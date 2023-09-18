“صندوق الحوادث المجهلة” يخطط للانتهاء من قوائم انتظار التعويضات يونيو المقبل

يخطط الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بـ”صندوق الحوادث المجهلة”، للقضاء على قوائم الانتظار للتعويضات المستحقة على الصندوق منذ عام 2019، بنهاية السنة الثالثة من عمر مجلس الإدارة الحالى بحلول يونيو 2024.

وقالت سما صادق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن خطة“الحوداث المُجهلة” تستهدف تعزيز إداراته المختلفة، لتحقيق سرعة سداد التعويضات لنحو 8000 مطالبة تم التخالص عنها حتى نهاية يونيو الماضى.

أضافت صادق لـ”البورصة”، أنهم يسعون لتحقيق الهدف بدعم من توفير السيولة بشكل مستمر من الشركات التأمين وأيضًا فى ظل سهولة الإجراءات مع انتظام منظومة الدفع الإلكترونى الحكومية.

أوضحت صادق أن خطة عمل المجلس الحالى تتضمن الانتهاء من قوائم الانتظار المستحقة على الصندوق، والتى تراكمت منذ سنوات سابقة، بأسرع وقت وذلك بغرض الوصول للصرف أولًا بأول، دون قوائم انتظار أخرى قبل انقضاء فترة مجلس الإدارة الحالى للصندوق فى يونيو 2025.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ أغسطس 2021 القرار رقم (1968) لسنة 2021 بتعيين سما محمد صادق، رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع فى مصر، والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة، لمدة 4 سنوات، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق بناء على ترشيح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وما عرضه رئيسها.

كما تضمن القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى، ليضم فى عضويته كلًا من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، وممثل عن وزارة الداخلية، ومحمد مهران كعضو من ذوى الخبرة.

أضافت رئيس الصندوق لـ”البورصة”، أنه تم سداد نحو 180 مليون جنيه تعويضات للحالات المستحقة بنهاية العام المالى المنتهى يونيو الماضى، ووفقا لصادق؛ سجل عدد الحالات التى تم الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة لها نحو 5500 حالة خلال العام المالى 2022/2023.

وأشارت إلى أن خطة الصندوق تستهدف تحويل التعويضات لأصحاب الشأن المستحقين مباشرة ودياً دون حاجة الاستعانة بوسطاء، أو محامين، أو اللجوء إلى القضاء، توفيرًا للنفقات، وضمان استفادة المستحقين من مبلغ التعويض كاملاً دون أن يتحمل المستحقين مصاريف محاماة، أو تقاضى، للحصول على التعويض الذى كفلته لهم الدولة، بإنشاء الصندوق الحكومى وترسيخ الدور الاجتماعى للدولة تجاه المتضررين من حوادث السير من مركبات مجهولة، وعدم معرفة الجاني.

ووفقا لصادق، تكفلت الدولة بالتعويض من خلال الصندوق الحكومى المنشأ، بموجب القانون 72 لسنة 2007، ومن ثم يولى الصندوق الحكومى دعماً، واهتماماً خاصاً، للحالات المباشرة التى تقدم للصندوق من أصحاب الشأن مباشرة، ويعمل على الإسراع فى إجراءات الصرف المستحقة خلال المهلة المقررة بالقانون.

فى سياق متصل؛ أوضحت أن الصندوق تم تأسيسه بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، نتيجة فقد ذويهم أوعائلهم أوتعرضه لعجز كلى، أو جزئى نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أوالحوادث المعلومة غير المغطاة تأمينياً، من أى من شركات التأمين (حلت المجمعة محل للشركات)

ووفقا لصادق، تصل قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلى 40 ألف جنيه، وبنسب فى حالات العجز الجزئى المستديم، طبقا لتقرير القومسيون الطبي.

وأشارت إلى أن الصندوق الحكومى انتهى من إعداد دليل إجراءات إلكترونى ضمن رقمنة أعمال الصندوق، بهدف تقديم الخدمة بشكل متكامل بداية من من تلقى الإخطار بالحادث وانتهاءاً بسداد التعويضات.

ولفتت إلى أن الربط الإلكترونى للصندوق مع مجمعة التأمين الإجبارى ساهم فى القضاء على بعض حالات الغش، والتدليس الممثلة فى صرف التعويض بصورة مزدوجة من المجمعة، والصندوق فضلًا عن تيسير صرف تعويضات المستحقين بصورة أسرع.

وذكرت رئيس الصندوق أنه من المخطط دراسة جدوى تأسيس فرع للصندوق خلال فترة المجلس الحالى بمحافظات الوجه القبلى لخدمة المتضررين من جراء حوادث النقل السريع، مع تطوير العمل بالفرع الأول المفتوح فى مدينة طنطا، ويخدم محافظات الوجه البحرى.

وأشارت صادق إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على التعويض المستحق فى حالات الوفاة، أوالعجز الكلى أو الجزئى تشمل طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب، وصفته، وتفاصيل الموضوع، وصورة رسمية من شهادة الوفاة، مشمولة بالرقم القومى للمجنى عليه، إضافة إلى صورة رسمية من الإعلام الشرعى للوراثة، وصورة رسمية من محضر الشرطة وقت الحادث (الجنحة)، وتصرف النيابة (نموذج 40 نيابات)، والتقرير الطبى.

كما تشمل المستندات فى حالات الوفاة أو الإصابة؛ صورة رسمية من تصرف النيابة“شهادة من الجدول بالإضافة إلى نموذج 40 نيابات“، وسند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل إضافة إلى تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحًا به توصيف لحالة العجز، ونسبته فى حالة العجز الكلى، أو الجزئى فقط، والفواتير الدالة على العلاج فى حالة العجز الكلى، أو الجزئى فقط، بجانب صور بطاقات الرقم القومى للمجنى عليه، ولجميع المستفيدين.

أما فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات فتشمل مستندات الحصول على التعويض؛ طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب، وصفته، وتفاصيل الموضوع، وصورة رسمية، من محضر الحادث، وصورة رسمية من تصرف النيابة،“شهادة من الجدول بالإضافة لنموذج 40 نيابات” وتقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية.