205 ملايين قدم مكعب غاز يوميا إنتاج“عجيبة” و”الفرعونية” بـ2022-2023

وقال طارق الملا وزير البترول، اليوم الأحد، خلال أعمال الجمعيات العامة للشركتين لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023:“ليس لدينا رفاهية الوقت ولذلك يكثف قطاع البترول حاليا أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها والاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي”، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج والتي تعد من أولويات العمل.

من جانبه، استعرض المهندس ثروت الجندي رئيس شركة عجيبة، أهم مؤشرات الأداء بالشركة، حيث بلغ إجمالي استثمارات الشركة خلال العام المالي أكثر من 371 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة نجحت في تحقيق متوسط إنتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يوميا من خلال حفر 33 بئرا تنمويا و3 آبار استكشافية، مشيرا إلى نجاح الشركة في تحقيق رقم قياسي جديد في إنتاج الغاز حيث بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يوميا.

وأعلن عن نجاح الشركة خلال الشهر الحالي في وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يوميا من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصة بطول 38 كيلومترا.

ولفت إلى أن الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه جار إضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.

وبدوره، استعرض المهندس حسام ذكي رئيس الفرعونية، معدلات الأداء حيث أشار إلى أن إجمالي إنتاج الشركة بلغ 154 مليون قدم مكعب غاز يوميا وأكثر من 3 آلاف برميل متكثفات، وتحقيق نسبة 99% لكفاءة تشغيل الأصول البرية والبحرية.

ولفت إلى أن الفرعونية نجحت في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية لأقل من المستويات القياسية العالمية، وأن الشركة تعطي أولوية للحفاظ على السلامة والبيئة ونجحت في الحفاظ على شهادات الأيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة وحصلت على شهادة الأيزو في الحفاظ على الطاقة، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات للتحول الرقمي للنظم المالية والإدارية بالشركة.