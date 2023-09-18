البورصة ترتفع 0.25% في المستهل بتداولات 147 مليون جنيه

وصعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3851 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5668 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.28% ليصل لمستوى 23595 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 147 مليون جنيه، من خلال تداول 85 مليون سهم، بتنفيذ 6.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 170 شركة مقيدة، ارتفع منها 49 سهمًا، وتراجع 4 سهم، في حين لم تتغير أسعار 117 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.321 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 16.2 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه على التوالى ، فيما حقق العرب صافي بيع بقيمة 18.7 مليون جنيه.