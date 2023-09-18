“الوفاء لتأمينات الحياة” تحصدد جائزة الأموال الدولية كأكثر شركة ابتكاراً لعام 2023 بمصر

ويجىء منح هذه الجائزة لشركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر لإنجازها كأكثر شركات تأمينات الحياة ابتكاراً فى مصر؛ حيث تمنح هذه الجائزة للشركات التى تحقق إنجازات بارزة فى مجالات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول وإدارة الثروات وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد والأسواق الناشئة، ويتم اختيار الفائزين بالجائزة بمعرفة لجنة متخصصة من خبراء الإدارة والمال والأعمال فى العالم العربي.

وأشار هشام أبوأيوب العضو المنتدب، إن الشركة تتبع أحدث النظم التقنية تطوراً فى تقديم خدماتها لعملائها بمصر بتوظيف نظام تقنى متطور ومواكبة التحول الرقمى الجارى فى قطاع التأمين والقطاع المصرفى عبر استخدام النظم التقنية الحديثة المتبعة فى شركتها الأم فى المغرب وأكثر من دولة، والذى يتضمن تطبيقات وخدمات الدفع الإلكترونى للأقساط وتسهيل دورة العمل بما يساهم فى سرعة إصدار الوثائق واستلام العملاء ودفع القسط فى اليوم نفسه.

ويتزامن فوز الوفاء لتأمينات الحياة ـ مصر بهذه الجائزة المتميزة مع مشاركتها فى مؤتمر شرم الشيخ السنوى للتأمين وإعادة التأمين (شرم رانديفو) الذى يعقد هذا الشهر بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تشارك الشركة ((كراعى بلاتيني)) بالتضامن مع حليفها البنكى – التجارى وفا بنك ((البنك الرسمى للمؤتمر)) فى هذا الحدث الهام.

وأكد هشام أبوأيوب العضو المنتدب للشركة أن هذه المشاركة تأتى من إدراك الشركة لأهمية المؤتمر كأهم ملتقى سنوى للمشتغلين بصناعة التأمين فى مصر، وأن هذه الرعاية هى من ثمار التعاون الوثيق مع بنك تجارى وفا الشريك التأمينى للشركة بمصر.

وكانت شركة الوفاء لتأمينات الحياة ـ مصر قد بدأت أعمالها بمصر فى يوليو ٢٠٢١، شركة الوفاء لتأمينات الحياة ـ مصر شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة تأمين الوفاء (إحدى شركات مجموعة المدى الاقتصادية بالمغرب) التى تعمل فى المغرب وست دول بشمال أفريقيا.

تأسس فرع الشركة فى مصر برأسمال تأسيسى يصل إلى ١٥٠ مليون جنيه مصرى.

وصرح هشام أبوأيوب بأن الشركة بمصر ستقوم برفع رأس المال بمبلغ إضافى سيتم الاعلان عنه هذا العام عقب الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الرقابية واجبة التطبيق تماشياً مع خطط التوسع الطموحة فى سوق التأمين الواعد بمصر.