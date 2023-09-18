“سبيد ميديكال”: تأجيل النظر في قضيتين إلى 23 سبتمبر

“سبيد ميديكال”: تأجيل النظر في قضيتين إلى 23 سبتمبر
التاريخ
9/18/2023 4:37:29 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة سبيد ميديكال، مستجدات القضيتين رقم 1405 لسنة 2023، ورقم 3654 لسنة 2023 جنح النزهة والمحدد لهما جلسة الخميس 14 سبتمبر.
وقالت سبيد، إنه تم وقف الجنحتين تعليقيًا، لحين الفصل في طلب رد المحكمة والمحدد لهما جلسة 23 سبتمبر الجاري.
وتحولت لشركة سبيد ميديكال إلى خسارة 148.2 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 135.7 مليون جنيه خلال 2021.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 120 مليون جنيه، مقابل 365.19 مليون جنيه خلال 2021.
وأرجعت الشركة تحولها للخسائر إلى انخفاض المبيعات بسبب انحصار موجة فيروس كورونا اعتبارًا من بداية العام، فضلًا عن تكوين مخصصات ومصروفات عرضية.
وكانت أقرت لجنة القيد بالبورصة، قيد 554.572 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة سبيد ميديكال، من 221.828 مليون جنيه إلى 332.743 مليون جنيه بزيادة قدرها 110.914 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة، أن الزيادة موزعة على 554,572 مليون سهم ومن المقرر أن يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 20 قروش للسهم الواحد وبدون مصاريف اصدار، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.
وأشارت إلى أن الحق في الاكتتاب (حدود نسبة 50% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة).
وكانت تقدمت شركة سبيد ميديكال إلى إدارة البورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي لعدد 554.6 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 221.8 مليون جنيه إلى 332.7 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 110.9 مليون جنيه، و عبر إصدار عدد 554.57 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً بدون مصاريف اصدار، و تمول الزيادة نقدًا عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
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