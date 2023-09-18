فيديو| هاني جنينة: هؤلاء هم الرابحون من التعويم القادم

فيديو| هاني جنينة: هؤلاء هم الرابحون من التعويم القادم
التاريخ
9/18/2023 4:37:28 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
في حوار حصري لجريدة لبورصة، الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، يفسر الأرباح الضخمة التي سجلتها غالبية الشركات خلال آخر عامين، والتحوط الأمثل لمواجهة التضخم ويكشف عن القطاعات المرشحة لارتفاع أسهمها حتى نهاية 2023، ويذكر بالأسماء الأسهم التي لا تعكس أسعارها قيمتها الحقيقية، ورؤيته للمستقبل القريب للبورصة المصرية، وما الأسهم المستفادة في حالة حدوث تعويم.
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