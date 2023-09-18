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“سبيد ميديكال”: تأجيل النظر في قضيتين إلى 23 سبتمبر

9/18/2023 4:37:29 AM
(MENAFN- Al-BoNews) كشفت شركة سبيد ميديكال، مستجدات القضيتين رقم 1405 لسنة 2023، ورقم 3654 لسنة 2023 جنح النزهة والمحدد لهما جلسة الخميس 14 سبتمبر.

وقالت سبيد، إنه تم وقف الجنحتين تعليقيًا، لحين الفصل في طلب رد المحكمة والمحدد لهما جلسة 23 سبتمبر الجاري.

وتحولت لشركة سبيد ميديكال إلى خسارة 148.2 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 135.7 مليون جنيه خلال 2021.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 120 مليون جنيه، مقابل 365.19 مليون جنيه خلال 2021.

وأرجعت الشركة تحولها للخسائر إلى انخفاض المبيعات بسبب انحصار موجة فيروس كورونا اعتبارًا من بداية العام، فضلًا عن تكوين مخصصات ومصروفات عرضية.

وكانت أقرت لجنة القيد بالبورصة، قيد 554.572 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة سبيد ميديكال، من 221.828 مليون جنيه إلى 332.743 مليون جنيه بزيادة قدرها 110.914 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، أن الزيادة موزعة على 554,572 مليون سهم ومن المقرر أن يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 20 قروش للسهم الواحد وبدون مصاريف اصدار، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.

وأشارت إلى أن الحق في الاكتتاب (حدود نسبة 50% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة).

وكانت تقدمت شركة سبيد ميديكال إلى إدارة البورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي لعدد 554.6 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 221.8 مليون جنيه إلى 332.7 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 110.9 مليون جنيه، و عبر إصدار عدد 554.57 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً بدون مصاريف اصدار، و تمول الزيادة نقدًا عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

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