“متلايف” ترعى النسخة الخامسة لمؤتمر“شرم راندفو” للتأمين

وحرصت شركة متلايف لتأمينات الحياة، على رعاية مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين، للعام الثالث على التوالي، في ضوء إيمان“متلايف” بأهمية زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب تعزيز التواصل بين أطراف صناعة التأمين محليًا وإقليميًا للتعرف على الاتجاهات الحديثة في هذه الصناعة، والاستفادة من التجارب المتقدمة في التحول الرقمي، واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لزيادة معدلات التغطية التأمينية وتحقيق الانتشار، وتلبية متطلبات العملاء في منتجات تأمينية مبتكرة.

كما حرصت الشركة على رعاية النسخة الخامسة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين، والتي تعقد تحت عنوان“صناعة التأمين: المضي قدمًا نحو تخطي العقبات”، لتناولها على مدار 3 أيام العديد من الموضوعات التي تشغل القائمين على صناعة التأمين في مصر أبرزها التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل في مصر، وكيفية التخفيف من التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث الطبيعية، والتحديات والاستراتيجيات لتطوير نظام للتأمين بشكل تكنولوجي مستدام، وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع واطلاع سوق التأمين عليها.

وقال هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين يمثل منصة للعاملين بقطاع التأمين في مصر، لتبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن الملفات المطروحة محليًا، والتعرف على أحدث التوجهات في صناعة التأمين إقليميًا وعالميًا، ودراسة أفضل التجارب في الرقمنة وتطبيق التكنولوجيا لنقل ما يناسب منها للسوق المصري، بهدف زيادة معدلات نمو التأمين بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

أضاف أن شركة متلايف تحرص على رعاية مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين؛ لتعزز من دورها في نشر الوعي التأميني، وإتاحة الفرصة للارتقاء بالكوادر البشرية العاملة بالقطاع لضمان تحقيق مستويات تنمية مستدامة بصناعة التأمين، كما تشارك“متلايف” بفعالية خلال جلسات المؤتمر عبر استعراض أبرز المنتجات المالية المبتكرة التي ساهمت في جذب المزيد من العملاء الجدد للقطاع، والخطوات المحققة في التحول الرقمي سواء داخليًا أو في التعامل مع العملاء وتأثير هذا التحول في تيسير تقديم الخدمات وكفاءة أداء العمليات التشغيلية للشركة، كما تطرح الشركة رأيها في التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وقطاع التأمين بوجه خاص.

ومن المقرر أن يدير هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، الجلسة الافتتاحية بعنوان“التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل في مصر” في اليوم الأول لمؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين، ويشارك في الجلسة كل من مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل و إبراهيم سلامة، نائب أول للرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة GEN RE وجوردان الزغبي، الخبير الاقتصادي في مجال التأمين.

نبذة عن شركة متلايف لتأمينات الحياة

شركة متلايف لتأمينات الحياة، هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997.

وتعد الشركة أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.