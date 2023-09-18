البورصة ترتفع 0.25% في المستهل بتداولات 147 مليون جنيه
التاريخ
9/18/2023 4:37:29 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الأحد، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.25% ليصل إلى 19589 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3851 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5668 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.28% ليصل لمستوى 23595 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 147 مليون جنيه، من خلال تداول 85 مليون سهم، بتنفيذ 6.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 170 شركة مقيدة، ارتفع منها 49 سهمًا، وتراجع 4 سهم، في حين لم تتغير أسعار 117 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.321 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 16.2 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه على التوالى ، فيما حقق العرب صافي بيع بقيمة 18.7 مليون جنيه.
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