205 ملايين قدم مكعب غاز يوميا إنتاج“عجيبة” و”الفرعونية” بـ2022-2023

205 ملايين قدم مكعب غاز يوميا إنتاج“عجيبة” و”الفرعونية” بـ2022-2023
التاريخ
9/18/2023 4:37:27 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول بلغ 205 ملايين قدم مكعب يوميا خلال العام المالي 2022-2023.
وقال طارق الملا وزير البترول، اليوم الأحد، خلال أعمال الجمعيات العامة للشركتين لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023:“ليس لدينا رفاهية الوقت ولذلك يكثف قطاع البترول حاليا أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها والاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي”، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج والتي تعد من أولويات العمل.
من جانبه، استعرض المهندس ثروت الجندي رئيس شركة عجيبة، أهم مؤشرات الأداء بالشركة، حيث بلغ إجمالي استثمارات الشركة خلال العام المالي أكثر من 371 مليون دولار.
وأوضح أن الشركة نجحت في تحقيق متوسط إنتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يوميا من خلال حفر 33 بئرا تنمويا و3 آبار استكشافية، مشيرا إلى نجاح الشركة في تحقيق رقم قياسي جديد في إنتاج الغاز حيث بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يوميا.
وأعلن عن نجاح الشركة خلال الشهر الحالي في وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يوميا من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصة بطول 38 كيلومترا.
ولفت إلى أن الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه جار إضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.
وبدوره، استعرض المهندس حسام ذكي رئيس الفرعونية، معدلات الأداء حيث أشار إلى أن إجمالي إنتاج الشركة بلغ 154 مليون قدم مكعب غاز يوميا وأكثر من 3 آلاف برميل متكثفات، وتحقيق نسبة 99% لكفاءة تشغيل الأصول البرية والبحرية.
ولفت إلى أن الفرعونية نجحت في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية لأقل من المستويات القياسية العالمية، وأن الشركة تعطي أولوية للحفاظ على السلامة والبيئة ونجحت في الحفاظ على شهادات الأيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة وحصلت على شهادة الأيزو في الحفاظ على الطاقة، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات للتحول الرقمي للنظم المالية والإدارية بالشركة.
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