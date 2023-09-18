جازبروم تورد 41.5 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

جازبروم تورد 41.5 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
التاريخ
9/18/2023 4:37:30 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت شركة جازبروم الروسية إنها ستورد 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهي الكمية ذاتها التي وردتها الشركة أمس السبت.
رويترز
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