يقرب من تسعة عقود فى خدمة الاقتصاد الوطنى.
أضاف جودة، أن خطة النمو للشركة ترتكز على عدد من المحاور تتمثل فى الاستفادة من التقدم التكنولوجى لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء، وتسهيل إجراء العملية التأمينية بأسرع وقت وأعلى كفاءة.
ووفقًا لجودة؛ نفذت الشركة نظام عمل جديد تم تطبيقه على قطاعات الشركة المختلفة، على نحو فعال لتحديث أنظمة التأمين الأساسية، وتطوير العمليات الرئيسية لتيسير كفاءة عمليات الاكتتاب، والمطالبات، ودعم تطوير المنتجات الجديدة، ما يمكن الشركة من تحقيق التكامل، مع العملاء بشكل أفضل من خلال العمليات الرقمية بالكامل.
وبحسب جودة، تم الإصدار الإلكترونى لعدد من الوثائق، من خلال تطبيق مصر للتأمين، ومن خلال توفير أحدث التقنيات، وأدوات الذكاء الاصطناعى لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة فريدة لعملاء مصر للتأمين وميكنة كامل العملية التأمينية، كما أتاحت الشركة العديد من وسائل الدفع الإلكترونى الذي يمكن العملاء من سداد أقساط وثائق التأمين، بكل سهولة ويسر وبأسرع وأبسط الإجراءات.
وأشار إلى أن الشركة تواصل التطوير لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تناسب احتياجات العملاء خاصة بالتأمين متناهى الصغر.
تابع:“عمدت الشركة إلى استحداث خدمات تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوى الدخول المنخفضة من خلال توفير تغطية تأمينية، ضد العديد من الأخطار فى مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه”.
كما وجهت الشركة جهودها للعمل على تنظيم الهيكل الادارى للعاملين بها، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم والعمل على تدريبهم وإكسابهم الخبرات اللازمة ولا يقتصر اهتمام الشركة بالعاملين داخلها.
وذكر أن الشركة تقوم سنويًا بتنفيذ مبادرة سنوية لتدريب طلاب الجامعات بمناطق وفروع الشركة المختلفة تأكيدًا على أهمية ودور الشباب فى التنمية وعملية صنع واتخاذ القرار باعتبارهم قادة المستقبل.
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