“الوفاء لتأمينات الحياة” تحصدد جائزة الأموال الدولية كأكثر شركة ابتكاراً لعام 2023 بمصر

“الوفاء لتأمينات الحياة” تحصدد جائزة الأموال الدولية كأكثر شركة ابتكاراً لعام 2023 بمصر
التاريخ
9/18/2023 4:37:28 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
حصدت شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر، على جائزة المالية الدولية لعام 2023، كأكثر شركات التأمين الأكثر ابتكاراً من ضمن شركات تأمينات الحياة الحديثة بمصر.
ويجىء منح هذه الجائزة لشركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر لإنجازها كأكثر شركات تأمينات الحياة ابتكاراً فى مصر؛ حيث تمنح هذه الجائزة للشركات التى تحقق إنجازات بارزة فى مجالات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول وإدارة الثروات وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد والأسواق الناشئة، ويتم اختيار الفائزين بالجائزة بمعرفة لجنة متخصصة من خبراء الإدارة والمال والأعمال فى العالم العربي.
وأشار هشام أبوأيوب العضو المنتدب، إن الشركة تتبع أحدث النظم التقنية تطوراً فى تقديم خدماتها لعملائها بمصر بتوظيف نظام تقنى متطور ومواكبة التحول الرقمى الجارى فى قطاع التأمين والقطاع المصرفى عبر استخدام النظم التقنية الحديثة المتبعة فى شركتها الأم فى المغرب وأكثر من دولة، والذى يتضمن تطبيقات وخدمات الدفع الإلكترونى للأقساط وتسهيل دورة العمل بما يساهم فى سرعة إصدار الوثائق واستلام العملاء ودفع القسط فى اليوم نفسه.
ويتزامن فوز الوفاء لتأمينات الحياة ـ مصر بهذه الجائزة المتميزة مع مشاركتها فى مؤتمر شرم الشيخ السنوى للتأمين وإعادة التأمين (شرم رانديفو) الذى يعقد هذا الشهر بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تشارك الشركة ((كراعى بلاتيني)) بالتضامن مع حليفها البنكى – التجارى وفا بنك ((البنك الرسمى للمؤتمر)) فى هذا الحدث الهام.
وأكد هشام أبوأيوب العضو المنتدب للشركة أن هذه المشاركة تأتى من إدراك الشركة لأهمية المؤتمر كأهم ملتقى سنوى للمشتغلين بصناعة التأمين فى مصر، وأن هذه الرعاية هى من ثمار التعاون الوثيق مع بنك تجارى وفا الشريك التأمينى للشركة بمصر.
وكانت شركة الوفاء لتأمينات الحياة ـ مصر قد بدأت أعمالها بمصر فى يوليو ٢٠٢١، شركة الوفاء لتأمينات الحياة ـ مصر شركة مملوكة بالكامل وتابعة لشركة تأمين الوفاء (إحدى شركات مجموعة المدى الاقتصادية بالمغرب) التى تعمل فى المغرب وست دول بشمال أفريقيا.
تأسس فرع الشركة فى مصر برأسمال تأسيسى يصل إلى ١٥٠ مليون جنيه مصرى.
وصرح هشام أبوأيوب بأن الشركة بمصر ستقوم برفع رأس المال بمبلغ إضافى سيتم الاعلان عنه هذا العام عقب الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الرقابية واجبة التطبيق تماشياً مع خطط التوسع الطموحة فى سوق التأمين الواعد بمصر.
MENAFN18092023000202011048ID1107087568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.