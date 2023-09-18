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فيديو| هاني جنينة: هؤلاء هم الرابحون من التعويم القادم

9/18/2023 4:37:28 AM
(MENAFN- Al-BoNews) في حوار حصري لجريدة لبورصة، الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، يفسر الأرباح الضخمة التي سجلتها غالبية الشركات خلال آخر عامين، والتحوط الأمثل لمواجهة التضخم ويكشف عن القطاعات المرشحة لارتفاع أسهمها حتى نهاية 2023، ويذكر بالأسماء الأسهم التي لا تعكس أسعارها قيمتها الحقيقية، ورؤيته للمستقبل القريب للبورصة المصرية، وما الأسهم المستفادة في حالة حدوث تعويم.

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