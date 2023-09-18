“صندوق الحوادث المجهلة” يخطط للانتهاء من قوائم انتظار التعويضات يونيو المقبل

(MENAFN- Al-BoNews) صرف 180 مليون جنيه لـ 5400 مطالبة خلال العام المالى 2022-2023
يخطط الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بـ”صندوق الحوادث المجهلة”، للقضاء على قوائم الانتظار للتعويضات المستحقة على الصندوق منذ عام 2019، بنهاية السنة الثالثة من عمر مجلس الإدارة الحالى بحلول يونيو 2024.
وقالت سما صادق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن خطة“الحوداث المُجهلة” تستهدف تعزيز إداراته المختلفة، لتحقيق سرعة سداد التعويضات لنحو 8000 مطالبة تم التخالص عنها حتى نهاية يونيو الماضى.
أضافت صادق لـ”البورصة”، أنهم يسعون لتحقيق الهدف بدعم من توفير السيولة بشكل مستمر من الشركات التأمين وأيضًا فى ظل سهولة الإجراءات مع انتظام منظومة الدفع الإلكترونى الحكومية.
أوضحت صادق أن خطة عمل المجلس الحالى تتضمن الانتهاء من قوائم الانتظار المستحقة على الصندوق، والتى تراكمت منذ سنوات سابقة، بأسرع وقت وذلك بغرض الوصول للصرف أولًا بأول، دون قوائم انتظار أخرى قبل انقضاء فترة مجلس الإدارة الحالى للصندوق فى يونيو 2025.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ أغسطس 2021 القرار رقم (1968) لسنة 2021 بتعيين سما محمد صادق، رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع فى مصر، والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة، لمدة 4 سنوات، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق بناء على ترشيح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وما عرضه رئيسها.
كما تضمن القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى، ليضم فى عضويته كلًا من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، وممثل عن وزارة الداخلية، ومحمد مهران كعضو من ذوى الخبرة.
أضافت رئيس الصندوق لـ”البورصة”، أنه تم سداد نحو 180 مليون جنيه تعويضات للحالات المستحقة بنهاية العام المالى المنتهى يونيو الماضى، ووفقا لصادق؛ سجل عدد الحالات التى تم الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة لها نحو 5500 حالة خلال العام المالى 2022/2023.
وأشارت إلى أن خطة الصندوق تستهدف تحويل التعويضات لأصحاب الشأن المستحقين مباشرة ودياً دون حاجة الاستعانة بوسطاء، أو محامين، أو اللجوء إلى القضاء، توفيرًا للنفقات، وضمان استفادة المستحقين من مبلغ التعويض كاملاً دون أن يتحمل المستحقين مصاريف محاماة، أو تقاضى، للحصول على التعويض الذى كفلته لهم الدولة، بإنشاء الصندوق الحكومى وترسيخ الدور الاجتماعى للدولة تجاه المتضررين من حوادث السير من مركبات مجهولة، وعدم معرفة الجاني.
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ووفقا لصادق، تكفلت الدولة بالتعويض من خلال الصندوق الحكومى المنشأ، بموجب القانون 72 لسنة 2007، ومن ثم يولى الصندوق الحكومى دعماً، واهتماماً خاصاً، للحالات المباشرة التى تقدم للصندوق من أصحاب الشأن مباشرة، ويعمل على الإسراع فى إجراءات الصرف المستحقة خلال المهلة المقررة بالقانون.
فى سياق متصل؛ أوضحت أن الصندوق تم تأسيسه بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، نتيجة فقد ذويهم أوعائلهم أوتعرضه لعجز كلى، أو جزئى نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أوالحوادث المعلومة غير المغطاة تأمينياً، من أى من شركات التأمين (حلت المجمعة محل للشركات)
ووفقا لصادق، تصل قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلى 40 ألف جنيه، وبنسب فى حالات العجز الجزئى المستديم، طبقا لتقرير القومسيون الطبي.
وأشارت إلى أن الصندوق الحكومى انتهى من إعداد دليل إجراءات إلكترونى ضمن رقمنة أعمال الصندوق، بهدف تقديم الخدمة بشكل متكامل بداية من من تلقى الإخطار بالحادث وانتهاءاً بسداد التعويضات.
ولفتت إلى أن الربط الإلكترونى للصندوق مع مجمعة التأمين الإجبارى ساهم فى القضاء على بعض حالات الغش، والتدليس الممثلة فى صرف التعويض بصورة مزدوجة من المجمعة، والصندوق فضلًا عن تيسير صرف تعويضات المستحقين بصورة أسرع.
وذكرت رئيس الصندوق أنه من المخطط دراسة جدوى تأسيس فرع للصندوق خلال فترة المجلس الحالى بمحافظات الوجه القبلى لخدمة المتضررين من جراء حوادث النقل السريع، مع تطوير العمل بالفرع الأول المفتوح فى مدينة طنطا، ويخدم محافظات الوجه البحرى.
وأشارت صادق إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على التعويض المستحق فى حالات الوفاة، أوالعجز الكلى أو الجزئى تشمل طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب، وصفته، وتفاصيل الموضوع، وصورة رسمية من شهادة الوفاة، مشمولة بالرقم القومى للمجنى عليه، إضافة إلى صورة رسمية من الإعلام الشرعى للوراثة، وصورة رسمية من محضر الشرطة وقت الحادث (الجنحة)، وتصرف النيابة (نموذج 40 نيابات)، والتقرير الطبى.
كما تشمل المستندات فى حالات الوفاة أو الإصابة؛ صورة رسمية من تصرف النيابة“شهادة من الجدول بالإضافة إلى نموذج 40 نيابات“، وسند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل إضافة إلى تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحًا به توصيف لحالة العجز، ونسبته فى حالة العجز الكلى، أو الجزئى فقط، والفواتير الدالة على العلاج فى حالة العجز الكلى، أو الجزئى فقط، بجانب صور بطاقات الرقم القومى للمجنى عليه، ولجميع المستفيدين.
أما فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات فتشمل مستندات الحصول على التعويض؛ طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب، وصفته، وتفاصيل الموضوع، وصورة رسمية، من محضر الحادث، وصورة رسمية من تصرف النيابة،“شهادة من الجدول بالإضافة لنموذج 40 نيابات” وتقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية.